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شارك في اللقاء وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، الوزير السابق رشيد درباس، رئيس الجامعة اليسوعية السابق الأب سليم دكاش، رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، رئيسة مجموعة "النهار" نايلة تويني، فيما أدار الحوار الإعلامي يقظان التقي.استُهل اللقاء بكلمة للنائب وائل أبو فاعور، قال فيها: "ارحب بكم باسم راشيا واهلها واشكر حضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء وانتم تمثلون جزءا غير يسير من روح وحيويته المتنوعة التي كابدت على مر الايام للتعايش مع نفسها. هذا المكان احتضن استقلالنا واحتضن ميثاقنا الوطني وهما توأمان شد احدهما ازر الاخر، فما كان استقلالنا ليكون لولا الميثاق وما كان ميثاقنا ليكتسب معناه دون الاستقلال" .اضاف: "لطالما كان استقلالنا مخاضا تساوره الشكوك ويكفي ان ننظر من هذه النافذة إلى موقع الاحتلال الاسرائيلي المطل علينا من جبل حرمون او ان نيمم وجهنا شطر جبل عامل وقراه المنكوبة وشعبه الشهيد والمشرد او ان نعاين روحنا الوطنية الممزقة بين دعاة التطبيع واهل المحور لكي نتيقن ان استقلالنا دونه الكثير من الاسئلة" .وتابع: "إذا كان الميثاق هو روح الاستقلال، فإن اتفاق الطائف هو التعبير الدستوري والسياسي والمؤسساتي عن هذه الروح والتمسك باهدابه واعلاء شأنه رغم نواقصه وعدم اكتمال ملامحه هو ما يجعل استقلالنا قابلا للحياة حيث تتحرر حياتنا الوطنية من الإشكاليات التي شكلت مادة افتراقنا التاريخي وحروبنا المميتة من جدل العدد الذي حسم بالمناصفة إلى صراع الهوية الذي حسم بمصالحة الفكرة العربية مع الفكرة اللبنانية بنهائية الكيان إلى الخلاف الذي أنهكنا في الموقف من الذي حسم بتسوية الهدنة وهنا ترسو فكرة الدولة، الدولة التي يقاسمها طرف مهامها وسلاحها وقرارها وحرية التجوال المسلح بين جرودها وقراها وحسن تقديرها لمصالحها الوطنية، الدولة التي لا تتلاعب بها أهواء ومصالح الخارج، ايران او غيرها، والدولة التي لا يتشتت شعبها مجددا في الجدال حول سلام لا يزال مستحيلا مع إسرائيل. عادة السياسة ان تتغير، لكن ليس من عادة الجغرافيا ان تتغير دوما ومعها حدود الدول وطموحات بعض المجموعات التي تغذيها صراعات النفوذ، فلنحفظ لبنان الكبير من المخاطر المحيطة والهائلة" .وحيا أبو فاعور "رجالات الاستقلال"، وكرر شكره للسيدة ليلى الصلح حمادة "التي اعادت الروح إلى هذه القلعة"، وشكر "كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء الذي قصدنا منه ان نستعيض بصفاء الفكرة عن ضجيج الاحتفال".وأكد وزير الإعلام أن "الاستقلال هو تحرّر من الوصاية الخارجية وسيادة للقرار الوطني واستقلال الإرادة وبناء دولة العدالة والمساواة والمؤسسات".وقال : "إن الاستقلال، على المستوى المبدئي، لا يحمل معنى جغرافياً فحسب، بل يعني أولاً التحرّر من أي إرادة خارجية تنتقص من الإرادة الوطنية والقرار الداخلي والسيادة الوطنية على كامل الإقليم الوطني، وتحقيق عناصر الدولة وأركانها السيادية المستقلة".