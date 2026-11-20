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أطلق ، لمناسبة " للطفل"، برنامجاً إعلامياً وقائياً لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال والقاصرين، بالتعاون مع "Impact Consultancy" وجمعية "Ladit"، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت وتطبيقاته.وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن جهود لحماية حقوق الطفل والحد من المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن أصدر في 27 شباط 2026 قراراً بتشكيل لجنة وزارية تضم الجهات المعنية، لوضع سياسات ومعايير تنظم استخدام الأطفال للإنترنت.وأكد أن اللجنة بدأت أعمالها منذ أشهر، فيما يتطلب استكمال الخطة الوطنية إعداد قوانين وإجراءات مناسبة، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي يركز على الجانب الإعلامي والتوعوي، بالتعاون مع جهات محلية ودولية.وشدد على أهمية إشراك الأهل في حماية أطفالهم، معلناً أن الوزارة ستعمل على توزيع إرشادات ومعايير وقائية على لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية والتقنية، أوضح مرقص أن التوجه الأساسي يقوم على التنظيم والتوعية بدلاً من الحظر، انطلاقاً من مبدأ "الحرية هي الأصل والتقييد هو الاستثناء"، مع إمكان اتخاذ إجراءات تقييدية عندما تتعرض مصلحة الطفل للخطر، بالتنسيق مع والأجهزة الأمنية.واختُتم اللقاء بعرض برنامج وفيديو توعوي من إنتاج مشترك بين وزارة الإعلام والجهات المشاركة، موجّهين إلى الأطفال والأهل، على أن يُنشرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة.