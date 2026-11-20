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قدّم أمس السيد جان أرنو، القائم بأعمال مكتب في ، إلى جانب وكيل لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (2006).وسلّط السيد أرنو الضوء على التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في فيما تستمر العمليات العسكرية لجيش الدفاع . كما شدّد على ببسط سلطة الدولة، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود.وفي ظلّ اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، أشار السيد أرنو إلى وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل، وإلى ضرورة أن يبقى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.كما نقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على أهمية الحفاظ على الخط الأزرق؛ واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين وجيش الدفاع الإسرائيلي؛ والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني؛ ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان.وأكّد السيد أرنو أيضاً أنّ استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية فحسب، بل تتطلّب أيضًا مؤسّسات عامّة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.وفي الختام، جدّد السيد أرنو تأكيد التزام بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعيًا مجلس الأمن إلى اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان.