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أطلقت - دائرة الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع صندوق للسكان (UNFPA)، برعاية الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، ثلاثة مستندات في مجال صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية، وهي: التقرير الوطني لنسبة وفيات الأمهات لعام 2025 الذي أظهر تسجيل 14.9 وفاة لكل مئة ألف ولادة، والخوارزميات الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وبروتوكول الإرشادات الخاصة للعدوى المنقولة جنسيا".حضر اللقاء الذي عقد في فندق "روتانا جفينور"، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في أنانديتا فيليبوز، نائب ممثل في لبنان يوتارو سيتويا، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة الدكتور فيصل القاق، وحشد من الخبراء والاختصاصيين وممثلي الجمعيات الأهلية المعنية.ناصر الدينوأكد "أهمية هذه التقارير والمستندات في مساعدة الوزارة على تحديد خططها الاستراتيجية وتوجيه تدخلاتها الصحية، وتعزيز الوقاية والتشخيص المبكر"، معتبرا أن "المؤشرات الواردة في تقرير وفيات الأمهات إيجابية"، موضحا أن "معدل الوفيات بين الأمهات اللبنانيات بلغ 8 لكل مئة ألف ولادة، وهذه النسبة أقل من المعدلات المسجلة في عدد من الدول المتقدمة، حيث تبلغ نحو 10 وفيات لكل مئة ألف ولادة، فيما ارتفع المعدل العام إلى نحو 14 لكل مئة ألف ولادة عند احتساب المقيمات في لبنان من غير اللبنانيات".وشدد على أن "الدافع الإنساني يشكل الحافز الأساسي لمواصلة العمل على تحسين هذه المؤشرات وخفضها في المرحلة المقبلة".وتوقف عند أهمية بروتوكول العدوى المنقولة جنسيا، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية على تعزيز التوعية والوقاية في هذا المجال"، مذكرا بـ"إعلان إتاحة لقاح الورم الحليمي (HPV) اعتبارا من مطلع العام المقبل على نفقة الوزارة".وأكد أن "هذه الخطوات تنطلق من أخلاقي تجاه اللبنانيين، ولا سيما النساء، وتهدف إلى حماية الأجيال المقبلة"، آملا أن "تسهم جهود الوقاية في خفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم مستقبلا، بما يحد من الحاجة إلى العلاجات المتطورة وكلفتها المرتفعة، ويوجه الموارد نحو الاستثمار في الوقاية وتعزيزها".القاق، قدم رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة عرضا تقنيا لتقرير نسبة وفيات الأمهات لعام 2025، موضحا أن "المعدل المسجل، والبالغ 14.9 وفاة لكل مئة ألف ولادة، هو الأدنى في السجل حتى الآن علما أن ثمة تراجعا في معدلات الولادة في لبنان"، مؤكدا أن "انخفاض وفيات الأمهات يشكل إحدى أبرز قصص نجاح القطاع الصحي في لبنان".ولفت إلى "استمرار وجود فجوة في المؤشرات بين الأمهات اللبنانيات والأمهات المقيمات في لبنان، ولا سيما السوريات"، عازيا ذلك إلى "عدم الانتظام في متابعة الرعاية الصحية خلال الحمل، خصوصا عدم الالتزام بالزيارة الأولى الأساسية لمتابعة الحمل".حمادةوكان اللقاء استهل بكلمة لرئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في العامة الدكتورة رنده حمادة، أوضحت فيها أن "تقرير وفيات الأمهات لعام 2025 يتيح قراءة الواقع الصحي بصورة أكثر دقة، ويساعد على تحديد الثغرات وتوجيه الجهود نحو الأولويات"، مؤكدة أن "وراء كل رقم قصة، ووراء كل وفاة يمكن تفاديها مسؤولية تستدعي المراجعة والتعلم والعمل بصورة أفضل".وأشارت الى أن "خوارزميات الصحة الجنسية والإنجابية وبروتوكول العدوى المنقولة جنسيا يشكلان مرجعا عمليا موحدا لمقدمي الرعاية الصحية، يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة ويعزز جودة الخدمات الصحية، أينما قُدمت".فيليبوزأما فيليبوز فلفتت إلى أن "المستندات الثلاثة تعكس التزاما أخلاقيا حيال النساء وتطوير الإهتمام الصحي بهنّ، إذ إن هذه الأطر المحدثة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها وتحسين تقديمها على امتداد الأراضي ".عرضان تقنيانكذلك كان عرضان تقنيان، قدمت أولهما الدكتورة منى عثمان حول خوارزميات الصحة الجنسية والإنجابية، فيما قدمت الدكتورة سهى كنج الثاني حول بروتوكول العدوى المنقولة جنسيا.