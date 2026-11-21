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عاد «حزب الله» إلى قراءة التطورات السياسية في من زاوية التحولات الإقليمية، معتبراً أن التصعيد الذي يتعرض له في الداخل ليس منفصلاً عن مسار المواجهة الأوسع في المنطقة، ولا عن الرهانات التي تبني عليها مواقفها وخطواتها الأخيرة. لكن الجديد في مقاربة "الحزب" هو اعتقاده بأن ميزان القوى الداخلي قد يكون على أبواب تحول تدريجي، يسمح له باستعادة هامش أوسع من الحركة السياسية خلال المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الحزب" ينطلق من تقدير أساسي مفاده أن مرور أسابيع قليلة من دون اندلاع حرب جديدة في المنطقة أو امتداد المواجهة العسكرية إلى لبنان، سيضعه في موقع مختلف تماماً عن موقعه الحالي. فكلما تراجعت احتمالات الحرب، ولو بصورة مؤقتة، تقلصت قدرة خصومه على استخدام التهديد العسكري الخارجي كعنصر ضغط عليه في الداخل.وتشير المصادر إلى أن حارة حريك باتت مقتنعة بأن التصعيد السياسي الذي تمارسه السلطة يستند، في جانب أساسي منه، إلى قناعة بأن الحرب المقبلة باتت شبه حتمية، وأن "الحزب" منشغل بالاستعداد لمواجهتها إلى درجة تجعله غير قادر على فتح معارك سياسية داخلية أو الذهاب إلى ردود فعل واسعة في الوقت الراهن.وبمعنى آخر، يرى "الحزب" أن بعض تتصرف انطلاقاً من اعتقاد بأن الوقت يعمل لمصلحتها، وأن أي مواجهة سياسية معه لن تقابل برد حاسم، إما بسبب انشغاله بالتطورات الإقليمية، وإما بسبب رغبته في تجنب فتح جبهات إضافية في مرحلة شديدة الحساسية.غير أن هذه الحسابات، وفق المصادر نفسها، قد تكون خاطئة، ف"الحزب"، بالرغم من تجنبه التصعيد المباشر في المرحلة الحالية، لا يتعامل مع ما يحصل باعتباره أمراً عابراً يمكن تجاوزه بمجرد انتهاء التوتر الإقليمي. على العكس، هناك توجه واضح نحو إعادة رسم حدود العلاقة مع السلطة، ومنع تكريس وقائع سياسية جديدة يعتبر أنها تستهدف موقعه ودوره في المعادلة اللبنانية.وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن التصعيد السياسي من جانب "الحزب" بات مسألة محسومة، وأن داخل دوائره لا يتعلق بمبدأ الرد بقدر ما يتعلق بتوقيته ومستواه والظروف التي تسمح بتحقيق أكبر قدر من النتائج. ولذلك، فإن عدم حصول رد فوري على المواقف والخطوات الأخيرة لا يعكس بالضرورة تراجعاً، بل يرتبط بحسابات تتصل بالأولويات وطبيعة المرحلة.والأهم أن " " لا يريد الاكتفاء بردود سياسية متفرقة، بل يسعى، بحسب هذه القراءة، إلى فرض معادلات جديدة تجعل تجاوز بعض الخطوط أمراً بالغ الصعوبة، وتدفع السلطة إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها معه. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال المواجهة من مستوى السجالات والتصريحات إلى اشتباك سياسي أكثر وضوحاً واتساعاً.لكن توقيت هذا التحوّل يبقى مرتبطاً بالمسار الإقليمي. فإذا مرت الأسابيع المقبلة من دون انفجار عسكري واسع، فإن "الحزب" سيعتبر أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة للانتقال إلى الهجوم السياسي، بعدما أمضى المرحلة السابقة في موقع الدفاع وانتظار التطورات.وعليه، فإن الهدوء النسبي الذي يحكم سلوك "الحزب" اليوم لا ينبغي، وفق المصادر، أن يُقرأ باعتباره قبولاً بالأمر الواقع. فما يجري قد يكون مجرد تأجيل للمواجهة، لا إلغاءً لها. وبين رهانات السلطة على التطورات الخارجية وحسابات "حزب الله" للمرحلة المقبلة، يبدو أن لبنان يتجه نحو جولة جديدة من التصعيد الداخلي، قد تبدأ فعلياً عندما تتراجع المخاوف من .