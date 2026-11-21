صدر عن - البيان الآتي:

- توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(ح.ع.) و7 سوريين في منطقتَي البقيعة ووادي خالد - ، لقيامها بأعمال تهريب أشخاص عبر الحدود ، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وقنبلة يدوية.- توقيف المواطنَين (ش.ز.) و(م.ق.) في بلدة جلالا – لترويجهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.- دهم منزل الفلسطيني (ح.ف.) وتوقيفه في منطقة الناعمة – الشوف، وتوقيف المواطن (ر.ع.) في منطقة الشويفات – عاليه لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.- توقيف المواطن (م.ح.) عند حاجز الخضر – ، وضبط في حوزته سلاح حربي.- توقيف المواطن (م.س.) عند حاجز العامرية – صور لإطلاقه النار.- توقيف 47 سوريًّا عند حواجز الرويمة وشدرا وبني صخر - عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".