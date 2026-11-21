عشية الذكرى الثالثة والثمانين لذكرى الاستقلال تتجه الأنظار إلى الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية
، فيما يتقدم النقاش الدولي حول مستقبل "اليونيفيل" والبحث عن صيغة بديلة للوجود الدولي بعد انتهاء ولايتها نهاية العام.
وفي الداخل، تتواصل التحركات الرسمية والأمنية لمواكبة المرحلة الدقيقة، وسط انقسام حول سلاح حزب الله
، ومستقبل القرار السيادي، ودور الجيش اللبناني في تثبيت سلطة الدولة على
كامل أراضيها.
أما إقليمياً، فتتداخل تداعيات القمة الأميركية – الروسية – الصينية مع التصعيد في المنطقة، ولا سيما الملف الإيراني والتطورات في العراق واليمن.
أولاً: لبنان في دائرة التطورات
1 - الجنوب: غارات إسرائيلية وتفجيرات في القرى الحدودية
شهد الجنوب اللبناني الجمعة تصعيداً ميدانياً، إذ نفّذ الطيران الإسرائيلي
غارتين على كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما استهدف القصف المدفعي المنصوري ومجدل زون وبني حيان، وسُجّل إطلاق نار باتجاه وادي برعشيت.
كما تواصلت عمليات التفجير والتدمير في زوطر الشرقية، مع تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت
ومنطقة الزهراني وصيدا.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية
، رغم اتفاق الإطار المدعوم أميركياً.
2 – "اليونيفيل": بدء الانسحاب في الأول من كانون الثاني
أكدت قوات "اليونيفيل" أن التحركات الحالية لعناصرها في الجنوب تندرج في إطار تبديل الوحدات والمناوبات المعتادة، ولا تعني بدء الانسحاب.
وأوضحت أن ولايتها تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية الانسحاب في الأول من كانون الثاني 2027.
وفي مراجعتها لشهر تشرين الأول، أشارت إلى رصد نحو 90 غارة جوية إسرائيلية، لافتة إلى أن تدمير المنازل والبنى التحتية لا يزال يعرقل عودة النازحين إلى بلداتهم.
3 - فرنسا تقود مسعى أوروبياً لإنشاء قوة بديلة لليونيفيل
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحرك فرنسي لتشكيل قوة أوروبية بديلة لليونيفيل، قوامها ما بين ألفين وخمسة آلاف عسكري، مقارنة بنحو 7500 عنصر في القوة الحالية.
وتشير المعلومات إلى وجود اهتمام من إيرلندا وإيطاليا بالمشاركة، فيما أبدى السفير الأميركي مايك والتز استعداد واشنطن للتعاون مع باريس في هذا المسار، الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي.
لكن إسرائيل تعارض إنشاء أي قوة دولية بديلة، وتطالب بأن يتولى الجيش اللبناني وحده الانتشار في المنطقة.
4 - مجلس الأمن والقرار 1701: مرحلة جديدة من البحث عن صيغة للبنان
عاد ملف القرار 1701 إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع بحث مجلس الأمن التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تطبيق القرار، في ظل اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل".
وتتجه الأنظار إلى مشروع قرار دولي جديد يتناول مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان واتفاق الإطار، وسط مساعٍ لتفادي حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية القوة الدولية.
5 - قضية الموقوفين الخمسة: حسين الحاج حسن يهاجم القضاء
اعترض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على
الادعاء على خمسة موقوفين في منطقة الكورة، واصفاً الاتهامات بأنها بلا أساس، ومتهماً الأجهزة الأمنية والقضائية بالعمل تحت ضغوط خارجية.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ادعى على الموقوفين بتهم تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر ونقلها بصورة غير قانونية.
وكشفت التقارير أن التحقيق توسّع ليشمل استدعاء ثلاثة أشخاص إضافيين، بينهم مسؤول "حزب الله" في منطقة الشمال الشيخ رضا إسماعيل أحمد.
6 - رئيس الجمهورية يستقبل وزير الصحة الإماراتي
استقبل الرئيس جوزاف عون وزير الصحة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، الذي أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والمستشفيات اللبنانية.
وتناول اللقاء احتياجات القطاع الصحي، ودعم مركز سرطان الأطفال، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة في الجنوب، إضافة إلى التعاون في مجال التحول الرقمي وتدريب الكوادر الطبية اللبنانية.
