Advertisement

ردّ لوزارة الطاقة والمياه على تصريحات الوزير السابق وليد فياض، متهماً إياه بتقديم معلومات مغلوطة بشأن قطاع الكهرباء، ومحاولة التنصل من مسؤولية تراكم ديون مستحقة للعراق بلغت ملياراً و215 مليون دولار.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فياض ادّعى تأمين 10 ساعات تغذية كهربائية بكلفة 27 سنتاً للكيلوواط، فيما تؤكد تقارير أن التغذية خلال فترة توليه الوزارة، من أيلول 2021 حتى شباط 2025، لم تتجاوز في أفضل الأحوال 4 إلى 6 ساعات يومياً، مشيرة إلى أن البلاد شهدت في عهده عتمة شاملة في آب 2024 طالت والمستشفيات.وأضافت أن ساعات التغذية بلغت في شباط الماضي معدلاً يتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، بالاعتماد على أموال الجباية ومن دون استدانة من أو الحصول على سلف خزينة، وذلك بناءً على توجيهات الوزير جو الصدي.وفي ما يتعلق بالعقد ، حمّلت الوزارة فياض والحكومة السابقة مسؤولية تراكم الديون، مؤكدة أن شركة "SOMO" أبلغت ، بموجب كتابين في حزيران وآب 2025، وقف العمل بالعقد نتيجة عدم تسديد المستحقات. وشددت على أن التعاون مع قطر لا يشكّل بديلاً عن العلاقة مع العراق.كما نفت أن يكون الاعتماد الإضافي البالغ 100 مليون دولار من احتياط الموازنة سلفة مخصصة لشراء الفيول، موضحة أنه يهدف إلى تمكين الوزارات والمؤسسات العامة من تسديد مستحقاتها لمؤسسة .وانتقدت الوزارة حديث فياض عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية خلال عهده، معتبرة أن الأزمة الكهربائية والعتمة دفعتا المواطنين إلى اعتماد هذا الخيار، ومشيرة إلى أن تراخيص 11 مشروعاً للطاقة الشمسية، التي أُقرت عام 2022، لم تُفعّل إلا في عهد الوزير الحالي.وفي شأن التعرفة الكهربائية، أكدت الوزارة أن تعديلها يتطلب قراراً من وفق المادة 34 من قانون الكهرباء رقم 462/2002، وهو ما أكده مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري الصادر في 10 تشرين الثاني 2026.ولفتت إلى أن الصدي نجح في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال ثمانية أشهر، بعدما تعذّر تشكيلها في عهد فياض.وختمت الوزارة بالتأكيد أن العمل مستمر لتحسين الخدمات الكهربائية وتأمين حقوق اللبنانيين، مشددة على أنها لن تنشغل بما وصفته بـ"ذبذبات بعضهم".