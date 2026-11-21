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عشية الذكرى الثالثة والثمانين لذكرى الاستقلال تتجه الأنظار إلى الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الاعتداءات ، فيما يتقدم النقاش الدولي حول مستقبل "اليونيفيل" والبحث عن صيغة بديلة للوجود الدولي بعد انتهاء ولايتها نهاية العام.وفي الداخل، تتواصل التحركات الرسمية والأمنية لمواكبة المرحلة الدقيقة، وسط انقسام حول سلاح ، ومستقبل القرار السيادي، ودور الجيش اللبناني في تثبيت سلطة كامل أراضيها.أما إقليمياً، فتتداخل تداعيات القمة الأميركية – الروسية – الصينية مع التصعيد في المنطقة، ولا سيما الملف الإيراني والتطورات في العراق واليمن.شهد الجنوب اللبناني الجمعة تصعيداً ميدانياً، إذ نفّذ الطيران غارتين على كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما استهدف القصف المدفعي المنصوري ومجدل زون وبني حيان، وسُجّل إطلاق نار باتجاه وادي برعشيت.كما تواصلت عمليات التفجير والتدمير في زوطر الشرقية، مع تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق ومنطقة الزهراني وصيدا.وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي ، رغم اتفاق الإطار المدعوم أميركياً.أكدت قوات "اليونيفيل" أن التحركات الحالية لعناصرها في الجنوب تندرج في إطار تبديل الوحدات والمناوبات المعتادة، ولا تعني بدء الانسحاب.وأوضحت أن ولايتها تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية الانسحاب في الأول من كانون الثاني 2027.وفي مراجعتها لشهر تشرين الأول، أشارت إلى رصد نحو 90 غارة جوية إسرائيلية، لافتة إلى أن تدمير المنازل والبنى التحتية لا يزال يعرقل عودة النازحين إلى بلداتهم.كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحرك فرنسي لتشكيل قوة أوروبية بديلة لليونيفيل، قوامها ما بين ألفين وخمسة آلاف عسكري، مقارنة بنحو 7500 عنصر في القوة الحالية.وتشير المعلومات إلى وجود اهتمام من إيرلندا وإيطاليا بالمشاركة، فيما أبدى السفير الأميركي مايك والتز استعداد واشنطن للتعاون مع باريس في هذا المسار، الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي.لكن إسرائيل تعارض إنشاء أي قوة دولية بديلة، وتطالب بأن يتولى الجيش اللبناني وحده الانتشار في المنطقة.عاد ملف القرار 1701 إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع بحث مجلس الأمن التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تطبيق القرار، في ظل اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل".وتتجه الأنظار إلى مشروع قرار دولي جديد يتناول مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان واتفاق الإطار، وسط مساعٍ لتفادي حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية القوة الدولية.اعترض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج الادعاء على خمسة موقوفين في منطقة الكورة، واصفاً الاتهامات بأنها بلا أساس، ومتهماً الأجهزة الأمنية والقضائية بالعمل تحت ضغوط خارجية.وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ادعى على الموقوفين بتهم تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر ونقلها بصورة غير قانونية.وكشفت التقارير أن التحقيق توسّع ليشمل استدعاء ثلاثة أشخاص إضافيين، بينهم مسؤول "حزب الله" في منطقة الشمال الشيخ رضا إسماعيل أحمد.استقبل الرئيس جوزاف عون وزير الصحة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، الذي أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والمستشفيات اللبنانية.وتناول اللقاء احتياجات القطاع الصحي، ودعم مركز سرطان الأطفال، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة في الجنوب، إضافة إلى التعاون في مجال التحول الرقمي وتدريب الكوادر الطبية اللبنانية.افتُتح مركز للدفاع المدني في المنية، من شأنه خدمة خمس بلديات تضم نحو 97,500 نسمة، ضمن برنامج وطني يحظى بدعم ألماني عبر مصرف التنمية الألماني.وتندرج الخطوة في إطار تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والحماية المدنية في شمال لبنان.أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق منصة رقمية جديدة تضم نحو عشرين خدمة متصلة بحماية الملكية الفكرية في لبنان، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتحديث الخدمات الإدارية، بالتوازي مع المساعي اللبنانية للانضمام إلى نظام مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية.حصلت المصوّرة الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحافيين في نيويورك.وكانت عاصي قد أصيبت خلال تغطيتها الأحداث على الحدود الجنوبية في تشرين الأول 2023، في الغارة التي أدت إلى مقتل الصحافي عصام عبدالله وإصابة عدد من الصحافيين.دخلت القوات العراقية منطقة جرف الصخر، التي تُعد معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله، بموجب تفاهم هدفه إعادة تعزيز سلطة الدولة وتجنب مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.وجاءت الخطوة بعد اتهامات للفصيل بإدارة شبكة لتهريب النفط، وهي اتهامات ينفيها. وأفادت التقارير بأن التفاهم ينص على انسحاب عناصره خلال شهر، وإنشاء مقر أمني حكومي في المنطقة.ويكتسب التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، في ظل تشابه النقاش حول حصرية السلاح ودور الفصائل المسلحة خارج القرار الرسمي للدولة.دعا التحالف الذي تقوده السعودية المدنيين إلى إخلاء جزء من ميناء الحديدة اليمني، محذراً من مخاطر أمنية محتملة.في المقابل، توعد الحوثيون باستهداف الموانئ السعودية على البحر الأحمر إذا تعرض ميناء الحديدة للقصف، ما يرفع منسوب التوتر في منطقة استراتيجية للتجارة والملاحة الدولية.قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أن أي تفاهم يجب أن يكون اتفاقاً حقيقياً ومقبولاً من .وتأتي تصريحاته في ظل استمرار المواجهة الإقليمية والضغوط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة.رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار كان يفرض على الرئيس دونالد ترامب إنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها.وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48، بما يعكس استمرار الانقسام السياسي الأميركي حول صلاحيات الرئيس في إدارة الحرب.في تطور مرتبط بالقمة الثلاثية الأميركية – الروسية – الصينية، جدّد حلفاء كييف الأوروبيون دعمهم لأوكرانيا خلال اجتماع في برلين ضم نحو أربعين دولة.وأعلنوا التزامهم بتأمين المساعدات العسكرية المتفق عليها، فيما رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تسوية تُفرض على أوكرانيا من دون مشاركتها، رافضاً تكرار نموذج يالطا الذي رسم مصير دول من دون حضورها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استحضر مؤتمر يالطا في تصريحاته بعد اجتماعه بالرئيسين الأميركي والصيني في شينزن.أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بإبطال شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، في خطوة من شأنها منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.1 - الجنوب: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يضع الدولة أمام تحدي حماية الأرض والسكان، بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز انتشاره.2 – "اليونيفيل: البحث عن قوة أوروبية بديلة لم يعد مجرد طرح نظري، بل تحول إلى مسار دبلوماسي يحتاج إلى قرار دولي واضح.3 - حصرية السلاح: التطورات في العراق تعيد طرح السؤال اللبناني حول قدرة الدولة على فرض سلطتها واحتكار قرار الأمن والسلاح.والسؤال الذي يبقى مطروحاً: هل ينجح لبنان في تثبيت معادلة الدولة والجيش والمؤسسات قبل أن يبدأ العد العكسي لانتهاء مهمة "اليونيفيل"، أم أن الفراغ الدولي المحتمل سيضيف تعقيداً جديداً إلى أزمة السيادة؟