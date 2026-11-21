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يدور في فلك الإستقلال بنسخته السنوية الثالثة والثمانين. وعلى جَناح الذكرى توجه رئيس الجمهورية جوزاف عون بكلمة الى اللبنانيين خلال احتفال أقيم لرفع اللبناني في نهر منطقة نهر الكلب. وفي كلمته رفع الرئيس عون سقف رسائله الى الداخل والخارجوأكد أنه لا يجوز الاحتفال بالاستقلال فيما الأرض لا تزال تحت الاحتلال وقرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة وحدها. كما توجه عون الى العدو الاسرائيلي قائلا: انسحبوا من كل شبر من أرض لبنان وأوقفوا اعتداءاتكم وأعيدوا أسرانا. كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات بل بدولة واحدة، وجيش واحد، وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن. أما إلى المراهنين على انقسام اللبنانيين فقال عون: لا تخطئوا في حساباتكم.وفي الذكرى تكريم لرجالات الإستقلال بوضع أكاليل من الزهر على أضرحتهم باسم الجمهورية . وتحل الذكرى مثقلة بأعباء سياسية واقتصادية ومعيشية قاسية وبمخاطر تهب رياحها من جهات عدة أولاها الخاصرة الجنوبية. ومن تلك الخاصرة يتطلع الجنوبيون إلى استقلال لا ينغّصه عدوان لا يرحم ولا احتلال يقضم جزءاً من الأرض يدنّسها ويعيث فيها تدميراً وتخريباً ويستبيح الأجواء الوطنية ولا يتوقف عن التهديد والوعيد.. اليوميات العدوانية أظهرت تكثيف العدو غاراته بالطيران الحربي مستهدفاً بشكل خاص حداثا وكفرتبنيت وكذلك رفعُهُ وتيرة عمليات النسف والتفجير للمنازل وتجريفِ اشجار الزيتون كما في الخيام. وعلى هذا الإيقاع تتواصل المشاورات بشأن قوات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب وكان أبرزُ محطاتها في جلسة مغلقة لمجلس الأمن استمرت يومين كانت شاهدة على إحاطة أممية أشارت إلى وجود توافق في لبنان بشأن تمديد وجود القبعات الزرق وضرورة بقاء القرار 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب. وفي الإحاطة ايضاً تحذيرات أطلقتها القيادات اللبنانية من حدوث فراغ.وفي إحاطة عن المشهد الإقليمي يبدو جلياً استمرار غليان المنطقة بدفعٍ من الإحتدام الأميركي - الإيراني.وانعكس الإحتدام في تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكرار العملية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية قائلاً إنه لا يمكننا السماح لها بامتلاك سلاح نووي وفي إعلان الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة إسلام اباد لم تعد مطروحة بسبب انتهاكها من قبل واشنطن. لكن كِلا الموقفيْـن لم يُقفل الباب أمام مخرج تفاوضي فترامب انتقل إلى الحديث عن الإتفاق الذي يريده وعراقجي أكد إمكان التوصل إلى تسوية مُنصفة. وتحت هذه المظلة اندرج ما كُشف عن استمرار الوساطة القطرية من خلال لقاء عقده مفاوضون قطريون وأميركيون في ألمانيا. ولوضع العصي في دواليب أي مسعىً دبلوماسي يُبقي رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو خيار الحرب ضد إيران قائماً ويضرب مواعيد لبدئها بالأسابيع والأيام.