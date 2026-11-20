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أكد هاني أن التعاون الزراعي بين وسوريا والأردن والعراق يشهد توجهاً نحو تعزيز التكامل الغذائي واستقطاب الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي في يهدف إلى تسهيل عبور وتوحيد معايير سلامتها بين الدول الأربع.وأوضح هاني، في حديث لإذاعة " "، أن الاجتماع يسعى إلى تأسيس تكتل زراعي عربي يعزز التكامل الزراعي والغذائي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير التقنيات المرتبطة بالصحة الحيوانية، والتعاون للحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود.وأشار إلى أن الأجواء بين الدول الأربع إيجابية، لافتاً إلى أن للأمم المتحدة "الفاو" ستساهم في تنسيق التعاون، إلى جانب المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".وشدد على أن وسوريا يحتاجان إلى الخبرات في مجالات التسويق والتعليب والتبريد والاستشارات الزراعية، متوقعاً أن يسهم هذا التعاون في زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الدول المجاورة بنحو أربعة أضعاف.ولفت هاني إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول الأربع من شأنه تأمين المنتجات الزراعية في أسواقها على مدار السنة، رغم التحديات الحدودية واللوجستية.وكشف عن العمل على إنشاء منصة مشتركة تمنح المنتجات الزراعية هوية موحدة، بما يسهّل انتقالها بين الدول الأربع ويسرّع وصولها إلى الأسواق، وفق المعايير والقوانين المعتمدة في كل دولة.