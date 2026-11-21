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في العيد الثالث والثمانين لاستقلال ، نسأل عن أي استقلال نتحدث؟ هل عن استقلال رفع اللبنانيون رايته قبل ثلاثة وثمانين عاماً، أم عن استقلال بقي في كثير من محطاته شعاراً وطنياً جميلاً، فيما الدولة عاجزة عن ممارسة أبسط مقومات السيادة على أرضها وقرارها؟ليس المقصود الانتقاص من قيمة ، ولا التقليل من تضحيات الذين صنعوه ودفعوا أثماناً غالية كي يكون للبنان كيان حرّ ومستقل. بل على العكس، إن طرح هذا السؤال هو في حد ذاته تعبير عن الخوف على معنى الاستقلال، وعن رفض تحويله إلى مناسبة احتفالية تتكرر كل عام، فيما تتراجع مضامينه في الحياة اليومية للبنانيين.فالاستقلال ليس علماً يُرفع، ولا نشيداً يُعزف، ولا خطاباً سياسياً تتبارى فيه القوى والأحزاب على استحضار مفردات السيادة والحرية والكرامة الوطنية. الاستقلال، قبل كل شيء، هو أن تكون للدولة الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية، وأن تكون حدودها وأرضها وأمن مواطنيها تحت حماية سلطتها وحدها، لا تحت رحمة موازين القوى الداخلية أو الحسابات الإقليمية والدولية. فماذا بقي من هذه المعاني؟أرض لبنانية لا تزال ترزح تحت ، وقرى جنوبية تدفع أثمان المواجهات والدمار والتهجير، ومواطنون لا يعرفون متى يعودون إلى بيوتهم، فيما لا تزال مسألة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم موضع انقسام سياسي ووطني عميق. وفي المقابل، تقف الدولة أمام مسؤوليات جسيمة، لا يكفي إعلان الالتزام بها، بل يتطلب تنفيذها إرادة سياسية واضحة وقرارات شجاعة وقدرة على ترجمة الوعود إلى وقائع.فلا استقلال كاملاً فيما لا تستطيع الدولة حماية كل أراضيها، ولا سيادة مكتملة فيما يبقى قرار السلم والحرب خارج مؤسساتها الدستورية، ولا دولة قوية فيما يشعر المواطن أن أمنه ومستقبله ومصالحه رهينة حسابات لا يملك تجاهها أي قرار.والأخطر من ذلك أن الاستقلال لا يُقاس فقط بقدرة مواجهة التحديات الخارجية، بل أيضاً بقدرتها على فرض احترام مؤسساتها في الداخل. فلا يمكن بناء دولة مستقلة على ازدواجية القرار، ولا يمكن مطالبة اللبنانيين بالثقة بدولة لا تملك وحدها قرارها السيادي، ولا يمكن أن يستقيم مفهوم المواطنة إذا بقيت القوة، أياً كان مصدرها، تتقدم أحياناً على سلطة القانون والدستور.وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول الحديث عن حصرية السلاح وسيادة الدولة إلى ذريعة لتجاهل الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، أو للتقليل من حق لبنان في الدفاع عن أرضه وتحريرها. فالسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تكون حصرية قرار الدولة مطلباً في الداخل، فيما يبقى الاعتداء على أرضها أمراً واقعاً تفرضه بالقوة. المطلوب دولة قادرة على حماية حدودها، وجيش وطني يمتلك الإمكانات والغطاء السياسي للقيام بمهماته، وقرار وطني واضح لا يخضع لإملاءات الخارج ولا لحسابات الداخل.ومن هنا، تكتسب التضحيات التي يقدمها الجيش معنى يتجاوز الواجب العسكري. فهذا الجيش، الذي يستعد لتعزيز انتشاره في الجنوب، ويدفع ضباطه وعناصره أثماناً من دمائهم دفاعاً عن الأرض والسيادة والاستقلال، يشكل نقطة التقاء اللبنانيين وأحد آخر الجسور التي لا تزال تجمعهم حول فكرة الدولة. وهو لا يحتاج إلى خطابات المديح بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي موحد، وإلى دعم فعلي يتيح له أداء مسؤولياته الوطنية.أما السلطة السياسية، فإن مسؤوليتها في هذه المرحلة لا تحتمل المزيد من الانتظار أو المراوحة. فليس كافياً أن نتحدث عن استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة، فيما اللبنانيون ينتظرون ترجمة هذه العناوين إلى خطوات ملموسة. وليس مقبولاً أن يبقى مصير البلاد معلقاً على ما ستقرره العواصم الكبرى، أو على نتائج المفاوضات والتفاهمات الإقليمية، وكأن اللبنانيين لا يملكون حق تقرير مستقبل وطنهم.لقد دفع اللبنانيون أثماناً باهظة من حروب الآخرين، ومن صراعات الداخل، ومن انهيار الدولة ومؤسساتها. هاجر أبناؤهم، وخسروا مدخراتهم، وتبددت أحلام أجيال منهم، فيما لا يزال الجنوب يدفع ثمن المواجهات والاعتداءات، ولا تزال عائلات كثيرة تنتظر العودة إلى بيوتها وأرزاقها. فهل المطلوب أن نضيف إلى كل هذه الخسائر خسارة معنى الانتماء نفسه؟إن الاستقلال ليس ذكرى من الماضي، بل استحقاق يومي. وهو لا يتحقق بتبادل الاتهامات، ولا بتسجيل النقاط السياسية، ولا بتغليب فريق على آخر، بل بالتقاء اللبنانيين حول مشروع دولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات واحدة، وقرار وطني واحد؛ دولة تحمي الجميع ولا تستثني أحداً، وتفرض القانون على الجميع من دون استثناء.عن أي استقلال نتحدثون؟ عن استقلال نحتفل به يوماً واحداً في السنة، أم عن استقلال نريده واقعاً نعيشه كل يوم؟ عن وطن نرفع علمه في المناسبات، أم عن دولة نستظل بعلمها ونشعر في ظلها بالأمان والكرامة والعدالة؟في عيد الاستقلال الثالث والثمانين، لا نريد أن نكون أسرى الحنين إلى وطن كان، ولا أسرى الخوف على وطن قد لا يكون. نريد أن نستعيد وطناً يشبه أحلام الذين صنعوا استقلاله، ويليق بتضحيات الذين دافعوا عنه، وبآمال أبنائه الذين لم يتخلوا عنه على رغم كل ما أصابهم.فلبنان ليس مجرد مساحة جغرافية أو حدود مرسومة على الخريطة. إنه حكاية شعب، وذاكرة أجيال، وحق في الحياة الحرة والكريمة. والاستقلال الذي نريده ليس استقلالاً في الكتب والخطب، بل استقلال القرار والأرض والإنسان.حمى الله لبنان، وأعاد إليه سيادته كاملة، وجعل من عيد استقلاله المقبل مناسبة للاحتفال بوطن استعاد دولته، لا لتكرار الأسئلة ذاتها.