Advertisement

كتب عماد الشدياق في" نداء الوطن": قبل أيام، سلكتُ الطريق المؤدي إلى ، قاصدًا منطقة عرمون، وما إن وصلت إلى مدخل نفق الملاصق للضاحية الجنوبية من جهة منطقة "الكوكودي" حتى انطلق رشق ناري "خطّاط" في الجو باتجاه المطار.الأكيد أنّ التفلّت الأمني في محيط المطار اللبناني الوحيد هو خطر داهم ومحدق ولا يمكن تجاهله، ولعلّ هذا ما دفع الحكومة نحو الاستعجال في إطلاق العمل بمطار القليعات في ، والذي يبدو أن انطلاقته ستطول، بكل أسف، ولن تكون بقدر الآمال المعقودة عليه. بحسب المعلومات، فإنّ تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات يواجه سلسلة من العقبات، أولها افتقاره إلى الرادار المطلوب لبرج المراقبة من أجل ضبط حركة الطيران. كان الحديث قائمًا عن الاستعانة برادار مطار في ، وكان ذلك طرحًا غريبًا وغير مسبوق. لكن يبدو أنه تمت الاستعاضة عن ذلك بحصر العمل بالمطار في المرحلة الأولى في ساعات النهار فقط. ليس هذا فحسب، فإنّ المطار قد يؤجَّل تشغيله نتيجة عدم استكمال جملة من الموافقات والإجراءات المطلوبة من "الهيئة ". إذ تربط المعلومات تأخير إنجاز هذه الملفات بوجود رئيس الهيئة محمد عزيز خارج ، وهو ما يضع انتظام عمل الهيئة وممارسة صلاحياتها أمام مساءلة مباشرة.خطورة الملف تتجاوز تأخّر معاملة إدارية. فالموافقات المتعلقة بتشغيل المطارات ترتبط كذلك بجاهزية المرفق وسلامة عملياته، التي تُبنى عليها ترتيبات شركات الطيران، وبرامج الرحلات، والخدمات الأرضية. وبالتالي، فإنّ أيّ تأخير في استكمالها سينعكس حكمًا على موعد التشغيل، حتى مع تقدّم الأشغال والتجهيزات.المعلومات تفيد بأنّ ثمة إجراءات مرتبطة بإطلاق التشغيل لا تزال تنتظر استكمال المسار المطلوب داخل الهيئة... وهنا تحديدًا تبرز مسؤولية الإدارة عن ضمان استمرار اتخاذ القرارات خلال سفر رئيسها، وتأمين الآليات القانونية اللازمة لإنجاز المعاملات ضمن مهلها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشروع أُعلنت مسبقًا مواعيد تشغيله، وبدأت الاستعدادات لاستقبال الرحلات فيه.على المعنيين أن يتوقّعوا ما هو أعمق من مجرد دعاية تشغيل مطار القليعات، لما يصل إلى حدود أن تطلب سلطات الطيران في الدول المعنية بالرحلات، وكذلك شركات الطيران نفسها، معلومات عن اعتماد المطار وخدماته وإجراءات السلامة والقيود التشغيلية فيه... ومن هنا، فإنّ انتظام عمل السلطة الوطنية المختصة وسرعة استجابتها للمتطلبات الفنية سيشكّلان جزءًا أساسيًا من جاهزية المشروع نفسه.وعليه، فإنّ احتمال تأجيل تشغيل القليعات، وفق المعلومات، قد يضع الحكومة أمام استحقاق عاجل، وهو إعلان وضع الموافقات، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات، وضمان استكمال المتطلبات من دون أيّ تساهل في السلامة. وذلك لأنّ المشروع يحتاج إلى هيئة تمارس صلاحياتها باستمرار، وإلى قرارات واضحة تتيح للمشغّلين والناقلين معرفة موعد التشغيل وشروطه.القليعات مشروع عام ترتبط به مصالح اقتصادية وإنمائية واستثمارات واستعدادات تشغيلية. وأيّ خلل إداري يعرقل انطلاقه يستوجب المعالجة والمحاسبة، قبل أن يتحوّل انتظار الموافقات إلى تأجيل يدفع ثمنه مطار القليعات والشمال ولبنان.