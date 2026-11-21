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أصدرت بلدية بياناً توضيحياً بشأن إقفال إحدى الملاحم في البلدة، بعد تداول معلومات عبر عن طبيعة اللحوم التي كانت تُباع فيها، مؤكدة عدم ثبوت ضبط لحوم كلاب داخل المحل.وأوضحت البلدية أنه بتاريخ 19 تشرين الثاني 2026، نفذت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، برفقة مندوب عن ، كشفاً على عدد من الملاحم في المنطقة، بناءً على تكليف من التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.وأظهرت الكشوفات وجود مخالفات صحية، وعدم استيفاء شروط السلامة العامة، فضلاً عن غياب التراخيص والبطاقات الصحية المطلوبة، ما أدى إلى ختم الملحمة المعنية وعدد من الملاحم الأخرى المخالفة.وشددت البلدية على أن المعلومات المتوافرة لديها لا تثبت ضبط لحوم كلاب في الملحمة، معتبرة أن تحديد طبيعة اللحوم ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية يعود إلى الجهات القضائية والصحية المختصة، بانتظار نتائج التحقيقات والفحوصات الرسمية.ودعت البلدية ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات أو اتهامات غير مثبتة، مؤكدة ضرورة انتظار النتائج الرسمية حفاظاً على الصحة العامة وحقوق الأفراد والمؤسسات.