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منذ أن طُرحت مسألة المزارع والمسالخ المحيطة بمطار باعتبارها مصدر قلق على سلامة الملاحة الجوية، دخل أصحاب هذه المنشآت في مواجهة مع قرار إقفال مؤسساتهم، في قضية تتجاوز حدود الموقع الجغرافي لتطال مصالح اقتصادية واجتماعية واسعة. فبين هواجس الطيران ومطالب إبعاد مصادر الخطر عن ، تبرز وجهة نظر أخرى لأصحاب هذه المنشآت، الذين يرون أن تحميلهم مسؤولية المشكلة وفرض الإقفال عليهم ليسا بالضرورة الحل، خصوصًا أن وراء هذه المؤسسات استثمارات وأعمالًا ومصالح ترتبط بها عائلات كثيرة. وهكذا، لا يقتصر على كيفية حماية المطار، بل يمتد أيضًا إلى مصير قطاع كامل وتداعيات إقفال منشآته على العاملين فيه والسوق. فكيف تُعالج هذه القضية من دون أن يتحوّل أصحاب المزارع والمسالخ إلى الحلقة الأضعف في القرار؟في هذا الإطار، يوضح القصابين وتجار المواشي وليد برجاوي في حديث لـ" "، أن قصة المسالخ والمزارع الموجودة في الشويفات، سواء مزارع الأبقار أو الدواجن، تعود إلى أكثر من 50 أو 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها كانت موجودة في المنطقة قبل توسعة مطار بيروت. ويلفت إلى أن التوسعة اقتطعت مساحات من الأراضي التابعة لهذه المزارع، ما يعني أن وجودها بمحاذاة المطار كان معروفًا عند تنفيذ المشروع، ولم تكن تشكّل آنذاك خطرًا.ويقول برجاوي إن المزارع والمسالخ في الشويفات مغلقة، معتبرًا أن المزارع المغلقة، التي يُغطّى محيطها بالشبك وتُحفظ أعلافها بطريقة مناسبة، لا تجذب الطيور. ويشير إلى أن أصحاب المزارع وضعوا شبكًا بناءً على طلب وزارة الزراعة، لافتًا إلى وجود مزارع بالقرب من مطارات في ألمانيا وأميركا واليابان وأستراليا، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تشكيلها خطرًا على حركة الطيران.وفي هذا السياق، يشكر برجاوي وزير الزراعة على تجاوبه مع مطالب أصحاب المزارع ووقوفه إلى جانبهم، معتبرًا أنه كان الوحيد بين أعضاء الحكومة الذي تفاعل مع قضيتهم، في حين واجهوا، بحسب قوله، حملة إعلامية ضد منشآتهم الموجودة منذ عقود.أما بالنسبة إلى مصادر الخطر، فيرى برجاوي أن المشكلة الأساسية تكمن في مطمر كوستا برافا ونهر الغدير، مشيرًا إلى أن طيور النورس والبجع كانت، قبل عامي 2017 و2018، تأتي إلى المرفأ وتقف على السنسول للاستراحة، لكنها لم تعد تظهر اليوم، بعدما غيّرت مسارها باتجاه كوستا برافا.ويضيف أن حادث الطيران الأخير وقع على ارتفاع نحو 3 آلاف قدم، معتبرًا أن الحمام لا يطير على هذا الارتفاع، وأن وجوده قد يشكّل خطرًا على الطائرات أثناء الهبوط، لكنه لا يرى أن المزارع هي مصدر هذه الطيور.وفي ما يتعلق بالروائح المنبعثة من المنطقة، لا ينفي برجاوي احتمال أن يكون جزء منها ناتجًا عن المزارع، لكنه يؤكد أن هذه المشكلة قابلة للمعالجة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا باستخدام مواد كيميائية تُضاف إلى الأعلاف والسوائل للحد من الروائح. وفي المقابل، يعتبر أن المصدر الأساسي للروائح هو نهر الغدير الذي تمر فيه مياه الصرف الصحي من مناطق واسعة، من عاليه إلى بيروت وصولًا إلى حي السلم، موضحًا أن معظم مجرى النهر مكشوف، باستثناء جزء صغير يُغطّى قبل وصوله إلى المطار.ويشدد برجاوي على أن أصحاب المزارع لا يعارضون تطبيق القانون، بل يلتزمون به، ويمكن للجهات المعنية الكشف على منشآتهم وتصويرها والتحقق من الإجراءات المتخذة فيها. لكنه يرفض مطالبتهم بالإقفال خلال شهر من دون تأمين مواقع بديلة أو تعويضات، متسائلًا: " نذهب؟ لا توجد بدائل ولا مواقع أخرى ولا تعويضات".ويشير إلى أن نحو 5 آلاف عائلة تعتمد على المزارع والمسالخ الموجودة في الشويفات، سواء تلك المرتبطة بالدواجن أو الأبقار، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأي قرار بإقفالها من دون خطة بديلة.وعلى صعيد الأمن الغذائي، يقول برجاوي إن الشويفات تؤمّن نحو 30% من السوق اللبناني، ونحو 70% من احتياجات سوق بيروت وجبل ، معتبرًا أن إقفال هذه المنشآت سيطرح مشكلة في تأمين اللحوم والدواجن، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي قد تشهد إقفال الطرق بين المناطق ، ما يجعل الاعتماد على مصادر أخرى أكثر صعوبة.ويلفت إلى أن استقبل أصحاب المزارع والمسالخ أمس، وأبدى استغرابه من القرار، بعدما عرضوا أمامه تداعياته على أصحاب المؤسسات والعاملين فيها. ويؤكد أن أصحاب هذه المنشآت استثمروا ملايين الدولارات في الأراضي والمشاريع، ولا يمكن مطالبتهم بالإقفال والرحيل من دون تحديد وجهتهم أو تعويضهم عن خسائرهم.في المحصلة، لا تقتصر تداعيات إقفال المزارع والمسالخ المحيطة بمطار بيروت على أصحاب المؤسسات وحدهم، بل تمتد إلى آلاف العائلات التي ترتبط أعمالها بهذا القطاع، وإلى السوق التي تعتمد على إنتاجه لتأمين جزء من احتياجاتها. وبين ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية وحق أصحاب هذه المنشآت في حماية استثماراتهم ومصادر رزقهم، تبقى الحاجة إلى مقاربة متكاملة تحدد مكامن الخطر وتعالجها، من دون الاكتفاء بقرار الإقفال. فهل تتجه الجهات المعنية إلى حلول تضمن سلامة المطار وتحفظ في الوقت نفسه حقوق أصحاب المزارع والمسالخ والعاملين فيها، أم يبقى هؤلاء أمام مصير مجهول؟

وكان " لبنان 24" اضاء في تقرير سابق على مشكلة الطيور في محيط المطار وتأثيرها على سلامة الطيران.

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