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وتناول الاجتماع ملف تصحيح الرواتب وموازنة عام 2027، حيث جرى التأكيد على "رفض سياسة الترقيع وتقسيط المستحقات، ولا سيما تجزئة المفعول الرجعي للرواتب الستة الإضافية والزيادات الموعودة على دفعتين، والمطالبة بإدراج كل الزيادات في أساس الراتب بما يضمن انعكاسها على التعويضات والتقديمات التقاعدية".كذلك، جرى التشديد على "ضرورة إقرار سلسلة جديدة وعادلة للرتب والرواتب تعيد إلى الأجور قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل أزمة عام 2019، واعتماد السلم المتحرك للأجور لمواكبة التضخم".وبحث المجتمعون في "أزمة بدلات النقل وانعكاساتها على انتظام العمل في ، ولا سيما استمرار تعذّر حضور عدد من الموظفين أيام الجمعة بسبب عجزهم عن تحمّل كلفة الانتقال إلى مراكز عملهم"، مطالبين ب"تصحيح بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، واعتماد معايير عادلة وموحّدة لاحتساب بدل المحروقات، من دون تمييز بين القطاعين العام والخاص".وفي إطار العدالة الوظيفية، شدد الاجتماع على "ضرورة توحيد الزيادات والتقديمات لتشمل جميع العاملين في الإدارات العامة والبلديات والجامعة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ورفض الاستثناءات والتمييز بين القطاعات، إلى جانب تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، ومتابعة حقوق التفرّغ لأساتذة وحقوق العاملين في والعاملين بالأجر اليومي في جميع ".كذلك، بحث الاجتماع أوضاع العاملين في القطاع العام الذين تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم للقصف والتدمير جراء العدوان ، وأكد المجتمعون "ضرورة إنصافهم وتأمين الدعم والتعويضات اللازمة لهم".أيضاً، طالب المجتمعون بـ"تأمين دعم خاص للعاملين في القطاع العام الذين يقطنون على ارتفاع يزيد على 500 متر، نظراً إلى الأعباء الإضافية التي يتحملونها نتيجة غلاء المحروقات اللازمة للتدفئة".وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على توسيع دائرة التحرك ومتابعة الملفات المطروحة مع المعنيين، بما يضمن وضع المطالب على جدول الأولويات.