وأوضح أن "الاستقلال يعني أيضاً، على مستوى العيش باستقلال، النأي عن التبعيات الخارجية وسياسات المحاور الدولية والإقليمية، وعدم الاصطفاف وراء سياسات دول أجنبية تسعى إلى إملاء قراراتها على الداخل، عبر أطراف داخلية تراعي في حركتها ومواقفها سياسات تلك المحاور، بما يضعف استقلال الدولة ويسهّل اختراقها من الخارج".وشدد على أن "ذلك لا يعني عدم الانسجام مع الشرعية الدولية، بل على العكس، فالدولة المستقلة تكون عضواً فاعلاً في ، كما ينص دستورنا الوطني، وفي المنظمات الإقليمية، كجامعة الدول العربية، وفي الأحلاف التي تكون الدولة طرفاً فيها بصورة مستقلة وذات سيادة".وأضاف: "الاستقلال يعني أيضاً التحرّر من الغرائز الطائفية والمصلحية والزبائنية التي تقصف بالوطن، فتحوّله أشلاءً مبعثرة ومتباعدة ومتـصارعة، ضاربةً بعرض الحائط النسيج الوطني والوحدة الداخلية، بما يوهن الدولة ويضعف الاستقلال والشعور الوطني".وأشار إلى أن "الاستقلال الحقيقي يعني انتخابات حرة ونزيهة، توصل خيار الشعب الحقيقي إلى الندوة النيابية، فلا يكون القانون الانتخابي مفصّلاً على قياس أحد، كما يعني دولة قوية وعادلة بين المواطنين، لا تميّز بينهم على أساس طائفي أو مناطقي، وتؤمّن لهم الحقوق بقدر التزامهم بواجباتهم الضريبية".وأكد أن "دولة الاستقلال هي، خصوصاً، دولة المساواة بين المواطنين، تحفظ كراماتهم وتوفّر لهم العدالة القضائية والاجتماعية، وتسعى إلى إنصافهم إذا ظُلموا، وتطالب بهم إذا فُقدوا أو أُسروا...".وتابع الوزير مرقص: "أما الاستقلال الذي نستذكره هذه السنة في لبنان، فهو استقلال منقوص، لافتقاره إلى عدد من المتطلبات الأساسية، رغم جهود الدولة اللبنانية، مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام".وقال: "لقد بدأت ملامح عودة الدولة ترتسم، انطلاقاً من مسار حصر السلاح بيدها واستعادة القرار الداخلي، رغم الصعوبات والتحديات الجمّة التي تعترض هذه المسيرة. وينسحب الأمر نفسه على ما يتصل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الخدمات وتحقيق الإنماء الشامل، حيث تجلّت الإرادة الرسمية، رغم الصعوبات التي لم تتمكن من إطفاء إرادة الإصلاح والإنقاذ والتغيير".ولفت إلى أن "توجّه الدولة أصبح واضحاً في هذا العهد الرئاسي، إذ تركزت البوصلة نحو استعادة القرار الوطني بيد الدولة، وحصر السلاح، وبسط سلطتها أمنياً وخدماتياً، بما يعيد الاعتبار إلى مؤسساتها ودورها ومسؤولياتها تجاه المواطنين".وختم الوزير مرقص: "الاستقلال ليس ذكرى نستحضرها فحسب، بل هو مسار متواصل لاكتمال سيادة الدولة، وترسيخ مؤسساتها، وصون وحدتها الوطنية، وتحقيق العدالة والمساواة بين أبنائها".ثم تحدث الوزير السابق رشيد درباس، فاستهل كلمته بتحية قلعة الاستقلال وأرواح صانعيه وأهالي راشيا والحضور، مستحضراً رمزية المكان وما تختزنه جدرانه من ذاكرة وطنية وتضحيات أسهمت في صناعة استقلال لبنان.واستعاد درباس في كلمته مشاهد من تاريخ الاستقلال، متوقفاً عند اقتحام جنود الانتداب الفرنسي منزل رئيس الجمهورية آنذاك واعتقاله، وما رافق ذلك من اعتداءات طالت حتى خصوصية العائلة.