7 - مركز جديد للدفاع المدني في المنية
افتُتح مركز للدفاع المدني في المنية، من شأنه خدمة خمس بلديات تضم نحو 97,500 نسمة، ضمن برنامج وطني يحظى بدعم ألماني عبر مصرف التنمية الألماني.
وتندرج الخطوة في إطار تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والحماية المدنية في شمال لبنان.
8 - منصة إلكترونية جديدة لحماية الملكية الفكرية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق منصة رقمية جديدة تضم نحو عشرين خدمة متصلة بحماية الملكية الفكرية في لبنان، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتحديث الخدمات الإدارية، بالتوازي مع المساعي اللبنانية للانضمام إلى نظام مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
9 - تكريم الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي
حصلت المصوّرة الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحافيين في نيويورك.
وكانت عاصي قد أصيبت خلال تغطيتها الأحداث على الحدود الجنوبية في تشرين الأول 2023، في الغارة التي أدت إلى مقتل الصحافي عصام عبدالله وإصابة عدد من الصحافيين.
ثانياً: إقليمياً ودولياً
1 - العراق: القوات الحكومية تدخل معقل كتائب "حزب الله"
دخلت القوات العراقية منطقة جرف الصخر، التي تُعد معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله، بموجب تفاهم هدفه إعادة تعزيز سلطة الدولة وتجنب مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.
وجاءت الخطوة بعد اتهامات للفصيل بإدارة شبكة لتهريب النفط، وهي اتهامات ينفيها. وأفادت التقارير بأن التفاهم ينص على انسحاب عناصره خلال شهر، وإنشاء مقر أمني حكومي في المنطقة.
ويكتسب التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، في ظل تشابه النقاش حول حصرية السلاح ودور الفصائل المسلحة خارج القرار الرسمي للدولة.
2 - اليمن: تحذير سعودي من استهداف ميناء الحديدة
دعا التحالف الذي تقوده السعودية المدنيين إلى إخلاء جزء من ميناء الحديدة اليمني، محذراً من مخاطر أمنية محتملة.
في المقابل، توعد الحوثيون باستهداف الموانئ السعودية على البحر الأحمر إذا تعرض ميناء الحديدة للقصف، ما يرفع منسوب التوتر في منطقة استراتيجية للتجارة والملاحة الدولية.
3 - إيران: ترامب يتحدث عن اتفاق جديد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أن أي تفاهم يجب أن يكون اتفاقاً حقيقياً ومقبولاً من الولايات المتحدة
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وتأتي تصريحاته في ظل استمرار المواجهة الإقليمية والضغوط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
4 - واشنطن: مجلس الشيوخ يرفض قراراً يقيّد استمرار الحرب على إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار كان يفرض على الرئيس دونالد ترامب إنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها.
وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48، بما يعكس استمرار الانقسام السياسي الأميركي حول صلاحيات الرئيس في إدارة الحرب.
5 - أوكرانيا: الأوروبيون يرفضون تسوية على طريقة يالطا
في تطور مرتبط بالقمة الثلاثية الأميركية – الروسية – الصينية، جدّد حلفاء كييف الأوروبيون دعمهم لأوكرانيا خلال اجتماع في برلين ضم نحو أربعين دولة.
وأعلنوا التزامهم بتأمين المساعدات العسكرية المتفق عليها، فيما رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تسوية تُفرض على أوكرانيا من دون مشاركتها، رافضاً تكرار نموذج يالطا الذي رسم مصير دول من دون حضورها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استحضر مؤتمر يالطا في تصريحاته بعد اجتماعه بالرئيسين الأميركي والصيني في شينزن.
6 - تركيا: منع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة
أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بإبطال شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، في خطوة من شأنها منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.
ثالثاً: قراءة اليوم
ثلاثة ملفات تستحق المتابعة في لبنان:
1 - الجنوب: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يضع الدولة أمام تحدي حماية الأرض والسكان، بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز انتشاره.
2 – "اليونيفيل: البحث عن قوة أوروبية بديلة لم يعد مجرد طرح نظري، بل تحول إلى مسار دبلوماسي يحتاج إلى قرار دولي واضح.
3 - حصرية السلاح: التطورات في العراق تعيد طرح السؤال اللبناني حول قدرة الدولة على فرض سلطتها واحتكار قرار الأمن والسلاح.
والسؤال الذي يبقى مطروحاً: هل ينجح لبنان في تثبيت معادلة الدولة والجيش والمؤسسات قبل أن يبدأ العد العكسي لانتهاء مهمة "اليونيفيل"، أم أن الفراغ الدولي المحتمل سيضيف تعقيداً جديداً إلى أزمة السيادة؟