وإذا كانت الجبهة الإيرانية على هذه الحال فإن الجبهة اليمنية أكثر اشتعالاً بين قواتٍ حكومية منقسمة على نفسها في عدن تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد أنصار الله وحركةً حوثية تشن ضربات على العمق السعودي وتتحفز للزحف نحو عدن التي لم تعد يفصلها عنها سوى ثمانين كيلومتراً.هو استقلالٌ بين احتلالين! ففي عيد الاستقلال الثالث والثمانين للبنان، حضرت الذكرى وغاب العيد، واللبنانيون استعادوا الاستقلال بحسرةٍ وحرقة، لأنهم موزعون بين احتلالين. الاحتلال الأول من الإسرائيليين الذين و " بفضل" المقاومة "المدروسة" لحزب الله، خسروا حوالى 500 كيلومتر من أراضي جنوبهم! أما الاحتلال الثاني فمن إيران، التي فرضت على حزبها الإلهي حربَي إسناد، فضاعت الأرضُ اللبنانية كرمى لغزة مرة، وكرمى لإيران مرةً ثانية! والمقلق في الموضوع أن ، وبدلاً من أن يقوم بمراجعةٍ نقديةٍ لما اقترفه بحق اللبنانيين، نراه يواصل سياسةَ الإنكار بل سياسةَ الانتحار. فهو لا يستحي ولا يخجل ولا يسكت، ويصرعلى إطلاق تنظيراتِه ومفاهيمِه الهمايونية. هكذا، فإنه أصدر بياناً تأسف فيه على احتلال 500 كيلومتر من الأرض اللبنانية، مجهّلاً الفاعل، أي من دون أن يعتبر نفسَه مسؤولاً عما حصل. وذهب أكثر، إذ اعتبر أن الدولةَ عاجزة عن حماية اللبنانيين، مؤكداً أن التحريرَ من براثن الاحتلال يقع على عاتق اللبنانيين جميعاً، ما يعني أن الحزب يريد أن يعود مجدداً إلى مقولة: الشعب والمقاومة، ولو من دون جيش هذه المرة! إنه دليلٌ آخر على أن الحزب الذي أعاد الاحتلالَ إلى لبنان يرفض أن يتعظ مما حصَل، أو أنه لا يجرؤ على إجراء مراجعةٍ نقدية لما حصل، لأن قراره ليس في لبنان بل في إيران، ولأن أمرَ عملياته ليس في بل في طهران.وقد جاءت كلمةُ رئيس الجمهورية مساء اليوم، لتعيدَ تحديدَ البوصَلة الوطنية من جديد، وتعطي المعنى الحقيقي للاستقلال. فالرئيس جوزاف عون أعلن، من أمام صخورِ نهر الكلب، أن زمنَ السلاح خارج الدولة انتهى، وهو سمى الأمورَ بأسمائها رافضاً أن يكون لبنان رهينةً لأيٍ من المشروعين الإسرائيلي والإيراني. وهو بذلك وضع التدخلَ الإيراني في مرتبة الاحتلالِ الإسرائيلي، ما يؤشر إلى بدء مرحلةٍ جديدة في التعاطي الرئاسي مع الواقع اللبناني.كانَ بودِّ اللبنانيِّينَ أنْ يَسْمَعوا الخطابَ الرئاسيَّ في ذكرى الاستقلالِ، لولا أصواتُ الغاراتِ والتفجيراتِ والمُسيَّراتِ، التي تَعْلو فوقَ كلِّ الوعودِ والخطاباتِ. وكانَ بودِّهِم أنْ يرفعوا الأعلامَ اللبنانيَّةَ، ولو فوقَ ركامِ بيوتِهم المُهدَّمةِ في قُرى الحافَّةِ الجنوبية، إيمانًا منهم بوطنِهم ودولتِهم، لو أنَّ السلطة صدقت باستعادة ارضهم من الاحتلالِ بدل أن تُشرعنَه، بكلِّ جولاتِ تفاوضِها واتفاقِ إطارِها.ولأنَّ الاستقلالَ الذي يحتفلُ اللبنانيُّونَ اليومَ بذكراهُ الثالثةِ والثمانينَ، تكتنفُه الأخطارُ والتهديداتُ التي تطالُ وجودَه ومعانيَه من كلِّ صوبٍ، يُفترضُ باللبنانيِّينَ جميعًا، بمختلفِ طوائفِهم ومذاهبِهم، التوحُّدُ تحتَ رايةِ الإجماعِ الوطنيِّ، لاستعادةِ معاني الانتماءِ الحقيقيِّ إلى الوطنِ، والثوابتِ الوطنيَّةِ التي حقَّقوا من خلالها الاستقلال الأوَّل بطردِ الاحتلالِ الفرنسيِّ، والاستقلال الثاني بدحرِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ. كما جاءَ في بيانٍ لحزبِ الله، الذي اعتبرَ فيه أنَّ صونَ الاستقلالِ الذي قدَّمَ اللبنانيُّونَ في سبيلِه عظيمَ التضحياتِ وقوافلَ الشهداءِ، هو واجبٌ وطنيٌّ مقدَّسٌ يتجاوزُ كلَّ الحساباتِ والمصالحِ الشخصيَّةِ الضيِّقةِ.