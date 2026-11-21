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وحضر اللقاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس البلدية الأسبق المهندس أحمد قمر الدين، والنائبان السابقان رامي فنج وعلي درويش، والمدير العام السابق لمؤسسة مياه جمال كريم، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات الطرابلسية وأعضاء المنبر البلدي، فيما اعتذر عن الحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل أزمرلي.استهلّ شمسين اللقاء بالتأكيد أن المنبر البلدي يشكّل إطاراً مدنياً مستقلاً يهدف إلى تعزيز المشاركة والرقابة على الشأن العام، وتسليط الضوء على التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، وفي مقدمتها أزمة النفايات والأبنية المتصدّعة والتعديات على الأرصفة والأملاك العامة، فضلاً عن المخاطر البيئية الناجمة عن شركات الترابة.وحذّر من تفاقم أزمة النفايات في طرابلس، وسط الحديث عن احتمال إقفال المطمر نهاية الشهر الجاري، في ظل غياب حل مرحلي واضح أو خطة مستدامة لمعالجة الأزمة.وأشار إلى أن المدينة تتحمّل أعباء استقبال نفايات اتحاد بلديات الفيحاء ومناطق مجاورة، في وقت تضمّ ثلاثة مطامر تحوّلت عملياً إلى مكبّات.وشدّد على أن "طرابلس تستحق أن تكون مدينة نظيفة وصحية وحضارية"، مؤكداً أن الأزمة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل أو الاكتفاء بالحلول المؤقتة.، استعرض رئيس بلدية بشمزين السابق الدكتور فوزي كلش تجربة البلدية في إدارة النفايات خلال فترة تولّيه رئاستها بين عامَي 2013 و2025، موضحاً أنها انتقلت من التعامل مع الأزمات إلى إطلاق مبادرات عملية شملت قطاعات المياه والكهرباء والنفايات والتشجير.وأشار إلى إنشاء معمل متواضع لفرز النفايات، هو الأول من نوعه في الكورة، قبل أن تتوسّع التجربة لتشمل 36 قرية، بعد انضمام ست قرى إضافية خلال مراحل التوسع.وكشف أنه جرى عام 2018 التصريح لوزارتي البيئة والداخلية عن بيع 472 طناً من الكرتون و71 طناً من النايلون والبلاستيك، ضمن عمليات الفرز وإعادة التدوير.وأوضح أن نجاح التجربة استند بصورة أساسية إلى اعتماد الفرز من المصدر، رغم التحديات المالية والتشغيلية وارتفاع الكلفة وغياب الدعم الرسمي.ولفت إلى أن معمل الفرز يضمّ حالياً 16 عاملاً، مشيراً إلى أن إنشاء معمل إضافي في الكورة جاء استجابةً لارتفاع كميات النفايات، ولتفادي العودة إلى الطمر العشوائي.بدوره، عرض فراس وهبي تجربة مبادرة "Tripoli Recycling Initiative"، موضحاً أن المشروع انطلق من فكرة تحويل النفايات إلى مورد يمكن الاستفادة منه، بالاستناد إلى خبرته في القطاعين المصرفي والبيئي.وأشار إلى أن المشروع شهد تطوراً تدريجياً، إذ ارتفع حجم الإنتاج من 50 كيلوغراماً يومياً إلى نحو 2.5 طن، فيما بات يعمل على مساحة تبلغ 1100 متر مربع.وأوضح أن المبادرة تتعاون حالياً مع نحو 270 جهة، تشمل جامعات ومدارس وأندية وأبنية سكنية ومستشفيات وأفراداً، بينما تضمّ قاعدة بياناتها نحو 2000 اسم.وتطرّق وهبي إلى تجربة التعاون مع بلدية القلمون، من خلال توزيع أقفاص مخصّصة للفرز من المصدر، إضافةً إلى التعاون مع في منطقة الأرز لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، والاستفادة من النفايات العضوية في مزارع الدجاج المحيطة بالمنطقة.وأكد أن نجاح هذه المبادرات يتطلّب توسيع الشراكات مع المؤسسات والبلديات، وإطلاق حملات توعية لترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتشجيع المواطنين على المشاركة في إدارة النفايات.أما المهندس البيئي زياد أبي شاكر، فقد طرح مقاربة متكاملة لمعالجة أزمة النفايات، تقوم على اعتماد اللامركزية في الإدارة وتطبيق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر عام 2018، وصولاً إلى تحقيق هدف "صفر نفايات".وشدّد على ضرورة أن تتولى كل منطقة معالجة نفاياتها ضمن نطاقها الجغرافي، وألّا تستقبل نفايات من مناطق أخرى إلا بموجب اتفاق واضح بين الجهات المعنية.واعتبر أن تحميل طرابلس أعباء نفايات مناطق أخرى من دون تنسيق يتعارض مع مبدأ اللامركزية في إدارة هذا القطاع.ودعا إلى إنشاء معامل فرز تتناسب قدراتها التشغيلية مع كميات النفايات المنتجة، واعتماد الفرز من المصدر، وتنظيم عمليات الجمع على مستوى الأحياء.كما اقترح الاستعاضة عن شاحنات كبس النفايات بشاحنات عادية، موضحاً أن عملية الكبس تؤدي إلى خلط النفايات وتجعل فرزها لاحقاً بالغ الصعوبة.وأشار إلى أن كلفة شاحنة الكبس تبلغ نحو 80 ألف دولار، مقارنةً بنحو 20 ألف دولار للشاحنة العادية.كذلك، دعا إلى وقف الرمي العشوائي للنفايات وفرض غرامات على المخالفين، مستشهداً بتجربتي بيت مري وخربة سلم في تنظيم إدارة النفايات وتوسيع نطاق الفرز.وحذّر من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن حرق النفايات، مشدّداً على ضرورة عدم اللجوء إلى المحارق من دون ضمانات علمية وتقنية ورقابة صارمة على الانبعاثات.وختم بالدعوة إلى إطلاق حملة توعية شاملة، بالتعاون بين البلديات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحويل إدارة النفايات إلى سياسة بيئية مستدامة.وشكّل اللقاء مساحةً لتبادل الخبرات ومناقشة تجارب عملية في مجالات الفرز وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والبحث في إمكان الاستفادة منها لمعالجة الأزمة التي تواجه طرابلس، وسط تحديات مالية وإدارية وبيئية متزايدة.وأكد المشاركون أهمية الانتقال من سياسة جمع النفايات وطمرها إلى منظومة متكاملة تقوم على اللامركزية والفرز من المصدر وإعادة التدوير والتوعية والمساءلة، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمواطنين.ويأتي اللقاء ضمن جهود المنبر البلدي لمدينة طرابلس لترسيخ دوره مساحةً مدنية مستقلة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا البلدية والإنمائية، والمساهمة في بلورة حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المدينة.