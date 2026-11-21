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كلام باسيل جاء خلال عشاء هيئة قضاء كسروان في " "، حيث استهل كلمته بالتعبير عن حزنه لرحيل النائب السابق يوسف خليل، متقدماً بأعمق التعازي إلى عائلته وأهالي بلدته، قبل أن يعبّر عن فرحته باللقاء مع أبناء كسروان، مؤكداً أن لهذه المنطقة نكهتها الخاصة.وتوقف عند رمزية اللقاء عشية عيد الاستقلال، قائلاً إن "كسروان تتنفس استقلالاً"، وهي المنطقة التي خرج منها الرئيس فؤاد شهاب الذي قال إن "الاستقلال يُبنى"، ومثّلها الرئيس الذي قال إن "أصعب من استعادة الاستقلال الحفاظ عليه".أضاف: "نحن أولاد مدرسة تقول إن الاستقلال لا يُعطى، الاستقلال يُؤخذ"، معتبراً أن بعض اللبنانيين لم يعرفوا قيمة الاستقلال ولم يتمكنوا من عيشه، ولذلك يخسر لبنان استقلاله بين مرحلة وأخرى.وأوضح أن "لبنان يخسر استقلاله نتيجة تدخل القوى الخارجية، ولكن أيضاً بسبب ضعف المناعة الوطنية واستقلالية الفكر والقرار"، لافتاً إلى أن " الحر خاض مواجهاته السياسية تحت عناوين الحرية والسيادة والاستقلال". وتساءل: "لماذا أرضنا محتلة وقرارنا محتل؟"، مضيفاً: "الأرض يستطيع الأجنبي أن يحتلها بقوته العسكرية، ولكن القرار لا أحد يستطيع أن يأخذه منا إلا إذا نحن تنازلنا عنه، وهذا ما يحصل اليوم في بلدنا".وشدد على أن اللبنانيين يستقبلون ذكرى الاستقلال وفي قلوبهم غصة، لأنه "استقلال منقوص بالأرض والقرار"، مؤكداً أن مسؤولية التيار الوطني الحر هي مواجهة هذا الواقع في الداخل والخارج لاستعادة الاستقلال، وقال: "نحن لهذه المهمة جاهزون".وحذّر باسيل من أن لبنان يقف في ذكرى الاستقلال أمام مرحلة خطيرة، قائلاً: "إما أن يغرق بلدنا من جديد في الحروب والوصاية الخارجية، وإما أن تكون لدينا القدرة، إذا كانت لدينا سلطة قرارها حر، على محاولة تخليصه". ونبه من اتفاق إطار جديد قد يؤدي، إلى "تطيير البلد" نتيجة التنازل عن السيادة.وانتقد أداء السلطة في ملف السيادة والأمن القومي، مشيراً إلى أنها وعدت بوضع استراتيجية أمن قومي، لكنها لم تبذل جهداً لإصدارها. وأضاف أنها انتظرت حتى وصلت إلى طاولة ورقة أميركية وصوّتت عليها، متسائلاً: "أليس هذا تنازلاً عن السيادة؟".وأكد باسيل أن "التيار الوطني الحر دعا السلطة إلى عدم انتظار المبادرات التي تأتي من الخارج، محذراً من التحضير لقرار دولي جديد يتعلق بلبنان، قد يتضمن تنازلاً عن السيادة في حال عدم وضع إطار زمني واضح لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي". وشدد على أن "التيار طالب السلطة اللبنانية بالمبادرة إلى تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي ينص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وعودة المهجّرين، وعلى حصرية السلاح بيد الدولة، بما يعالج مشكلة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومشكلة سلاح من جهة أخرى، ويتيح للدولة اللبنانية أن تكون سيدة على أرضها وقرارها".وأكد أن "السلطة لم تبادر حتى اليوم إلى اتخاذ هذه الخطوة، بل بقيت في موقع الانتظار، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى قرار وطني حر ومبادرة لبنانية تحمي سيادته وتمنع فرض حلول عليه من الخارج، وعندما كان التيار الوطني الحر شريكاً في القرار والتوقيع، لم يتجرأ أحد على تخطي رئيس لبنان والقيام بالحرب باسم لبنان وعلى أرض لبنان" .وحذّر من اتفاق إطار جديد قد يؤدي، إلى "تطيير البلد" نتيجة التنازل عن السيادة.وقال إنّ "من قام بحرب الإسناد يتحمل مسؤولية كبيرة عن خسارة السيادة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "السلطة التي توقّع أي اتفاق تتحمل المسؤولية الكبرى عن مضمونه ونتائجه".وفي ملف النزوح السوري، أكد أن "التيار لم يقصّر في التحذير من تداعياته والمطالبة بمعالجته، متسائلاً: "منذ سنتين، هل سمعتم أحداً على منبر يطالب بخروج النازحين السوريين من الأراضي اللبنانية؟" وأضاف أن "الحرب في انتهت، فيما لا يزال المسؤولون في لبنان صامتين عن هذا الملف". وشدد على أن الفارق كبير بين "من لا يتنازل بتوقيعه عن سيادة بلده مهما كلّفه ذلك من عقوبات وتهديدات، ومن يتنازل باتصال هاتفي عن كل شيء في بلده".وأضاف باسيل: "بغيابنا فلتت حروب الخارج علينا وحروب الداخل إلى الخارج، والله يسترنا من حروب الداخل على بعضه البعض".وأكد أن التيار أعاد في مرحلة وجوده في السلطة الحضور المسيحي إلى مؤسسات الدولة، فيما يتعرض المسيحيون اليوم، للعقاب والإقصاء على أيدي مسيحيين آخرين، بهدف استبدالهم بأشخاص تابعين لهم سياسياً.وتناول ملف ترسيم الحدود البحرية مع ، مؤكداً أن توقيع التيار ساهم في إنجاز اتفاق أمّن للبنان حقوقه البحرية.وفي ملف مرفأ جونيه السياحي، أكد أن التيار شجّع السير بمشروع مطار القليعات، متسائلاً في المقابل عن أسباب توقف العمل بمرفأ جونيه السياحي عندما غاب التيار عن الحكم.وانتقد طريقة تعامل السلطة المركزية مع المشاريع الإنمائية وفقاً لأهوائها وحساباتها السياسية، معتبراً أن هذا الواقع يبرز أهمية وجود ممثلين عن المناطق في السلطة يعملون لمصلحة أبنائها. ودعا أهالي كسروان إلى المقارنة بين من أنجز المشاريع ومن أوقفها، مشيراً إلى معمل كهرباء الذوق الذي وصفه بأنه "أرخص معمل في لبنان" ومن المعامل الأقل إنتاجاً للكهرباء، معتبراً أن من أتوا بعد التيار أوقفوا العمل، ما دفع اللبنانيين إلى تسديد فاتورة مولدات كهربائية تبلغ خمسة مليارات دولار سنوياً.