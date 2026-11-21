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كذلك، حضر رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا وقضاة المذهب الدرزي في الاستئناف والمحاكم الدرزية، وادارات مؤسسات الطائفة التربوية والصحية والاجتماعية وغيرها.وكانت نعته الهيئة الروحية ومشيخة العقل وعموم أبناء الطائفة "سليل دار التقوى والورع والتوحيد، العالم العامل والصابر الزاهد العارف بالله".وسبق الصلاة على الجثمان كلمة لشيخ العقل، قال فيها: "نودّع وإياكم اليومَ سيِّدَ الأسياد وعلمَ البلاد، الشيخَ الثقةَ ، الواثقَ بربِّه وإمامِ زمانِه، والموثوقَ به من أهلِه وإخوانه، مَن ساد بالورع والزهد وصفاء السريرة التي عليها بنى وأشاد، وعلا نبراساً وعلماً بانحناءة التواضُع والخشوع التي بها عُرفَ وبها امتازَ على العباد، مَن عاش عمرَه مُطمئنّاً إلى عطف ربِّه وواسعِ رحمتِه، مُجاهداً مُكابداً قانعاً، تاركاً الدنيا بكليَّتِها، متطلِّعاً إلى الآخرة بكليَّتِه، فرحل راضياً مَرضيَّاً سعيداً، وقد أدرك أن السعيَ في مرضاةِ الله أكملُ السعادات، وأن النعيمَ الشاملَ قد أُعِدَّ لمن ترك الملذّات فانغمس في عيش البساطة الروحانيةِ معَ الطاعات. "عَشِقَ البساطةَ دون تكليفٍ، ولميلبِسْ حريراً فاخراً أو مُخمَـــلا في عينِه كلُّ القصـــورِ صغيرةٌفي قلبِه شادَ التواضُعُ مَنـزِلا إنْ يُمتدَحْ أحنـى بذُلٍّ خاشعاًأو ذَمَّه أحدٌ سَمـــا وتَحمَّلا" هنيئاً لك يا سيِّدي، لقد خضعتَ فرُفِعت، وحصدتَ ما زرعت، ولكنّك رحلتَ فأوجعت، فإن بكيناك فإنَّما نبكي غيابَك وبُعدَك، وإن فقدناك فإنّما نخشى تَعسَ الزمانِ بَعدَك، وقد كنت السَّندَ المتينَ لنُصرة أهل الحقِّ، والعضُدَ الأمينَ لهم في دروب الخير والسدق، بحكمتِك التي لم يَشُبها انفعال، وتقواك التي لم يُبدِّلْها انشغال، قويَّاً بزهدك الموصوف وورعك المعروف، مَطويَّاً على حكمةٍ وعلم، وعلى رصانةٍ وحِلم، نقيَّ القلبِ، سليمَ النية، عارفاً بالله، لطيفاً مُهاباً". "شيخٌ حباهُ اللهُ أُنســاً طاهراً ومهابةً ولطافةً وتَبتُّــــلا حِلمٌ وعِلمٌ كرّســاهُ مَحجّـةًفِكـــرٌ و ذِكـــرٌ صنَّفـاهُ الأوَّلا".وتابع: "إنّ رحيلَكم يا سيِّدي ثُلمةٌ في جدار التوحيد، وخَسارةٌ لا تُعوَّضُ لأبنائه، فالأعيانُ أمثالُكم أعمدةُ النورِ التي تستقيم بها البيوت، والصدورُ النقيَّةُ التي تُرَدُّ إليها الأمور حين تَشتدُّ الخطوب، وقد كنتَ يا شيخَنا العينَ رجلَ الترفُّع والإيثار، وداعيةَ لمِّ الشمل وجَمعِ الغِمار، وميزاناً للحقّ، وصوتاً للاعتدال والانفتاح، وصمّامَ أمانٍ لكرامة المجتمع، ساعياً بالحكمة والموعظة الحسنة لترشدَ الطالبين