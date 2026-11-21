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في خضم السجال الحاصل بشأن وتحدي الالتزام بموعد تشغيله وتطبيق معايير سلامة الطيران، قال مصدر وزاري" إن الذي يُنتظر أن ينطلق العمل فيه قريباً، لن تتخطى كلفة وضعه في الخدمة المرحلة الأولى عتبة الـ10 ملايين دولار، على أن يحظى بدعم حكومي وحوافز كبيرة من القطاع الخاص، ولا سيما على المستوى التشغيلي".وأشار المصدر "إلى أن أسعار بطاقات السفر من مطار ستكون أقل بكثير من تلك المعتمدة في ، وقد تصل نسبة التوفير إلى 30 أو 40 في المئة، بهدف تحفيز المسافرين على استخدامه بديلاً من مطار ، خصوصاً خلال أشهر الذروة".ولفت المصدر"إلى أن القطاع الخاص سيكون صاحب الدور الأساسي في إدارة هذا المرفق، متوقعاً أن يشهد تطوراً سريعاً بعد استتباب الأوضاع في والمنطقة".