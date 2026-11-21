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قدمت جوقة الجامعة الأنطونية، بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق، عملًا موسيقيًّا إستثنائيًّا، "قدّاس الموتى" (Requiem) ، مصنّف 626، لفولفغانغ أماديوس موتسارت، وسط أجواء من الرّقي، وخلال لقاء موسيقي يحمل معاني الصلاة والتأمّل والرجاء، وذلك في ذكرى الراحلة ماري حلو التي خدمت الجوقة لأكثر من عقدين.هذه الليلة الموسيقية، التي أقيمت في دير سيّدة الزروع في حرم الجامعة الأنطونية، الحدت-بعبدا، شارك فيها الى جانب رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، الأباتي عازار والمدبّرون، سفير دولة السويد في توماس براندن، وأهل الراحلة ومعارفها.أما بالنسبة لهذه اللّوحة الموسيقية، فقد شارك في الأداء المنفرد السوبرانو ميرا عقيقي، الميزو سوبرانو غريس مدوّر، التينور شارل عيد، و الباص دوغان أوزكان، فيما تولّى مارك كرم المصاحبة على البيانو.وخلال كلمته، أكد رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، أن هذا اللّقاء يحمل إلى جانب قيمته الفنيّة والروحيّة، معنًى إنسانيًّا عميقًا، إذ نكرّس هذه الأمسية لراحة نفسٍ عزيزةٍ على قلوبنا جميعًا، هي الآنسة ماري حلو.الأب السّغبيني أكد أن هذه الأمسية ليست مجرّد تكريم لذكرى ماري، بل هي أيضًا صلاة بالموسيقى، وشهادة وفاء لإنسانة جعلت من الخدمة محبّة، ومن الالتزام رسالة، ومن الانتماء عائلة.إشارة الى أن "قدّاس الموتى" يعتبر من أبرز أعمال الموسيقى الكورالية ، إذ إنه يجمع بين التعبير الدرامي وعمق التأمّل الروحي. وتتلاقى فيه الأصوات المنفردة والجوقة لتعبّر عن رهبة الموت والتضرّع طلبًا للرحمة والسلام الأبدي. ويمنح إهداء الأمسية إلى ذكرى ماري حلو هذا البعد الإنساني والروحي معنى خاصًّا، فتغدو الموسيقى مساحةً لاستحضار ذكراها ومشاركة العزاء والرجاء.مع الى أن الجوقة تواصل نشاطها خلال الفترة المقبلة، إذ تشارك في حفل مع الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية والتينور العالمي لورنس براونلي في كنيسة القديس يوسف في ، في 8 كانون الأول 2026، كما تقدّم الجوقة أوراتوريو "المسيح" لهاندل في مهرجان أبوظبي وفي مهرجان بيروت ترنم خلال الشهر المقبل.