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كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم يعد التقارب بين حزبَي "الكتائب " و" " مجرد تنسيق تفرضه الاستحقاقات السياسية والانتخابية، بل يبدو أنه دخل مرحلة مختلفة، عنوانها إعادة بناء الثقة وتثبيت علاقة سياسية تتجاوز الحسابات الظرفية. فقد كشف الكتائب النائب سامي الجميّل، عن لقاءات دورية مع رئيس "القوات" ، وعن انتهاء مرحلة تصفية القلوب وفتح صفحة جديدة بين الحزبين، يعكس انتقال العلاقة من إدارة الخلافات إلى محاولة بناء شراكة أكثر ثباتاً، بعدما شهدت سنوات طويلة من التباعد والمواجهات السياسية والإعلاميةإن التحولات التي شهدها ، ولا سيما بعد انتهاء عهد وعودة الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة، أعادت وضع الحزبين أمام مساحة مشتركة. فتقاطعهما في مواجهة وصول إلى الرئاسة، ثم التنسيق في الاستحقاقات السياسية اللاحقة، أسهما في ترميم العلاقة تدريجياً..الجديد اليوم أن هذا التقارب لم يعد محصوراً في مواجهة استحقاق انتخابي أو دعم مرشح في مواجهة آخر. فبحسب ما تكشفه مصادر قواتية، بدأت الاتصالات والتحركات الجدية قبل موعد الانتخابات التي كانت مقررة عام 2024، وتطورت إلى بناء تحالف وتنسيق مستمر على مستويات عدة. وتؤكد المصادر أن التعاون لم يتوقف عند حدود الانتخابات، بل استمر في الملفات السياسية والنقابية، وأن ما قد يظهر من تباينات بين الطرفين يبقى في إطار الخلافات التكتيكية، لا الاختلاف على الخيارات الاستراتيجية. وتستشهد هذه الأوساط بالتعاون الذي حصل في الانتخابات النقابية، باعتباره مؤشراً إلى انتقال العلاقة من التفاهم السياسي العام إلى العمل المشترك على الأرض. وهو ما يفسر أيضاً حديث الجميّل عن لقاءات دورية مع جعجع، وعن تبادل الآراء وتنسيق الخطوات، وصولاً إلى قوله إن التحالف بات ضرورياً، سواء حصلت انتخابات أم لم تحصل.على المستوى المسيحي، يحمل هذا التقارب دلالات تتجاوز الحزبين وجمهوريهما المباشرين. فعودة التواصل بين قوتين سياسيتين لهما امتداد شعبي وتمثيل نيابي وحضور تاريخي، تفتح المجال أمام إعادة تنظيم مساحة مشتركة في المشهد المسيحي، بعدما طبعت المنافسة والانقسامات سنوات طويلة من العلاقة بينهما. كما أن انتقالهما إلى التنسيق في الملفات الوطنية، لا في المسائل وحدها، يتيح اختبار قدرة هذا التفاهم على تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.في المحصلة، تبدو العلاقة بين معراب والصيفي أمام مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على تقاطع المواقف السيادية، بل على محاولة تحويل هذا التقاطع إلى شراكة سياسية مستمرة. وما أعلنه الجميّل يشكل إشارة إلى أن الطرفين باتا أكثر استعداداً للتعامل مع بعضهما البعض كشريكين في الخيارات الكبرى، لا كمنافسين ينتظر كل منهما فرصة تسجيل النقاط على الآخر. وهذه هي النقلة الأبرز في مسار العلاقة، فيما يبقى الاختبار الفعلي في ترجمة الكلام إلى تنسيق ثابت في الاستحقاقات والملفات المقبلة.