وتَهديَ المؤمنين وتُؤنسَ العارفين، مؤلِّفاً القلوبَ المتنافرة، عاملاً على توحيد الصفوف على كلمةٍ سواء، وعلى شدِّ أواصرِ الإلفةِ والإخاء. لقد كان نهجُك نهجَ الاعتدال والحكمة، نهجَ الصبر والكتمان، ونهجَ خدمة الدين وأهله، وحفظِ كرامة الإنسان والمجتمع. سرُّك كجهرِك، وسلاحُك الأمضى يقينُك بالله وإيمانُك برحمته، صرعتَ الهوى بجهادِك وغرستَ مكانَه قيمَ الشوقِ والخوف والرجاء. لم تجعلْ لنفسك قيمةً فأغناك الله، وأذللتَها بإرادتِك فأعزَّك الله: ولقد أَعزَّ اللهُ مَن صرعَ الهوىبجهادِه، والشيخُ أضحى الأكملا في قلبِه الإكسيـرُ صِيغَ، وقولُهبعضٌ من الــدُّرِّ المُرصَّعِ، قد غَـلا سرَّاً وجهراً، مُطمَئِنّاً، راضياًومُسالِماً ومُجاهِداً، مُتـذلِّلا ذِلٌّ مع الطاعاتِ أَثمنُ من غِنىً يختالُ صاحبُه، ويَعصى مُهمِلا العِزُّ في الدُّنيـــا يَزولُ، وإنَّماخيرُ العواقبِ بالمناقبِ كُحِّلا". في يوم وداعِك يا شيخَنا الحبيبَ نستلهمُ صفاءك وصدقك وثباتَك، فنُعيدُ التأكيدَ على الثوابت التوحيديةِ المعروفية التي أكّدتَ عليها، والتمسكَ بالهوية التاريخية للموحدين التي لم تكن يوماً إلا الهويةَ الوطنية العربية التوحيدية غيرَ القابلة للمساومة، وفي محضر شيوخِنا الأجلّاء نُكرِّرُ التنبيهَ وإيَّاهم من خطورة ما يُحاكُ لنا من مشاريعَ تخريبية، منها ما يحاولُ تبديلَ الهويةِ الوجودية، ومنه ما يَستهدفُ الفكرَ التوحيديَّ بمفاهيم مصطنعة، ومنها ما يَمسُّ الكراماتِ والمقامات بالتجرّؤِ على التاريخ والتراث، وعلى الأمير السيد، وعلى المشايخ الأجلاء والقامات المعروفية المعروفة، بهدف كسر هيبتها وضرب صورتها الرمزية والمعنوية، لكنّنا تعلّمنا منك، يا شيخَنا الجليل ومن مشايخِنا الأوائل،⁠ الثباتَ على المبادئ، واعتمادَ لغةِ في معالجة الأمور وحفظِ كرامة الأمّة". ⁠وأردف: "شيخَنا الجليلَ، دارُكم، كديار مشايخِنا الأعيان، منبعُ الطهرِ واليقين، والمرجعُ الآمنُ الأمين، وأنت التقيُّ ابنُ التقيّ، والثقةُ ابنُ الثقة، والقدوةُ ابنُ القدوة، والشيخُ الصالحُ ابنُ الشيخ الصالح، غصنٌ مثمرٌ من شجرةٍ مثمرة، بل شجرةٌ مبارَكة من شجرةٍ مبارَكة امتدَّت أغصانُها من المتن إلى الجبلِ والوادي، وتجاوزتِ الجرودَ والحدودَ إلى حيثُ تنبضُ قلوبُ أهلِ الخيرِ والحكمةِ وتصدحُ مآذنُ التوحيد في كلِّ بلاد الشام. كنتَ الأملَ والمُرتجى في مواجهة الظلم والخذلان، وكنت صوتَ العقل والهدوء والأمان إذا ما طغى الجَورُ والحرمان. لم تنهضْ همّتُك إلَّا لغايةٍ طاهرةٍ تليقُ بالموحدين، ولم يكنْ مسعاك دائماً سوى لإعزاز الدين. سيُدرَكُ سرُّك ولو بعد حين، وستجمعُ طهارةُ نيّتِك الإخوان، وسيقتفي أثرَك أهلُ البِرِّ والإحسان، وستكونُ الهيئةُ الروحيةُ ومشيخةُ العقلِ وأبناءُ التوحيد الذين تشاركوا في نعيِك وتشييعك قلباً واحداً ويداً واحدة، بإذنه تعالى، على سُررٍ متقابلين، وفي سبيل الحقِّ مؤتلفين".