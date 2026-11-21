Advertisement

وشملت الجولة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وفعاليات اقتصادية ومستثمرين وشركات متخصصة، بهدف استقطاب الاهتمام الاستثماري وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الرائدة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية وإدارة المناطق الحرة والصناعية.وقد حظيت الجولة بمواكبة ودعم من السفارة في الرياض، برئاسة السفير علي قرانوح، الذي ساهم في التحضير للزيارة وتنسيق اللقاءات مع الجهات الرسمية والاقتصادية السعودية وتسهيل التواصل مع المؤسسات والشركات المعنية، بما أتاح توسيع آفاق التعاون وفتح قنوات جديدة للتواصل والاستثمار.وفي هذا الإطار، استضافت السفارة اللبنانية لقاءً جمع ضنّاوي بعدد من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في ، حيث جرى عرض أهداف المشروع ودوره المرتقب في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز موقع طرابلس ولبنان على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.كما عقد ضنّاوي، بمواكبة السفير قرانوح، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع شركات سعودية رائدة في مجالات الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمناطق الحرة والصناعية، إضافة إلى اجتماعات مع مستثمرين من تجمّع "Life" ومجلس التنفيذيين اللبنانيين، جرى خلالها البحث في فرص التعاون والاستثمار والشراكة في مشروع المركز اللوجستي الصناعي.وشملت الجولة زيارة رسمية إلى الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، برفقة السفير قرانوح، حيث عُقد اجتماع مع رئيس الهيئة الدكتور سليمان خالد المزروع، بحضور المهندس ماجد الرفاعي، جرى خلاله البحث في آفاق التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين مرفأ طرابلس والمراكز اللوجستية والصناعية في المنطقة.وفي سياق التعريف بالمشروع وأبعاده الاقتصادية، أجرى ضنّاوي مقابلة مع قناة "الحدث"، تناول فيها أهمية المركز اللوجستي الصناعي، ودوره في تعزيز موقع طرابلس كبوابة اقتصادية وتجارية، وإمكانات تكامله مع المنظومة اللوجستية العربية وشبكات النقل والتجارة الإقليمية.وتندرج هذه الجولة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس للتواصل مع المستثمرين والشركات الدولية والإقليمية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات المتخصصة، تمهيداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد إطلاق مزايدة دولية لاختيار شريك من القطاع الخاص لتطوير وإدارة مشروع المركز اللوجستي الصناعي.ويُشكّل المشروع ركيزة أساسية في رؤية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لما يحمله من إمكانات واعدة في استقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية والصناعية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية في شمال لبنان.وتؤكد هذه الجولة أهمية التكامل بين الجهود المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية في الترويج للمشاريع الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور لبنان على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي.