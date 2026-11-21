لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، وضع عدد من الوزراء والمسؤولين أكاليل من الزهر على أضرحة ونصب شخصيات سياسية ووطنية بارزة، تكريمًا لدورها في تاريخ لبنان واستقلاله.
وفي هذا الإطار، وضع نائب رئيس مجلس الوزراء
طارق متري إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس رياض الصلح، بحضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت
إبراهيم زيدان وعدد من الأصدقاء، فيما عزفت ثلة من موسيقى الجيش اللبناني بالمناسبة.
كذلك، وضع وزير الإعلام بول مرقص إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس بشارة الخوري، على وقع عزف موسيقى الجيش.
من جهته
، وضع وزير الداخلية
والبلديات أحمد الحجار أكاليل من الزهر على ضريحي الرئيسين صائب سلام ورفيق الحريري
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وفي بكفيا، وضع وزير العدل عادل نصار إكليلاً من الزهر عند نصب الرئيس المؤسس بيار الجميّل، مؤكداً أن الأخير كان من رجالات الاستقلال الذين دافعوا عن الكيان اللبناني.
وفي طرابلس، وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ممثلةً الدولة اللبنانية
، إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الزعيم الراحل عبد الحميد كرامي، في مدافن آل كرامي بمنطقة باب الرمل.
بدوره، وضع وزير الدفاع
ميشال منسى إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب.
وفي زوق مكايل، وضع النائب سليم الصايغ إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا، على وقع لحن الخلود.
كذلك، وضع النائب وليم طوق، لمناسبة ذكرى الاستقلال، إكليلا من الزهر باسم "الجمهورية اللبنانية" على ضريح رجل الاستقلال الراحل الوزير حميد فرنجيه في اهدن، بحضور العميد عماد ابراهيم ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، النقيب أنطونيو نادر ممثلا المدير العام
لقوى الامن الداخلي، عائلة الراحل، وعدد من الأصدقاء، وقد عزفت موسيقى الجيش نشيد الموت.
إلى ذلك، وضع النائب نبيل بدر إكليلاً من الزهر على ضريح رجل الدولة حبيب أبو شهلا، ممثلاً الجمهورية اللبنانية، تقديراً لمسيرته الوطنية ودوره في مرحلة الاستقلال.