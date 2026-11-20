أكدت الخارجية الفرنسية دعم بلادها لخطة من ثلاثة محاور لتجنب حدوث فراغ أمني مع انتهاء ولاية قوة المؤقتة في "اليونيفيل" في 31 كانون الأول.

كما كشفت عن تحركات لاتخاذ إجراءات ضد على خلفية هجمات سيبرانية تتهم باريس الحرس الثوري بالوقوف وراءها، مؤكدة أنها شاركت الأدلة التي بحوزتها مع شركائها تمهيداً لبحث فرض عقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية ، باسكال كونفافرو، في تصريحات ل"العربية إنجليزي"، إن فرنسا تحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية هجوم إلكتروني استهدف 700 متجر من متاجر السوبرماركت خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح أن باريس قدمت الأدلة المتعلقة بالهجوم إلى شركائها في ، وتعمل على الدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجهات المسؤولة

ولم يحدد المتحدث طبيعة العقوبات المحتملة أو موعد اتخاذ قرار بشأنها، فيما لم تتضمن التصريحات المنشورة تفاصيل بشأن الأدلة الفرنسية أو رد طهران على الاتهامات.

أمن أوروبا لا يُحسم دون الأوروبيين

وفي ملف الحرب الأوكرانية، شدد كونفافرو على أن أمن القارة الأوروبية لا يمكن تقرير مصيره من دون مشاركة الدول الأوروبية نفسها.

وتعليقاً على القمة التي جمعت الرئيس الأميركي ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، قال المتحدث الفرنسي إنها "ليست يالطا جديدة"، في إشارة إلى المؤتمر التاريخي الذي ناقشت فيه القوى الكبرى ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

واعتبر أن القمة لم تؤد إلى إعادة تنظيم النظام العالمي، مؤكداً ضرورة إشراك الأوروبيين في أي ترتيبات تمس أمنهم.

كما شكك في استعداد موسكو للتفاوض بشأن أوكرانيا، مستشهداً باستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف أن ، وفق تقييمه، تخسر أراضي بدلاً من تحقيق تقدم ميداني.

دعم أمن ومواقف بشأن غزة ولبنان

وفيما يتعلق بأمن المنطقة، أكد المتحدث الفرنسي استعداد بلاده للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة في السعودية، بما في ذلك المنشآت في ينبع.

كما أدان الهجمات الحوثية، مجدداً موقف باريس الداعم لأمن المملكة ومنشآتها الحيوية.

وبشأن غزة، شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.