وما يُقوِّضُ الاستقلالَ ويُخلخلُ أركانَه ويُجرِّدُه من معانيه، الاحتلالُ الصهيونيُّ للأرضِ والسيادةِ، والإملاءاتُ الخارجيَّةُ التي وصلتْ إلى تحويلِ المؤسَّساتِ إلى ساحةٍ لتنفيذِ إملاءاتِ سفيرٍ يعملُ على تأجيجِ الفتنةِ وإثارةِ الانقسامِ بينَ اللبنانيِّينَ، بحسبِ بيانِ حزبِ الله.وبحسبةِ رئيسِ الجمهوريَّةِ، فإنَّ الاحتفالَ بالاستقلالِ منقوصٌ بفعل الاحتلال والوصاياتِ، ولكن اي وصايات؟ فعذرًا، فخامةَ الرئيسِ، مَن يُهدِّدُ الاستقلالَ ليسَ وجودُ مَن يُقاوم الاحتلالَ، بل منعُ وجودِ جيشٍ لبنانيٍّ قويٍّ بأمرٍ سياسيٍّ أميركيٍّ وإسرائيليٍّ، في ظلِّ انصياعٍ لبنانيٍّ. ما يُهدِّدُ الاستقلالَ ليسَ عدمُ احتكارِ الدولةِ لقرارِ السلمِ والحربِ، اللذينِ لم ولن تمتلكَهما بوجودِ الكيانِ الصهيونيِّ، بل عدمُ وجودِ نيَّةٍ ببناءِ دولةٍ أصلًا لدى القيِّمينَ عليها. مَن يُهدِّدُ الاستقلالَ وتاريخَ لبنانَ ومستقبلَه، هي السلطةُ التي باعتِ الوطنَ وأرضَه وقرارَه وسيادتَه للأميركيِّ، الراعي للعدوانِ الصهيونيِّ بكلِّ أنواعِ السلاحِ والدعمِ السياسيِّ، لا الإيرانيِّ الذي يُعلِّقُ المنطقةَ واتفاقاتها حتى يُؤمِّنَ الحمايةَ للبنانيِّينَ بوقفِ الحربِ الإسرائيليَّةِ الأميركيَّةِ عنهم. مَن يُهدِّدُ الاستقلالَ والاستقرارَ هو مَن باعَ الأرضَ باتفاقِ الإطارِ، وحمى الإسرائيليَّ من أيِّ مُلاحقةٍ قضائيَّةٍ أو تبعيَّةٍ حقوقيَّةٍ. إن حفظ الوطنِ واستقلالهِ يبدأ بحفظِ الدماءِ التي صنعت اسمَهُ وتاريخَهُ ولا تزال، ، وستُعاود صُنع مستقبلهِ واستقلالهِ من جديد، رغم كل ما يُحاك للوطن من قبل المُثَبِّطين والمُطَبِّعين والمُنْتَدِبين.كل اللبنانيين يعرفون أن لبنان واقع تحت احتلال اسرائيلي، وكلهم يدركون أن لإيران تأثيراً معروفاً على الساحة اللبنانية من خلال علاقتها بحزب الله، وهم في ذلك يؤيدون، بغالبية واضحة، عددية وعابرة للطوائف والمناطق، ما صدر عن رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، ولو أنَّه لم يسمِّ حزب الله، قائلاً: الاحتلال الاسرائيليّ والتدخّل الخارجيّ، وتحديدًا التدخّل الإيرانيّ عبر سلاح خارج سلطة الدولة، أزمتان مترابطتان تتذرعان ببعضهما، وفي الحالتين دفع لبنان الثمن.غير أنَّ ما لا يعرفه أي لبناني حتى الآن، هو السبيل الى تحرير الاراضي المحتلة من اسرائيل، والطريق الى حصر السلاح المرتبط بإيران، وهنا جوهر الأزمة اللبنانية الراهنة، التي فشلت السلطة القائمة على مدى سنتين تقريباً، ليس فقط في حلّها، بل في رسم خارطة طريق بالحد الأدنى، تقنع اللبنانيين، قبل الدول المؤثرة في الوضع اللبناني.فمن الواضح أن التفاوض مع اسرائيل لم يوصل الى أي نتيجة حتى الآن، في ضوء تكرار المسؤولين الاسرائيليين بقاء جيشهم في لبنان إلى أمد غير منظور، ورفضهم تقديم اي تنازل، في موازاة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بأشكالها المختلفة في مختلف أنحاء الجنوب.