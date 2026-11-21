أحيا حزب الكتائب وعائلة الجميّل، الذكرى العشرين لاغتيال الوزير والنائب بيار أمين الجميّل ورفيقه سمير الشرتوني، في قداس ترأسه البطريرك الماروني في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط ، عاونه فيه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، وراعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان.

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وحضر القداس رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل وعقيلته السيدة كارين، والرئيس أمين الجميّل وعقيلته السيدة جويس، نواب الكتائب وأعضاء المكتب السياسي وعدد كبير من المناصرين.



كذلك، حضر القداس الوزير جو عيسى الخوري ممثّلًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس ، كما حضر سليمان، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والعسكرية والقضائية والرسمية والحزبية، وجمع من المؤمنين.



وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى البطريرك الراعي عظةً استعاد فيها ذكرى الشهيد بيار الجميّل، وقال: "نلتقي في الذكرى العشرين لاغتيال بيار الجميّل ورفيقه، 20 عامًا مرت على ذاك اليوم الأليم ولا يزال اسم بيار الشيخ ورفيقه حاضرًا في القلوب، نستعيد اليوم اندفاعه ومحبته الصادقة للبنان وإيمانه بوطن حر وسيد ومستقل".



أضاف الراعي: "لقد أحب بيار حبًا لم يكن مجرد شعار بل قناعة حملها في ضميره والتزامًا عبّر عنه في مواقفه ومسؤولياته الوطنية، استشهد لأنه آمن بلبنان الذي دافع عن استقلاله وسيادته ومؤسساته ورفض أن يتخلى عن قناعاته".



وتابع الراعي: "اجتمع في هذا البيت إرث المسؤولية الوطنية مع مرارة الفراق وبقي اسم بشير وبيار شاهدين على مرحلة من تاريخ لبنان دفعت فيها عائلات كثيرة أثمانًا باهظة نتيجة العنف السياسي وها هي وديعة هذا الإرث في عهدة شقيقه رئيس الكتائب النائب الشيخ سامي وابن عمه النائب الشيخ نديم، من هذا الإرث الوطني تحضر مسيرة حزب الكتائب ومؤسسه الجد الشيخ بيار سنة 1936 الذي أرسى أفضل علاقات مع كرسينا البطريركي في بكركي".



وأكد الراعي أن حزب الكتائب من أقدم الأحزاب وأقدرها حضورًا في الحياة السياسة وبقي متمسكا بالدفاع عن لبنان وسيادته وباعتبار الولاء للبنان فوق كل ولاء آخر.



وفي الشقّ الوطني من عظته، وعشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، شدّد البطريرك الراعي على أنّ الاستقلال ليس مجرّد ذكرى تاريخية، بل مسؤولية وطنية متواصلة تقتضي حماية السيادة وحرية القرار، وبناء دولة تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والدستور فوق الحسابات، والمصلحة الوطنية فوق كل مصلحة أخرى.