Advertisement

طغت المواقف الرسمية من ذكرى الاستقلال على المشهد الداخلي أمس فيما لم تبرز بعد أي معطيات حاسمة وواضحة حيال المشاورات الجارية دولياً وخصوصاً بين الأميركية وفرنسا في شأن الصيغة المحتملة لتجنب الفراغ الذي سينشأ عن انسحاب قوة اليونيفيل من الجنوب في نهاية السنةوبدا واضحاً أنّ آمال تعاظمت بعد تقدم الدور الفرنسي أخيراً على صيغة تلحظ حضوراً دولياً مستمراً سواء عبر صيغة انسحاب مبرمجة ببطء وتمهل لليونيفيل كما تردد ام عبر اجتراح صيغة جديدة تنشىء قوة ذات طابع دولي ولو أقلّ حجماً بكثير من اليونيفيل.ومن المتوقع أن تحتل هذه المسالة حيزاً من الرسالة التي سيوجّهها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى اللبنانيين في السادسة من مساء اليوم السبت في الذكرى الـ٨٣ للاستقلال، وذلك خلال احتفال رفع الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، الذي دعت إليه بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة بمناسبة عيد العلم.وذكرت "نداء الوطن" أنّ كلمة الرئيس ستكون مهمّة في الشكل والمضمون، وستتضمّن مواقف واضحة حيال الهواجس الداخلية، في ضوء الصراعات الإقليمية والحروب الدائرة والحلول المطروحة. وأشارت المصادر إلى أنّ عون سيؤكّد ثبات موقفه من حصرية السلاح بيد الدولة، والتمسّك بصيغة الإطار، على أن يطرح مجموعة من التوجّهات الهادفة إلى المساعدة في إخراج البلاد من دوّامة أزماتها واستعادة مقوّمات سيادتها واستقرارها.وعشية الذكرى تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم أبرزها من الرئيس الأميركي الذي أكد تطلعه الى استمرار الشراكة القائمة بين لبنانوالولايات المتحدة الأميركية، معتبراً "أنّ أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم، وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه" وكتب في البرقية : "إنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة. وأتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".وفي سياق متصل قام السفير الأميركي ميشال عيسى بزيارة معايدة لوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وتناول اللقاء المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار، إضافة إلى التوجهات المتعلقة بمستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها والصيغ المقترحة للمرحلة المقبلة.كما عُرضت أجواء زيارة المندوب الأميركي لدى السفير مايك والتز إلى لبنان والمواضيع التي تناولتها. وشدّد منسى على "ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري، بدءًا بوقف الاعتداءات اليومية، ثم الإنسحاب من الأراضي "