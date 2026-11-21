Advertisement

وأوضحت المديرية أن الكشوفات أسفرت عن ضبط مخالفات صحية وقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.في بلدة حصارات بقضاء جبيل، كشفت دورية من مكتب جبيل على ملحمة عائدة للمدعو (ش. ح.)، لبناني الجنسية، وتبيّن أنها تعمل من دون التراخيص القانونية اللازمة، ولا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، جرى ختم الملحمة.في بلدة كوسبا بقضاء الكورة، كشفت دورية من مكتب أميون، بحضور مراقب من ، على مزرعة للمواشي ومسلخ عائدين للمدعو (إ. ج.)، لبناني الجنسية. وتبيّن أن الموقع يضم مزرعة للأبقار والماعز ومسلخاً وغرفتي تبريد للحوم، من دون التراخيص القانونية اللازمة. وبناءً على إشارة المختص، مُنح صاحب العلاقة مهلة 15 يوماً لتسوية أوضاعه القانونية.وفي منطقة القبة، كشفت دورية من مكتب على محل عائد للمدعو (خ. م.)، لبناني الجنسية، يعمل في شراء اللحوم من التجار وإعادة توزيعها على الملاحم الصغيرة في المنطقة. وبعد مراجعة القضاء المختص، صدرت إشارة بختم المحل بالشمع الأحمر.أما في محلة البداوي، فكشفت دورية من مكتب المنية الضنية على مسلخ للدواجن عائد للمدعو (أ. ج.)، لبناني الجنسية، وتبيّن أنه يعمل من دون التراخيص القانونية اللازمة، ولا يستوفي شروط السلامة الغذائية.وفي منطقة أبي سمراء بطرابلس، كشفت دورية من مكتب طرابلس، بحضور مراقب من وزارة الاقتصاد، على ملحمة عائدة للمدعو (ت. ه.)، لبناني الجنسية، وتبيّن أن صاحبها يذبح الأبقار والأغنام من دون حيازة التراخيص القانونية المطلوبة. وبناءً على إشارة القضاء المختص، مُنح مهلة 15 يوماً لاستحصال التراخيص اللازمة.وفي سياق متصل، كشفت دورية من مكتب طرابلس، بمرافقة مراقب من وآخر من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على محل للدواجن عائد للشخص نفسه في منطقة التبانة. وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى ختم المسلخ بالشمع الأحمر، ومنح صاحب العلاقة مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع لتسوية أوضاعه القانونية والصحية.في مدينة ، داهمت دورية من مكتب صيدا، بمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، مسلخاً للحوم، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي.وخلال الكشف، وُجّهت إنذارات إلى العاملين والمسؤول عن المسلخ، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة.وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المؤسسات المعنية بإنتاج اللحوم وتوضيبها وبيعها وتوزيعها، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات الرقابية المختصة والقضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن احترام المعايير الصحية والقانونية، وصون الصحة العامة وحماية سلامة المواطنين.