وتوقف عند راشيا بوصفها قصبة راسخة في تاريخ الوطن، ومرتبطة باسم الاستقلال وقلعته الشامخة، مشيراً إلى أنه" يزورها للمرة الأولى"، معبّراً عن" اعتزازه بالوجود في متحف الاستقلال وعلى طاولة الميثاق الوطني، حيث لا تزال الحجارة شاهدة على وقائع التاريخ وتفاصيله".واستعاد درباس محطات من المفاوضات التي سبقت الاستقلال، وما رافق اعتقال رئيس الجمهورية والحكومة.وفي قراءته للواقع اللبناني، رأى درباس أن لبنان "يواجه اليوم مفارق سياسية خطيرة، في ظل الاهتزازات والتجاذبات والدعوات إلى التنصل من الضوابط الوطنية، وتصاعد محاولات الغلبة على الوطن"، لكنه شدد على أن "الدولة اللبنانية بقيت واحدة، وأن قلعة الاستقلال لا يمكن اختزالها أو الاستحواذ على بعض حجارتها لبناء ما يهدم المعنى الذي قامت عليه".وأكد أن "الميثاق الوطني غير المكتوب هو أرسخ من أي حبر، لأنه يقوم على التوازن والاعتدال والتمايز والتكامل"، معتبراً أن لبنان، "رغم ما مرّ به من أزمات وعواصف، ظل عصياً على الانقلابات وصامداً في وجه الديكتاتورية، ومحافظاً على مناخ الحرية الذي يميّزه في محيطه العربي والشرقي".كما شدد على أن "الحرية والتعددية والتنوع تشكل ركائز أساسية في هوية لبنان، مستحضراً الدور التاريخي للمؤسسات التعليمية والثقافية، ولا سيما المجمع اللبناني في دار سيدة اللويزة، في ترسيخ القاعدة التعليمية والثقافية التي أسهمت في حماية لبنان وتعزيز قدرته على تجاوز المحن".وختم درباس كلمته بتحذير الذين" تسوّل لهم أنفسهم العبث براشيا وقلعتها ورمزيتها الوطنية"، مستحضراً أسماء رجالات الاستقلال، وفي طليعتهم بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد كرامي وسواهم من رجالات الحركة الوطنية"، مؤكداً أن" العبث بإرثهم هو اعتداء على رجاء الحياة اللبنانية ومستقبلها".ودعا إلى "العودة إلى وصايا رجالات الاستقلال واستلهام مواقفهم الوطنية، مشدداً على أن صون لبنان لا يكون إلا بالتمسك بالميثاق الوطني، وحماية التعددية، واحترام الشراكة، والحفاظ على الحرية التي شكّلت جوهر قيام الدولة اللبنانية".وفي كلمة وطنية وتربوية حملت أبعاداً سياسية واجتماعية وإنسانية، استعاد الأب سليم دكاش، المعاني العميقة للاستقلال ومسؤولية الحفاظ على أمانته، في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، واستمرار الاحتلال لأجزاء من أرضه، وأزمات تثقل كاهل المواطنين وتضع مستقبل الأجيال أمام أسئلة مصيرية.وأكد أن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية للاحتفال، بل مسؤولية يومية وخيار وطني يتجدد في الممارسة والسلوك والالتزام" .وشدد على أن "صون الاستقلال يقتضي العمل من أجل السيادة الكاملة على الأرض والجغرافيا، وكذلك على المؤسسات والقرار الوطني، بحيث يبقى قرار الحرب والسلم ضمن الأطر الدستورية والمؤسسات الشرعية، مع احترام صلاحيات المؤسسات والقوانين التي تنظم الحياة العامة"، داعياً المسؤولين إلى "الالتزام بالقانون وممارسة مسؤولياتهم بما يحفظ الدولة ومؤسساتها".وأكد أن "بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، وأن السيادة الوطنية لا تنفصل عن قدرة الفرد على ممارسة السيادة على نفسه، وضبط غضبه، ومراجعة أحكامه، ومقاومة التعصب والولاءات العمياء، والتحلي بالشجاعة للاعتراف بالخطأ وتصحيحه، ووضع ما يمتلكه الإنسان من موقع أو معرفة أو قدرة في خدمة الخير العام" .وفي سياق حديثه عن مفهوم المواطنة، شدد على أن "اللبناني يعيش استقلال وطنه فعلياً عندما يطمئن إلى أن القانون يحميه، وأن حقوقه مصونة، وأن الدولة تقوم على العدالة التشريعية والمساواة بين المواطنين، والعدالة في توزيع الموارد والأعباء والفرص، بما يراعي حاجات المناطق والناس، ولا سيما في قطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات الأساسية".وأكد "ضرورة وجود قضاء مستقل يكشف الحقيقة وينصف المظلوم ويحاسب المسؤول، أياً كان موقعه"، مشدداً على أن "تولي المسؤولية العامة يرتب واجب تقديم الحساب، وأن من حق المواطنين معرفة كيفية اتخاذ القرارات وأوجه إنفاق الأموال ومدى تنفيذ الوعود التي قُطعت لهم".وربط دكاش شرعية السلطة بإرادة المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، داعياً إلى "احترام الدستور والفصل بين السلطات والحريات الأساسية ونتائج الانتخابات، معتبراً أن الالتزام الحقيقي بالديمقراطية يظهر خصوصاً عندما تأتي النتائج على خلاف ما يتمناه البعض".وتوقف عند خطورة اختزال صراعات المنطقة في معسكرين متقابلين، مستعيداً أفكاراً من كتابات غسان تويني، ومشدداً على "أهمية قراءة التاريخ والتجربة الإنسانية بحرية ووعي، وصون كرامة الإنسان، وعدم ترك التعددية والتنوع رهينة التعصب والانغلاق، بل تحويلهما إلى هوية ثقافية مشتركة تشكل أساساً لبناء الوطن اللبناني".وفي محور مستقبل الشباب، تناول دكاش قضية الهجرة التي وصفها ب"الجرح المتسع في البيوت اللبنانية"، مشيراً إلى" اعتزاز لبنان بأبنائه المنتشرين وما يقدمونه لأهلهم ووطنهم، وتفهمه في الوقت نفسه دوافع الباحثين عن الأمان والعمل والكرامة. لكنه حذر من "تحول الهجرة إلى الخيار شبه الوحيد أمام الشباب، لما تتركه من تداعيات على العائلات والمجتمع والمؤسسات، من ابتعاد الأبناء عن أهلهم وأطفالهم عن أجدادهم، وصولاً إلى خسارة المدارس معلميها والمستشفيات أطباءها وممرضيها".وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تفرض جعل البقاء في لبنان خياراً ممكناً وكريماً، وفتح أبواب العودة أمام المنتشرين، من خلال فرص عمل عادلة، واستقرار يحمي ثمار العمل، ومؤسسات تحترم الكفاءات".ودعا إلى "تعزيز التربية على الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من فرص المعرفة والتعبير التي تتيحها، مع التنبه إلى مخاطر الإهانة والتشهير والأخبار الكاذبة، التي قد تمس كرامة الأفراد وسمعتهم وتؤجج العداوات. وشدد على ضرورة توفير مساحات للشباب في المدارس والجامعات والمبادرات المجتمعية، تتيح لهم المشاركة وتحمل المسؤولية والتفاعل مع أشخاص يختلفون عنهم، والعمل معهم لما فيه مصلحة المجتمع".وفي ختام كلمته، دعا دكاش إلى "التخلي عن أوهام أن في مقدور أي جماعة أن تنجو وحدها، أو أن ينهض الوطن إذا اكتفى كل طرف بحماية حصته"، مؤكداً" ضرورة التمسك بأحلام الشباب والعمل على فتح أبواب المشاركة أمامهم ومحاسبة المسؤولين على ما يقدمونه من أجل مستقبلهم".