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أعلنت أنه وفي إطار حملتها المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وملاحقة شبكات ترويجها، نفّذت لأمن الدولة عملية أمنية في بلدة – ، أسفرت عن توقيف شخصين وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى أسلحة حربية.وفي التفاصيل، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية الإقليمية – مكتب من توقيف اللبناني (ز. ش.) داخل منزله، للاشتباه بتورّطه في ترويج المخدرات، كما أوقفت اللبناني (س. ش.) أثناء شرائه كمية من المواد المخدرة من أمام المنزل نفسه.وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب مسدس حربي وبنادق صيد.وبنتيجة التحقيقات، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، كما تبيّن وجود مذكّرات عدلية بحقهما بجرم تجارة المخدرات.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة المختص.وتأتي هذه العملية ضمن الخطة الأمنية التي تنفّذها المديرية العامة لأمن الدولة لتجفيف منابع تجارة المخدرات وملاحقة المتورّطين في ترويجها، عبر تكثيف عمليات الرصد والمتابعة، في مسعى لحماية المجتمع وصون سلامة المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، من مخاطر هذه الآفة.