ومن الأوضح أن مسار حصر السلاح وصل الى طريق مسدود: فلا رهان بعض اللبنانيين على اسرائيل نجح، ولا المقاربة القائمة على دفع الجيش إلى التصادم مع حزب الله يمكن أن توصل الى نتيجة، في وقت أصرَّت السلطة على البقاء طيلة المرحلة الماضية على البقاء في موقع المتفرج، من دون أن تنجح في التوصل الى ورقة لبنانية موحدة، بناء على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن استراتيجية الامن الوطني، أو الاستراتيجية الدفاعية، التي تفرض على حزب الله أن يسلم السلاح الذي لم يعد يحظى ولو بالحد الادنى من الالتفاف الوطني منذ حرب الاسناد.أما الامتحان الابرز المقبل للسلطة اللبنانية على هذا الصعيد، فهو مصير الجنوب ما بعد اليونيفيل. فالايام تمضي والمهلة المتبقية حتى نهاية كانون الاول المقبل تتآكل، ولا بصيص نور في نهاية النفق، في غياب اي مبادرة، كمثل التقدم بمشروع قرار عبر الى مجلس الامن الدولي، يطلب انسحاب اسرائيل في مقابل حصر السلاح، على ما اقترح ، وكرر أمس رئيسه جبران باسيل في عشاء كسروان الفتوح.ثلاثة وثمانون عاما على الاستقلال, وما زلنا نخوض المعركة نفسها : ان يكون لبنان سيدا على ارضه, حرا في قراره. هذه حقيقة, ذكّرنا بها رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمته الى اللبنانيين بمناسبة الاستقلال, قائلا :نحن امام عقبتين متلازمتين مترابطتين متفاعلتين: الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض, والتدخل الخارجي من بعض الجهات النافذة في ايران، في شؤوننا، عبر سلاح وقرار خارج الدولة. من دون أي التباس اذا, وضع عون الاحتلال الاسرائيلي والتدخل الإيراني وسلاح حزب الله في معادلة واحدة, فطالب بالانسحاب الان, وتوجه الى حزب الله بالقول : عليكم تسليم السلاح. ومن دون أي التباس ايضا, جدد الرئيس تمسكه بخيار الديبلوماسية والتفاوض, وذهب ابعد من ذلك، معلنا ان السلام ليس نقيض الكرامة. قال الرئيس ما عنده, وغدا ستُسمع الردود من كل الجهات, وكلامه يتزامن مع اقتراب مهلة انتهاء ولاية قوات اليونفيل العاملة في الجنوب, نهاية الشهر المقبل, وقد فُتح باب نقاشِ البديل منها في جلستين مغلقتين لمجلس الامن, أَعلنت في خلالهما فرنسا, نيتها تقديم مشروع قرار اممي في كانون الأول المقبل.المشروع وبحسب معلومات الlbci , يتضمن بنودا عدة, من بينها انتقالٌ منظم لعمل القوات الدولية من دون تمديد ولايتها, وتعديلٌ لوتيرة انسحابها، مع الإبقاء على بعض قدراتها, وابرزها التنسيق والاتصال بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وتضيف المعلومات, ان الدول الأعضاء توافقت على دعم لبنان، وحصرية السلاح في يد الدولة، وتعزيز قدرات الجيش, فيما كان بارزا عدم تطرق المندوب الأميركي الى ما بعد اليونفيل, ومهاجمتُه حزب الله وايران. المفاوضات في ملف اليونيفيل في بداياتها اذا.. في هذا الوقت يترقب اللبنانيون نتيجة التحقيقات في ملف خلية حزب الله, التي أوقفت في جرود بشري الكورة ، وهي ستشهد تطورات اعتبارا من الأسبوع المقبل. ملفات لبنانية كثيرة في منطقة تشهد سباقا حادا بين الديبلوماسية وتوسع الحرب.مِن عَلمٍ يرفرفُ فوق الوطن إلى رايةٍ "ع سطح البلدية"/ إلى خيمةٍ عند ضِفة نهر الكلب نَزَحتِ الدولةُ لتَحتَفي/ باستقلالٍ بلغَ الثالثةَ والثمانين من العمر ولم يبلغْ سِنَّ الاستقلال/./ فالاستقلالُ ومنذ الاستقلال كان منقوصاً/ ولم تكنِ الذكرى في أيِّ ذكرى مكتمِلة/ وهي تحُلُّ هذا العام وقد حَمَلت معها أوزارَ وأثقالَ ما سبَقها/ حيث توقفَ العدَّادُ في وطنٍ جنوبُه محتلّ/ دايره نار وبارود/ عن سطح أرضِه مَسحت إسرائيل قرىً بأكملِها/ ومَحَت حدودَه المخطَّطة بالأزرق بخطٍّ أصفر/./ لا استقلالَ في ظِل الاحتلال/ فكان الاحتفالُ بمَن حَضَر في النِّصف المحرَّر/ وفيه كلامٌ للمناسَبة لم يقدِّمْ فيه رئيسُ الجمهورية جوزاف عون مبادرةً نحو الداخل/ إنما جاءَ الخِطابُ بعناوينَ عامّةٍ مستَنسَخةٍ من واقعِ حالِ العهد منذ أولِ العهد/./ وصّفَ الخِطابُ المرحلة ولم يأتِ بجديد/ ولم يَفتحْ أبواباً للحلول/ فرئيسُ الجمهورية أَقرَّ بأنَّ استقلالَنا لم يكتملْ يوماً/ وهو يواجِهُ عقبتَين: الاحتلالُ الإسرائيلي والتدخلُ الخارجي وتحديداً بعضُ الجهاتِ النافِذة في النظام الإيراني/ وإذ يقفُ لبنان أمام اختبارٍ مصيري/ فهو يرفضُ أن يكونَ رهينةً لأيٍّ من المشروعَين الإسرائيلي والإيراني/ وجَّه عون أمرَ اليوم للإسرائيليين بأن انسَحِبوا/ ولحزبِ الله عليكُم بتسليمِ السلاح/ وإذ مدَّ اليدَ إلى إيران لبناءِ علاقاتِ صداقةٍ معها/ أكد أن الصداقةَ بين الدولِ لا تُعطي إحداها حقَّ التدخلِ في قرارِ الأخرى/./ ردَّ عون الضَّيْمَ عن الحمَلات التي يتعرضُ لها من الداخل والخارج/ وفي مَعرِضها استَعادَ شعارَه انتهى زمنُ السلاحِ خارجَ الدولة/ ومعها كرَّر الدفاعَ عن خِيار التفاوض ِبقولِه إنَّ الدبلوماسيةَ ليستِ استسلاماً/ والتفاوضَ ليس تنازلاً عن الحقوق / والسلامَ ليس نَقيضَ الكرامة/ نال الجنوبيون مِن وعدِ العودة إلى أرضِهم نصيباً/ أما متى وكيف فربما حينَ ينالُ لبنان استقلالَه كاملاً / بحمايةِ جيشِه/ وببناءِ دولتِه واستعادةِ سيادتِه بقرارِه وحدَه الذي لا شريكَ له فيه/ أياً كان هذا الشريك/./ ولكنْ ما بينَه وبينَ "الحُلُم المستحيل" واقعٌ يفرِضُه ارتباطُه بمحيطِه/ وبما يُرسَمُ له من قراراتٍ لحماية مستقبلِ جنوبِه وعدمِ تركِه في عَراء الشهود على ما ترتكبُه إسرائيل من جرائم/ وعليه فلبنانُ الرسميُّ كما الشعبي/ يَنتظر بلا حول/ قوةً أممية تملأُ الفراغَ الأممي بقرارٍ يُكتب بالقلمِ الفرنسي وبالحِبر الأميركي/ وإلى أن يُبصِرَ النور/ فالحالُ على حاله/ ومعه يترقبُ العالم ما ستنتهي إليه منازَلةُ اللاحربِ واللا سِلمِ بين طهران وواشنطن/ وبينَهما لم تُوِقِفِ الوَساطةُ القطرية محرّكاتِها/ وفي هذا الإطار كَشف نائبُ وزيرِ الخارجية الإيراني عن مباحثاتٍ معَ وفدٍ قَطري أُجريت أمس واستمرَّت ساعتَين/ اعتبر فيها الجانبُ الإيراني أن الحصارَ الاقتصادي عملٌ حربي وسيَتخذُ كلَّ ما يَلزمُ من إجراءاتٍ لكسرِه/ فيما امينُ المجلسِ الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قال إنَّ الخِيارَ بيد العدو فإما أن يستسلمَ للصواريخ أو للدبلوماسيين/ أما الموقفُ الأميركي فتولى الإشرافَ عليه الرئيس دونالد ترامب/ وقال لفوكس نيوز: سأُبرمُ اتفاقاً دائماً يَضمنُ عدمَ حصولِ سلاح نووي/ وفي موقفه تراجَعَ ترامب عن هدف تغييرِ النظام في إيران ورأى في التعاملِ معَ ثلاثِ قيادات متعاقِبة تغييراً جذرياً في حد ذاتِه/ وغمزَ من قناة القيادة الحالية بأنها ربما تكون أكثرَ عقلانيةً لكنها صعبةٌ تبرِمُ اتفاقاً ثم تنقضُه في اليوم التالي/ ولم يَدرِ المشاهد أكان ترامب يتحدثُ عن نفسِه أم عن غَريمِه/ وهو سيدُ المواقفِ المتقلّبة.