وختم دكاش بالتأكيد على "إيمانه بقدرة الإنسان على التغيير، وبقدرة اللقاء والحوار على تبديد الأحكام المسبقة، وبقدرة العمل الأمين على إعادة بناء الثقة"، مشدداً على أن "صون الاستقلال يمر عبر حماية سيادة الوطن وحرية قراره، وإقامة العدالة بين مواطنيه، وحماية التعليم وفتح آفاق أمام أبنائه، لأن الاستقلال، كما قال، أمانة بين أيدينا، علينا أن نحملها بالعدل والمعرفة والشجاعة والمحبة".ثم تحدث رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران فقال: "استقلال لبنان... والجامعة اللبنانية: وطنٌ نؤمن به ومستقبلٌ نصنعه في عيد استقلال لبنان، لا نحتفل بذكرى تاريخية فحسب، بل نستحضر معنى الوطن، وقيمة الحرية.واليوم، ونحن نحيي هذه المناسبة الوطنية، لا بد من التأكيد أن الاستقلال لا يكتمل إلا بالعلم والمعرفة ، ولا تُبنى الأوطان إلا بالإنسان.ومن هنا، تبرز الجامعة اللبنانية باعتبارها إحدى أبرز ثمار الاستقلال، وأحد أهم تجلياته في الحياة الوطنية.فهي صرحٌ للمعرفة وحصنٌ للاستقلال وتجسّد بوصفها الجامعة الوطنية، واحدًا من أسمى وجوه الاستقلال وأعمق معانيه؛ فالاستقلال الحقيقي لا يبدأ عند حدود الأرض فحسب، بل ينطلق من تحرير العقل، وصون حرية الفكر، وبناء الإنسان القادر على المشاركة الواعية في صناعة مستقبل وطنه. ومن هنا، لا تقتصر رسالة الجامعة اللبنانية على نقل المعرفة ومنح الشهادات، بل تتجاوز ذلك إلى تكوين مواطنين أحرار، يحملون قيم المسؤولية والانتماء، ويمتلكون القدرة على التفكير النقدي والإبداع وخدمة المصلحة العامة".اضاف: "الجامعة الوطنية هي المجال الذي يلتقي فيه أبناء لبنان، على اختلاف مناطقهم وانتماءاتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية، تحت راية والمعرفة. وفي رحابها، يتحول التنوع من مصدر للانقسام إلى طاقةٍ للتكامل، وتترسخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتنمو فكرة الوطن الواحد الذي يتسع لجميع أبنائه. وبذلك، تشكل الجامعة اللبنانية نموذجًا حيًّا للوحدة الوطنية، ومختبرًا حقيقيًا للمواطنة، وجسرًا يصل بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني".واكد أن "تعزيز حضور الجامعة اللبنانية، ودعم رسالتها، وصون استقلاليتها الأكاديمية، ليست شؤونًا تربوية محضة، بل هي مسؤولية وطنية ترتبط مباشرةً بمعنى الاستقلال. فالجامعة اللبنانية حصن من حصون الوطن، لأنها تحمي حق اللبنانيين في التعليم، وتفتح أمام الشباب أبواب الأمل والارتقاء، وتمنح لبنان طاقاتٍ علمية وفكرية ومهنية تشارك في بنائه والدفاع عن وحدته. وان حماية الجامعة الوطنية هي، في جوهرها، حمايةٌ لاستقلال لبنان، ولحق أجياله في وطن حر، عادل، قادر على النهوض وصناعة مستقبله".وقال: "لقد كان استقلال لبنان عام 1943 إعلاناً عن ولادة وطن حرّ، وكانت الجامعة اللبنانية تعبيراً عن إيمان هذا الوطن بأن حريته لا تكتمل إلا بالعلم، ، وأن مستقبله لا يُصنع إلا بعقول أبنائه. فالاستقلال أعطانا حق امتلاك الوطن، والجامعة تمنحنا القدرة على النهوض به. مسؤوليتنا اليوم أن نمكّن أجيالنا من امتلاك القرار العلمي والتكنولوجي والمعرفي. لهذا، فإن الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة تحمل اسم لبنان، بل هي مؤسسة تحمل فكرة لبنان، وتحمي وحدته، وتصون كرامة أبنائه، وتؤمن بأن هذا الوطن يستحق أن يكون منتجاً للعلم، لا مستهلكاً له، وصانعاً للمستقبل، لا منتظراً له".