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أضاف: "يخبرنا التقليد أن الله رزق يواكيم وحنة العاقرين طفلة سمياها مريم وقدماها إلى الهيكل وفاء لنذرهما، فصارت طفولتها بداية مسيرة من التكريس والطاعة. لم يقدماها لأنهما أرادا التخلص من مسؤوليتهما تجاهها، بل لأنهما أدركا أن الطفل ليس ملكا لوالديه، بل عطية من الله، وأن المحبة الحقيقية لا تعني إمتلاك الآخر، بل مساعدته على إكتشاف الدعوة التي يدعوه الله إليها. هل يتساءل الوالدون إن كانوا يربون أبناءهم ليحققوا لهم أحلامهم، أم يساعدونهم على النمو في الحرية والمسؤولية والإيمان؟ هل يفرضون عليهم إختياراتهم أم يرافقونهم بالصلاة والحكمة والمحبة، ليتعلموا تمييز مشيئة الله؟ التربية ليست صناعة نسخ عن الأهل، بل إعداد أشخاص أحرار يعرفون أن حياتهم دعوة ومسؤولية أمام الله. العذراء مريم تعطينا درسا عميقا في الصمت المقدس. عالمنا لا يكف عن الكلام، والإنسان المعاصر محاط بالضجيج والصور والإشعارات، حتى صار عاجزا عن الإبتعاد عن هاتفه خشية أن يبقى وحده في هدوء يكشف له حقيقة قلبه".وتابع: "دخول الطفلة مريم إلى الهيكل يذكرنا بأن الحياة الروحية تبدأ حين ندخل إلى أعماق القلب، ونقف أمام الله بلا أقنعة ولا تبريرات. الصمت لا يعني أن نهرب من العالم أو نتجاهل آلامه، بل أن نمنح الله مجالا ليخاطبنا، فنميز صوته وسط أصوات كثيرة تتنازعنا. الإنسان الذي لا يصغي إلى الله يصعب عليه أن يصغي حقا إلى أخيه، والذي لا يعرف أن يقف أمام الله بصدق، قد يقضي عمره كله منشغلا بصورته أمام الناس. لم يكن تكريس العذراء لله مجرد إقامة في مكان مقدس، بل كان إستعدادا داخليا جعلها قادرة على قبول الدعوة الإلهية. فعندما بشرها الملاك جبرائيل بحبلها أجابت: «ها أنا أمة للرب، ليكن لي بحسب قولك». تتجلى في هذه الكلمات حرية الإنسان حين لا تعود تمردا ، بل إنفتاحا على نعمته. لم تقل مريم أنها تفهم كل شيء، ولم تطلب ضمانات تزيل عنها كل صعوبة، بل سلمت حياتها لله بثقة واتضاع. أما نحن، فكثيرا ما نريد من الله أن يبارك خططنا دون أن نغير شيئا في أنفسنا، وأن يرافقنا في الطريق الذي اخترناه دون أن نسمح له أن يصحح اتجاهنا. الإقتداء بالعذراء يعني أن نتعلم الإستجابة لله ب«نعم» نقولها بملء حريتنا. يقول الرسول بولس: «أما تعلمون أنكم هيكل الله، وأن روح الله يسكن فيكم؟» (1كو 3: 16). هنا، ينكشف المعنى الأعمق للعيد. مريم لم تدخل الهيكل ليبقى الله محصورا في مكان، بل لأنها أعدت لتصير المسكن الذي يتجسد فيه الكلمة الأزلي. بنعمة المعمودية، نحن أيضا مدعوون إلى أن تصير حياتنا مسكنا للروح . غير أننا قد نحول إيماننا إلى عادات خارجية، فنحضر الصلوات ونشترك في الأسرار، بينما نتمسك بأنانيتنا وكبريائنا ونبقي الحقد في القلب، ونرفض الإعتراف بأخطائنا. ليست المشكلة في الصلاة أو الممارسة الكنسية، بل في فصلها عن التوبة وتغيير الحياة. الهيكل الحقيقي لا يبنى بالمظاهر، بل بقلب يتطهر بالتوبة، ويتغذى بالصلاة، ويتقوى بالمناولة المقدسة، ويثمر أعمال محبة. من هنا تأتي أهمية الإعتراف الصادق، والإرشاد الروحي، وقراءة الكتاب المقدس كوسائل تساعدنا على أن نفتح أبواب حياتنا لله".وقال: "يعلمنا القديس غريغوريوس اللاهوتي أن علينا تقديم كل ما نملك لله، لأن ما نأخذه منه يعود إليه تقدمة بالشكر. لذا نقول في القداس الإلهي «التي لك مما لك نقدمها لك». مريم لم تقدم لله شيئا منفصلا عنها، بل قدمت ذاتها، فصار وجودها كله شهادة لعمل النعمة. القديس أثناسيوس الكبير، إذ يتأمل في سر التجسد الإلهي، يعلن أن ابن الله صار إنسانا لكي يشرك الإنسان في الحياة الإلهية بالنعمة. لذلك،القداسة ليست هروبا من الإنسانية، بل شفاء لها وتكميل؛ والإقتداء بالعذراء ليس تقليدا لمظاهر حياتها الخارجية، بل سعي إلى امتلاك التواضع والطهارة والطاعة والثقة بالله، والمحبة التي لا تطلب مجدها الخاص".وختم: "إن مريم التي دخلت الهيكل طفلة، ستصبح أما للمسيح، وسترافق ابنها حتى ، حيث تقف في إيمان وألم لا تلغيهما المشقات. هكذا تكشف لنا أن الحياة المكرسة لله ليست وعدا بطريق خال من الأوجاع، بل إتحاد بالمسيح يجعلنا قادرين على اجتيازها برجاء. نحن نعيش في عالم يخاف الضعف، ويهرب من التضحية، ويبتغي نتائج سريعة وعلاقات بلا ، أما العذراء فتعلمنا أن المحبة الحقيقية أمانة يومية، وأن الإيمان ليس إنفعالا عابرا، بل ثبات في حضور الله، حتى حين لا نفهم مقاصده وطرقه".