وأضاف: "في يوم رحيل والدِك الطاهر الصالحِ قلنا، وفي يوم وداعِك اليوم أيُّها الوالدُ البتولُ نقولُ ما صحَّ فيه وما يَصُحّ فيك: يا شيخَنا العاملَ الصدِّيـقَ عِشْ أبَـداً فـي فوزِكَ النّاصِعِ الوضَّــاءِ مُحتَفِــلا واسعَدْ بروحِـكَ في معْراجِ سادتِنـــانِلتَ الشّهادةَ ، لا شِحّـاً ولا خَجَـلا هَنِئتَ بالفـَوْزِ، والإنعامُ هاطلةٌمن كُلِّ حَدْبٍ، وصوتُ الحـقِّ فيـكَ عَـلا فَلْيرحَمِ اللـهُ نفســاً كنتَ حامِلَهــاوَلْتسْعَـدِ الأرضُ في نَعشٍ لهـا حُمِــلا".وختم شيخ العقل: "عظّم الله أجرَكم وأجرَ كلِّ مَن شارك عن قربٍ وعن بُعد، ومَن أبرق واتّصلَ ومن كتب وعبّر، ومَن ساعد وساهم وسهّل. رحم الله روحَ شيخِنا الطاهرة، ونفّعنا من بركاته، وإنّا لله وإنَّا إليه راجعون".كذلك، قدّم الشيخ أبو فايز أمين مكارم شهادةً باسم الهيئة الروحية وأهل الفقيد، قائلاً: "بالرضا والتسليم لمشيئة الله تعالى، نودّع اليوم علماً جليلاً زاهداً، شيخاً كريماً محباً فاضلاً، تقياً نقياً، سالكاً ومسلِّكاً، مجاهداً ومكابداً، طاهراً ومطهّراً".أضاف: "سيدنا الشيخ أبو صالح محمد العنداري، نجل سيدنا الشيخ أبو محمد صالح العنداري، كان ملك التقوى، كان ملك الزهد، كان ملك القناعة، كان ملك العبادة، وبسبب جهاده وكثرة جهاده التوى العمود الفقري في جسمه، نسبةً لما كان يجلس، وقد كان قليل النوم، قليل الكلام، ولكن كلامه كان موعظة، وكان النظر إليه موعظة من قبل أن يتكلم. كانت كلمته تخرج من القلب، من قلبٍ صافٍ طاهر، وتدخل إلى قلوب الأتقياء الطاهرين".وتابع: "يا شيخنا الفاضل، بذرت بذرك في أرضٍ طيبةٍ زكيةٍ منقّاة، فسلم وزكى وطاب. وبفضله تعالى وببركة جهادك الكبير، فقد منّ الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الكرامة، فهذا هو البيدر، وهذا هو يوم الحصاد، فهنيئاً لمن خُتم له بالسعادة وكان مقبولاً. عوّض الله أجر الجميع. باسمي وباسم أهلنا آل العنداري وباسم البلد الكريم، نتقدّم بخالص الشكر لكل من حضر، ولكل من أبرق واتصل، فالله يجزي الجميع خيراً. وإنا لله وإنا إليه راجعون".ثم أمَّ الشيخ مكارم الصلاة والى جانبه المصلّي الشيخ جهاد الريس ليوارى الجثمان الثرى الى جانب المرحوم والده في البلدة.ووردت برقيات تعزية عدة، ابرزها من شيوخ الْعَقْلِ في سوريا، ومن الرئيس الروحي للطائفة في فلسطين الشيخ موفق طريف، ومن شيوخ وشخصيات من وسوريا وفلسطين والاردن.كذلك، تلقى الشيخ أبي المنى اتصالات معزية عدة، أبرزها من وزير الاشغال فايز رسامني ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والوزير السابق عباس الحلبي.