لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال ، وضع عدد من الوزراء والمسؤولين أكاليل من الزهر على أضرحة ونصب شخصيات سياسية ووطنية بارزة، تكريمًا لدورها في تاريخ لبنان واستقلاله.

Advertisement

وفي هذا الإطار، وضع طارق متري إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس رياض الصلح، بحضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح ورئيس المجلس البلدي لمدينة إبراهيم زيدان وعدد من الأصدقاء، فيما عزفت ثلة من موسيقى الجيش اللبناني بالمناسبة.



كذلك، وضع وزير الإعلام بول مرقص إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس بشارة الخوري، على وقع عزف موسيقى الجيش.



، وضع والبلديات أحمد الحجار أكاليل من الزهر على ضريحي الرئيسين صائب سلام ورفيق .



وفي بكفيا، وضع وزير العدل عادل نصار إكليلاً من الزهر عند نصب الرئيس المؤسس بيار الجميّل، مؤكداً أن الأخير كان من رجالات الاستقلال الذين دافعوا عن الكيان اللبناني.



وفي طرابلس، وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ممثلةً الدولة ، إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الزعيم الراحل عبد الحميد كرامي، في مدافن آل كرامي بمنطقة باب الرمل.



بدوره، وضع ميشال منسى إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب.



وفي زوق مكايل، وضع النائب سليم الصايغ إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا، على وقع لحن الخلود. وفي هذا الإطار، وضع طارق متري إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس رياض الصلح، بحضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح ورئيس المجلس البلدي لمدينة إبراهيم زيدان وعدد من الأصدقاء، فيما عزفت ثلة من موسيقى الجيش اللبناني بالمناسبة.كذلك، وضع وزير الإعلام بول مرقص إكليلاً من الزهر على نصب الرئيس بشارة الخوري، على وقع عزف موسيقى الجيش.، وضع والبلديات أحمد الحجار أكاليل من الزهر على ضريحي الرئيسين صائب سلام ورفيق .وفي بكفيا، وضع وزير العدل عادل نصار إكليلاً من الزهر عند نصب الرئيس المؤسس بيار الجميّل، مؤكداً أن الأخير كان من رجالات الاستقلال الذين دافعوا عن الكيان اللبناني.وفي طرابلس، وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ممثلةً الدولة ، إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الزعيم الراحل عبد الحميد كرامي، في مدافن آل كرامي بمنطقة باب الرمل.بدوره، وضع ميشال منسى إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب.وفي زوق مكايل، وضع النائب سليم الصايغ إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح الوزير الراحل سليم تقلا، على وقع لحن الخلود.

أيضاً، وضع وزير العمل إكليلاً من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الرئيس الراحل عادل عسيران، في جبانة حسينية دار الإفتاء الجعفري عند البوابة الفوقا في صيدا.

كذلك، وضع النائب وليم طوق، لمناسبة ذكرى الاستقلال، إكليلا من الزهر باسم "الجمهورية اللبنانية" على ضريح رجل الاستقلال الراحل الوزير حميد فرنجيه في اهدن، بحضور العميد عماد ابراهيم ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، النقيب أنطونيو نادر ممثلا لقوى الامن الداخلي، عائلة الراحل، وعدد من الأصدقاء، وقد عزفت موسيقى الجيش نشيد الموت.

ووضع والمغتربين يوسف رجي اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس كميل شمعون، فيما وضع وزير الزراعة نزار هاني، إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين ومواطنين من مختلف مناطق الجبل.

إلى ذلك، وضع النائب نبيل بدر إكليلاً من الزهر على ضريح رجل الدولة حبيب أبو شهلا، ممثلاً الجمهورية اللبنانية، تقديراً لمسيرته الوطنية ودوره في مرحلة الاستقلال.