تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال.

العاهل الأردني

وفي هذا الاطار، أبرق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين متمنياً ان يعيد الله المناسبة على الشعب اللبناني وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار.

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الرئيس المصري

وجاء في برقية رئيس مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بروابط الأخوة التي تجمع بين بلدينا مؤكداً حرصنا الدائم على دعم الشقيق من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط للحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني".

سلطان عُمان



وأبرق سلطان عُمان هيثم بن طارق مهنئاً بالاستقلال متمنيا للشعب اللبناني ان يتمتع بالامن والاستقرار والازدهار بقيادة .

الملك تشارلز الثالث

وجاء في برقية ملك إنكلترا تشارلز الثالث: "يشكّل هذا اليوم مناسبة قيّمة للتأمل في أواصر الصداقة الراسخة التي تجمع بين بلدينا. وإنني أشعر بارتياح عميق إزاء متانة علاقاتنا الثنائية، وأؤكد التزامنا بالعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا بصورة أوثق في السنوات المقبلة. وفيما نواجه التحديات المشتركة التي يشهدها عصرنا، ولا سيما تلك المتصلة بالمناخ والحفاظ على عالمنا الطبيعي، فإنني أعرب عن أملي في أن يواصل بلدانا العمل معاً سعياً إلى إيجاد حلول فاعلة ومستدامة".

الرئيس الاوكراني

وأبرق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي مهنئا ومؤكداً على استعداد بلاده لمواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون المتبادل في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

وجاء في برقية التهنئة من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية السيدة لويز موشيكيوابو: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن أطيب تمنياتي للشعب اللبناني بالسلام والاستقرار والازدهار، مؤكدةً مجدداً الدعم الكامل والتضامن الذي تبديه الأسرة الفرنكوفونية تجاه بلدكم، وتمسّكنا بسيادته وسلامة أراضيه. وأودّ أن أحيّي بشكل خاص إقرار اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وهو إنجاز مهمّ في مجال حقوق الإنسان، ترحّب به المنظمة الدولية للفرنكوفونية وتثمّنه"ز

الغزاوي

بدوره، هنأ مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي رئيس الجمهورية، لمناسبة ذكرى , سائلاً الله أن "يعينه ويوفقه ورئيسَي مجلس النواب والحكومة، لما فيه مزيد من الاستقرار للبنان وإبعاد شبح الحرب عنه".





وشكر الغزاوي للرئيس عون اهتمامه ومتابعته، عقب مراجعته له، وإيعازه إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين الكهرباء لمحطة شمسين بعد العطل الطارئ الذي أصابها، معتبراً أن "هذه الخطوة تعبّر عن شعور أبوي بمعاناة الناس".





وفي إطار معالجة أزمة انقطاع المياه في ، أوضح الغزاوي أن "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه البقاع ستتولى تأمين التغذية الكهربائية لمحطة شمسين التابعة لمؤسسة مياه البقاع، من معامل المصلحة الكهرومائية، بعد رفع إنتاجها إلى نحو 2 ميغا وات".





وختم الغزاوي متمنياً للرئيس عون "التوفيق وأن يبقى لبنان وشعبه بخير واستقرار".