"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، وأوقفت بنتيجتها 7 مواطنين 54 سوريًّا وفلسطينيًا وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(ح.ع.) و7 سوريين في منطقتَي البقيعة ووادي خالد - عكار
، لقيامها بأعمال تهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية
، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وقنبلة يدوية.
- توقيف المواطنَين (ش.ز.) و(م.ق.) في بلدة جلالا – زحلة
لترويجهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.
- دهم منزل الفلسطيني (ح.ف.) وتوقيفه في منطقة الناعمة – الشوف، وتوقيف المواطن (ر.ع.) في منطقة الشويفات – عاليه لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف المواطن (م.ح.) عند حاجز الخضر – بعلبك
، وضبط في حوزته سلاح حربي.
- توقيف المواطن (م.س.) عند حاجز العامرية – صور لإطلاقه النار.
- توقيف 47 سوريًّا عند حواجز الرويمة وشدرا وبني صخر - عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص".