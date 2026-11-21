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لم تكن مغامرة اللبناني سامر ماضي مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية مجرد إنجاز عابر، فابن بلدة ميمس في قضاء حاصبيا عاد ليحجز لنفسه مكاناً جديداً في سجل الأرقام العالمية، محققاً رقمه القياسي الثاني، في تحدٍّ استثنائي جمع بين القوة البدنية والجرأة والقدرة على التحكم بالجسم في ظروف بالغة الصعوبة.وفي إنجازه الجديد، نجح ماضي في تنفيذ حركة « البشري» (Human Flag) فوق سيارة منجرفة في ، وتمكن من الثبات في هذه الوضعية لمدة 25.96 ثانية، مسجلاً رقماً قياسياً في موسوعة غينيس. وتُعد هذه الحركة من التمارين الصعبة التي تتطلب قوة كبيرة في عضلات الذراعين والكتفين والظهر والبطن، إذ يرفع الرياضي جسمه أفقياً إلى أحد الجانبين، مستنداً إلى نقطة ارتكاز واحدة، ليبدو كأنه علم مرفوع في الهواء.وتزداد صعوبة التحدي عندما يُنفّذ فوق سيارة تقوم بحركات الانجراف (Drifting)، حيث يتعين على الرياضي الحفاظ على توازنه وثباته رغم حركة السيارة وتغيّر اتجاهها، في اختبار يجمع بين القوة العضلية والتركيز والتحكم الدقيق بالجسم.ولا يُعد هذا الإنجاز الأول لماضي في الموسوعة، إذ سبق أن دخلها للمرة الأولى عام 2025، بعدما نفّذ حركة «العلم البشري» لمدة 21 ثانية على متن طوافة تابعة للجيش اللبناني أثناء تحليقها، في إنجاز لافت جمع بين الرياضة والمهارة العسكرية.وبين الطوافة العسكرية والسيارة المنجرفة، يواصل سامر ماضي توسيع سجل إنجازاته العالمية، حاملاً اسم بلدته ميمس ولبنان إلى منصة الأرقام القياسية، ومقدماً نموذجاً عن قدرة الرياضي خوض تحديات غير تقليدية وبلوغ مستويات عالمية.