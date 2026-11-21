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وعقد اللقاء في قاعة مركز ابحار في صور، بحضور الممثلة المفوّضة لهيئة للمرأة في السيدة جيلان المسيري، ورئيسة دائرة النوع الاجتماعي في العميدة مروى سعود، إلى جانب رئيس بلدية صور حسن دبوق، ورئيسة لجنة الأم والطفل في بلدية صور رندى أبو صالح، ومديرة مركز الشؤون الاجتماعية في بنت جبيل ندى بزي، وممثلة مجموعة صور هدية عبدالله وممثلة مجموعة قضاء مرجعيون صباح بو عباس.وخلال اللقاء، جرت الإضاءة على الدور المحوري والريادي الذي أدّته النساء الجنوبيات في الحفاظ على تماسك مجتمعاتهنّ وصمودها خلال فترة الحرب، فضلاً عن مساهمتهنّ الحيوية في جهود التعافي وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.وأكد ابانيارا في كلمة "أهمية تجنّب حدوث أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الدولية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المهام الأساسية التي اضطلعت بها اليونيفيل على مدى عقود، وفي مقدمتها المراقبة، ورصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية والنساء". وأشار إلى أن "مستقبل الوجود الأممي في الجنوب يرتبط بقرارات الدولي، لافتاً إلى أن اليونيفيل بدأت بالتعاون مع الجيش اللبناني تسليم عدد من مواقعها".وعن تسليم مواقع "اليونيفيل" التي تحت الاسرائيلي قال: "انها خرق واضح للقرار 1701 وفي ما يتعلق بالوضع الميداني. هذا خرق واضح للقرار 1701، ولهذا السبب يتعين علينا الحفاظ على وجودنا على الأرض، لأنها الطريقة الوحيدة للإبلاغ عن أي خرق ومراقبته، ونقله إلى نيويورك وإلى ".وأكد أن "استمرار وجود اليونيفيل على الأرض ضروري لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها، ولا سيما الخروقات للقرار 1701". وشدد على "أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في تحقيق السلام والاستقرار، ومواصلة التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة والمؤسسات الأمنية والمجتمعات المحلية، والعمل معاً لتأمين مستقبل أفضل لجنوب لبنان".وأشار إلى ان "وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان رسالة سلام واستقرار والأمل بمستقبل أفضل"، مؤكدا أن "القوة الدولية ستواصل أداء مهامها حتى اليوم الأخير من ولايتها، ووجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشكّل رسالة للسلام والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل للأجيال المقبلة". ودعا إلى "تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة المرحلة الراهنة، فأبناء الجنوب يمتلكون الإرادة والقدرة والصمود لتجاوز التحديات، وأن بناء لا ينتظر الغد، بل يبدأ اليوم".المسيريوأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان المسيري أن "النساء يشكّلن ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء السلام في جنوب لبنان"، مشددة على أنه "لا يمكن رسم مستقبل المنطقة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بمرحلتها المقبلة من دون إشراك النساء بصورة فعلية في مختلف النقاشات والحوارات والآليات المعنية بصنع القرار". ووجهت "تحية تقدير إلى نساء الجنوب، ولا سيما في صور ومرجعيون وبنت جبيل والخيام وحاصبيا"، مشيدة "بصمودهن وقدرتهن على مواجهة تداعيات الحرب والنزوح والخسائر، ومواصلة أداء أدوارهن الاجتماعية والإنسانية رغم الظروف الصعبة".وأشارت إلى أن "النساء كنّ في طليعة الاستجابة للأزمات، من خلال مساندة العائلات النازحة، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، والمساهمة في حل الخلافات والتخفيف من حدة التوترات داخل المجتمعات المحلية"، معتبرة أن "هذه الأدوار تؤكد أهمية حضور المرأة كشريك أساسي في حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار، وليس فقط كطرف يتأثر بالأزمات وتداعياتها".وتوقفت عند المرحلة المقبلة مع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل"، وما يرافق ذلك من استعدادات لمرحلة انتقالية تتطلب رؤية واضحة تضمن استمرارية الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار. وشددت على أن "مفهوم الأمن لا يقتصر على الترتيبات العسكرية أو غياب القصف، بل يرتبط أيضاً بقدرة المواطنين على العودة الآمنة إلى منازلهم، واستمرار تعليم الأطفال، وتوافر الخدمات الأساسية وفرص العمل، والعيش بكرامة وأمان".وختمت بالقول: "السلام المستدام في جنوب لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون النساء، ومن دون مشاركتهن في صنعه والحفاظ عليه".أبو صالحبدورها، أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور الدكتورة رندى أبو صالح، أن "مبادرة تمكين المرأة ودعم مشاريعها الإنتاجية، التي أطلقتها بلدية صور بالشراكة مع قوات اليونيفيل قبل عشر سنوات، حققت نجاحاً لافتاً، واحتضنت أكثر من 160 سيدة من صور وجوارها، من خلال المعارض المجانية التي ساهمت في تحويل مهاراتهن المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تعزز قدراتهن الاقتصادية وتحفظ كرامتهن".وتوجهت بالشكر إلى أبانيارا، وأكدت أن "بلدية صور ستواصل مسيرة دعم المرأة وتمكينها، إيماناً بدورها الأساسي في صمود المجتمع وبناء مستقبل أفضل، وإننا في هذه المدينة وفي هذا الجنوب الصامد ندرك تماما جوهر الكفاح. فالمرأة في مجتمعنا لم تكن يوما رقما ثانويا، بل كانت ولا تزال عماد البيت وركيزته ولم تكن تحتاج إلا إلى نافذة أمل وميدان يليق بطموحها".من جهتهنّ، شدّدت السيدات المشاركات على أهمية الدور الذي اضطلعت به "اليونيفيل" منذ تأسيس وحدة ومجموعات النوع الاجتماعي في منطقة عملياتها".