ثم تحدثت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة قواص، فقالت: "الاستقلال الرمز والتوق الاستقلالُ لم يَعُدِ المعنى، بل أصبحَ الرمزَ والتوق. ثلاثةٌ وثمانون عاماً، وما زلنا نحتفلُ بما نتوقُ إليه. نرفعُ العلمَ فوق أرضٍ لم تكتملْ حرّيتُها، ونستدعي من الذاكرةِ وعداً ما زال ينتظرُ تحقّقَه. كأنّ الاستقلالَ صار المساحةَ التي نتنفّسُ منها حين تضيقُ بنا مساحةُ الوطن، والنافذةَ التي نطلُّ منها على حريةٍ لم نبلغْ مداها. من قلعةِ راشيا، حيث اعتُقلَ رجالُ الاستقلالِ، ينهضُ السؤالُ من حجارةِ المكان: هل غادرَ الاستقلالُ سجنَه يومَ غادرَه رجالُه؟ أم أنّ للحريةِ أزمنةً أخرى، وسجوناً تتبدّلُ جدرانُها كلّما ظننّا أنّنا هدمناها؟".أضافت: "نحن شعبٌ يصنعُ المعجزاتِ بصيغةِ المفردِ، ويعجزُ عن تصريفِها بصيغةِ الجمع. كلّما اقتربتْ عبقرياتُنا بعضُها من بعضٍ، استيقظتْ بينها غريزةُ التنازعِ. تتفوّقُ الموهبةُ ويخفقُ المشروعُ، يلمعُ الفردُ وتتعثّرُ المؤسسةُ. حتى باتتِ الشطارةُ اللبنانيةُ، في بعضِ وجوهِها، فنّاً في الالتفافِ على ما ينبغي بناؤُه. نبتكرُ المخارجَ لأنفسِنا، ونتركُ الوطنَ محاصَراً بمخارجِنا. أيُّ استقلالٍ يمكنُ أن ينموَ في أرضٍ تستنزفُ ذكاءَ أبنائِها في التحايلِ على مستقبلِهم؟ لقد بلغنا زمناً يستدعي شجاعةً أشدَّ من شجاعةِ الكلامِ. شجاعةَ التخلّي عن الامتيازِ حين يصطدمُ بالحقِّ، وعن المنفعةِ حين تلتهمُ المصلحةَ العامةَ، وعن تلك الأنانيةِ التي تتقنُ التغنّيَ بالوطنِ وتخشى أن تدفعَ ثمنَ نهوضِه. فالدولةُ التي نحلمُ بها تبدأُ من اللحظةِ التي يصبحُ فيها القانونُ أقوى من حيلِنا، والمؤسسةُ أبقى من أسمائِنا، والمصلحةُ العامةُ أسمى من انتصاراتِنا الصغيرة. ومن تجربتي في إعادةِ النهوضِ بالمعهدِ الوطنيِّ العالي للموسيقى، أدركتُ كم يكلّفُ الحلمُ حين يقرّرُ أن يصبحَ حقيقة. كانتِ المؤسسةُ قد أنهكتْها سنواتُ الإقفالِ والانهيار، وامتدَّ الشللُ إلى التعليمِ والأوركستراتِ والحياةِ الموسيقية. وكان علينا أن نستعيدَ نبضَها، وأن نعيدَ إليها قدرتَها على الخلقِ، وأن نمضيَ بها إلى آفاقٍ أبعدَ ممّا كانت عليه قبلَ السقوط. لم يكنِ الطريقُ ممهّداً. لكلِّ خطوةٍ ثمنٌ، ولكلِّ إصلاح مقاومة، ولكلِّ بناءٍ ضريبةٌ من الجهدِ والإرادةِ. لكنّنا استعدنا الأوركستراتِ، وأعدنا الحركةَ إلى التعليمِ، وفتحنا أبواباً جديدةً أمامَ الأجيالِ والمواهب".وتابعت: "في البُعدِ التربويِّ للمؤسسةِ، يتجاوزُ الأثرُ حدودَ المعرفةِ إلى تكوينِ الإنسانِ، وتنميةِ وعيِه، وصقلِ علاقتِه بذاتِه وبالآخرِ، وبالجماعةِ التي ينتمي إليها. فالتربيةُ تتركُ في الوجدانِ ما سيصبحُ يوماً سلوكاً، وفي السلوكِ ما سيصبحُ مصيراً لمجتمعٍ بأكملِه. وفي كلِّ نغمةٍ عادتْ إلى الحياةِ، كنتُ أسمعُ شيئاً من استقلالٍ يُصنع. فالحريةُ تسكنُ أيضاً في قدرةِ الإنسانِ على الإبداعِ، وفي حقِّ الموهبةِ أن تجدَ فضاءَها، وفي قدرةِ المؤسسةِ على أن تمنحَ الحلمَ جسداً يستمرُّ بعدَ أصحابِه. ومن الموسيقى أرى للبنانَ امتداداً يستعيدُ به دورَه الحضاريَّ. جذورُنا العربيةُ تتوغّلُ في عمقِ الأرضِ، تستمدُّ منها غذاءَها وماءَها وقوّتَها، وأغصانُنا ترتفعُ لتتشابكَ مع العالمِ. وكلّما اشتدَّ تجذّرُنا، اتّسعتْ قدرتُنا على العبور. وتمتدُّ هذه الجذورُ في رحابِ العالمِ العربيِّ، وصولاً إلى الجزيرةِ العربيةِ، بما تختزنُه من إرثٍ حضاريٍّ، وما ينهضُ فيها اليومَ من قوّةٍ تعيدُ رسمَ ملامحِ المستقبلِ، وتفتحُ للمنطقةِ آفاقاً جديدةً من الحضورِ والتأثيرِ. وفي هذا الاتصالِ العميقِ تتجدّدُ أسبابُ المنعةِ والنهوضِ؛ فمن عمقِه العربيِّ يستمدُّ لبنانُ ما يشدُّ جذورَه إلى الحياةِ، وما يمنحُه القدرةَ على الوقوفِ والعبور. وللبنانَ عالميةٌ متأصّلةٌ في تكوينِه الحضاريِّ، تتجاوزُ حدودَ الجغرافيا إلى قدرتِه على التفاعلِ مع ثقافاتِ العالمِ والإسهامِ في إبداعِها. ويمنحُ الانتشارُ اللبنانيُّ هذه العالميةَ امتدادَها الإنسانيَّ الحيَّ؛ بما راكمَه أبناؤُه عبرَ القاراتِ من حضورٍ في الفكرِ والعلمِ والفنونِ والاقتصادِ، ومن معرفةٍ وتجاربَ وصلاتٍ عميقةٍ بالمجتمعاتِ التي أصبحوا جزءاً منها. ومن هذا الرصيدِ يستعيدُ لبنانُ دورَه جسراً حيّاً بين العمقِ العربيِّ والعالم، يحملُ إلى أقاصي الأرضِ طاقاتِ المنطقةِ وإبداعاتِها ومشاريعَ نهضتِها، ويفتحُ أمامَها آفاقَ التفاعلِ والتبادلِ، ويعيدُ إلى عمقِه العربيِّ ثمارَ ما اكتسبَه من العالم".وختمت: "بجناحَي الموسيقى العالميةِ والموسيقى الشرق عربيةِ، تستطيعُ مؤسساتُنا وأوركستراتُنا أن تشاركَ في بناءِ فضاءٍ ثقافيٍّ عربيٍّ ودوليٍّ، وأن تستعيدَ للبنانَ دورَه جسراً حيّاً بين الحضاراتِ. ومن هذا الامتدادِ تنشأُ صناعةٌ موسيقيةٌ، واقتصادٌ للإبداعِ، وفرصٌ للعملِ والإنتاجِ والاستثمارِ والتبادلِ الثقافي. فالاستقلالُ الاقتصاديُّ نفسُه يحتاجُ إلى خيالٍ ينتج، وإلى معرفةٍ تتحوّلُ قيمةً، وإلى ثقافةٍ تدخلُ في صميمِ مشروعِ الدولةِ. وهكذا يعودُ السؤالُ إلى بدايتِه، وقد اتّسعَ معناه. ما الذي نحتفلُ به في عيدِ الاستقلال؟ بذكرى الذين فتحوا لنا بابَ الحريةِ، وبما بقيَ وراءَ ذلك البابِ من مسافاتٍ لم نعبرْها بعد. بتاريخٍ نعتزُّ به، وبمستقبلٍ ما زال يطالبُنا بحقِّه في الوجود. أتمنّى أن يصبحَ الثاني والعشرونَ من تشرينَ الثاني موعداً نراجعُ فيه ما أنجزناه منذُ العيدِ السابقِ. أيَّ مؤسسةٍ أقمنا؟ أيَّ حقٍّ استعدنا؟ أيَّ موهبةٍ حرّرنا؟ أيَّ قيمةٍ أضفنا إلى هذا الوطنِ؟ وأيَّ حلمٍ نقلناه من حيّزِ التوقِ إلى حيّزِ التحقّق؟ لعلّ الاستقلالَ، في أعمقِ معانيه، هو هذه القدرةُ المتجدّدةُ على تحقيقِ الممكنِ الكامنِ فينا، وعلى أن نصيرَ أكثرَ حريةً ممّا كنّا، وأكثرَ استحقاقاً للأرضِ التي نحملُ اسمَها. وحين يصبحُ الحلمُ إنجازاً، يستعيدُ الاستقلالُ شيئاً من معناه. وحين يصبحُ الإنجازُ فعلاً جماعياً، يبدأُ الوطنُ أخيراً في بلوغِ ما نتوقُ إليه".ثم تحدثت رئيسة تحرير جريدة "النهار" نائلة تويني، فقالت: "اليوم، من راشيا، ومن هذا المكان الذي يحمل جزءاً كبيراً من تاريخ لبنان، وعلى طاولة الميثاق الوطني، أودّ أن أبدأ بسؤال: بعد ثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال، ماذا يعني الاستقلال بالنسبة إلينا اليوم؟ بالنسبة إليّ، الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل بها في الثاني والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، بل هو مسؤولية يومية وخيار نتخذه كل يوم. عندما نختار الحقيقة بدلاً من المصلحة، والكفاءة بدلاً من المحسوبيات، والمصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية، نكون بذلك نمارس الاستقلال. في عام 1943، حقق اللبنانيون استقلالهم، لكن بعد ثلاثة وثمانين عاماً، لا يزال مشروع بناء الدولة القوية والسيدة والعادلة غير مكتمل. واليوم، ونحن نجلس حول طاولة الميثاق الوطني، أودّ أن أطرح سؤالاً: لو اجتمعنا اليوم لنكتب ميثاقاً جديداً لمستقبل لبنان، فعلى ماذا ينبغي أن نتفق؟ برأيي، ينبغي أن نتفق على دولة واحدة، وقانون واحد، ومصلحة وطنية تعلو على جميع المصالح. وأن نتفق على احترام الاختلاف بين اللبنانيين، وعلى أن تكون المواطنة هي الأساس. لأن الميثاق الحقيقي ليس مجرد اتفاق بين السياسيين، بل هو ثقة بين المواطن ودولته".أضافت: "لا استقلال حقيقياً من دون سيادة حقيقية. أي أن تكون الدولة صاحبة القرار على كامل أراضيها، وأن تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم. وأن يكون القرار اللبناني لبنانياً، وأن يعيش اللبنانيون بأمان واستقرار، بعيداً عن الحروب والصراعات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، لا استقلال سياسياً من دون استقلال اقتصادي، ومن دون قضاء مستقل ومؤسسات قوية تحمي المواطن وتطبّق القانون على الجميع. والاستقلال يعني أيضاً أن يكون كل لبناني حراً في التعبير عن رأيه، وفي الاختلاف والمساءلة، من دون خوف".وتابعت: "اليوم، ومع التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، يقف لبنان أمام فرصة تاريخية ينبغي ألّا نضيّعها؛ فرصة لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسساته، وتحديد دوره وموقعه في محيطه العربي والدولي. لكن الدولة القوية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل تُبنى بالإنسان، وبالتعليم، والعدالة، والفرص التي نوفّرها للناس. وهنا أودّ أن أتحدث عن «النهار» التي تأسست عام 1933، أي قبل استقلال لبنان بعشر سنوات. واكبت الاستقلال، ووثّقت محطاته، وعاشت مع لبنان مختلف مراحله الصعبة والجميلة. وبالنسبة إلينا في «النهار»، فإن الصحافة الحرة ليست مجرد مهنة، بل هي مسؤولية وطنية. فلا استقلال من دون كلمة حرة، ومن دون صحافي قادر على طرح الأسئلة، والمحاسبة، وكشف الحقيقة. واليوم، في عصر الأخبار الكاذبة والتضليل والذكاء الاصطناعي، أصبحت مسؤوليتنا أكبر من أي وقت مضى. لأن حماية الحقيقة هي حماية لوعي الناس، ولحريتهم في الاختيار، وبالتالي لاستقلال قرارهم. وبالنسبة إليّ شخصياً، فإن الاستقلال ليس مجرد مفهوم سياسي قرأت عنه في كتب التاريخ. إنه مجموعة من القيم التي تربّيت عليها مع والدي جبران تويني. تعلّمت منه أن الحرية مسؤولية، وأن الإيمان بلبنان أقوى من الخوف، وأن الاختلاف بين اللبنانيين يجب أن يكون مصدر غنى، لا سبباً للانقسام".