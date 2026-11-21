يحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، فيما لا تزال رحلة البحث عن "الاستقلال الفعليّ" مستمرّة.

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يحلّ العيد هذا العام، والبلاد مثقلة بالهموم المعيشية والاقتصادية، وعلى وقع استمرار الاحتلال والعدوان جنوبًا وبقاعًا، وقبل أسابيع من انتهاء ولاية اليونيفيل، من دون الاتفاق على بديل لها، فيما تلوح في الأفق ملامح حرب جديدة في المنطقة، قد لا ينجو منها لبنان.

ومن صخرة نهر الكلب حيث كان احياء عيد وعيد الاستقلال معا هذه السنة ، اتخذت رسالة الاستقلال التي وجهها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى اللبنانيين ، وهي الثانية في عهده ، دلالات وإبعادا بالغة الأهمية نظرا إلى المضامين القوية والحازمة والصريحة التي تضمنتها.

وجدّد الرئيس عون عزم الدولة على استكمال تنفيذ قراراتها بنزع كل سلاح غير شرعي واستعادة قرار الحرب والسلم، معتبرًا أن "استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين، متلازمتين مترابطتين متفاعلتين بالكامل: الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديدًا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية". وأكد أنّ لبنان يعتزم مواصلة "حلّ المشكلتين معًا"، حيث دعا إلى الانسحاب من كل شبر من أرض لبنان "لأننا الضمانة الوحيدة الأكيدة لأمننا واستقرار حدودنا وسيادتنا الكاملة على أرضنا كلها".

وكتبت "النهار": يمكن إختصار الانطباعات التي تركتها الرسالة بانها اتسمت أولا بجرأة عالية في الاعتراف من قبل رأس الهرم الدستوري في الدولة اللبنانية بعدم اكتمال الاستقلال كما بعدم اكتمال الدولة المستقلة . كما انها اتسمت بمعيار سيادي حاسم وواضح في تحديد المعوقين الأساسيين لاكتمال استقلال لبنان وسيادته موازيا تماما بين الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب والتدخل الإيراني عبر سلاح " " وفي الشؤون اللبنانية الداخلية ، وهو موقف وان لم يكن جديدا كليا للرئيس عون غير انه جاء شديد التعبير وبنبرة حاسمة تصاعدية أكسبته دلالات مهمة للغاية يرجح ان تتردد أصداؤها خارجيا وداخليا على نطاق واسع .



مصدر سياسي متابع قال لـ"نداء الوطن" إنّ خطاب الرئيس عون هو الموقف المنتظر من الدولة اللبنانية لتثبت للمجتمعين العربي والدولي أنها ماضية بخطط نزع السلاح رغم كل العقبات. واعتبر أنه مؤشر بالغ الأهمية، أن يعيد سفير المملكة العربية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري نشر كلمة رئيس الجمهورية على حسابه الخاص عبر "اكس"، فور نشرها على حساب الرئاسة.

وبموازاة هذا الدعم للخطاب السيادي والوطني للرئيس عون، يبدو، بحسب المصدر نفسه، أن مواقفه أصابت "محور الممانعة" في الصميم، حتى من دون ذكره "حزب الله" بالاسم، وخير دليل على ذلك، مقدمة نشرة الأخبار النارية لقناة "المنار" التي ردّت فيها بغضب على خطاب الرئيس، إضافة إلى بيان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وذلك بموازاة حملة انتقادات واسعة شنها ناشطون من "بيئة الحزب" على رئيس البلاد، فور انتهائه من إلقاء الكلمة.



كلمة عون



وفي كلمته اعتبر رئيس الجمهورية، أن استكمال الاستقلال يواجه عقبتين أساسيتين، هما «الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي من النظام الإيراني».

وقال عون، في كلمة ألقاها خلال خلال احتفال رسمي لرفع العلم نفق نهر الكلب في الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، إننا «جرّبنا، على مدى عقود، كل البدائل عن الدولة، ودفعنا ثمنها جميعاً»، معتبراً أن «استكمال استقلالنا يواجه اليوم عقبتين أساسيتين»، هما «الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية».

وتابع أن «الأزمتين تستدعي كل منهما الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمّن لها الذريعة في آن واحد».

وأوضح عون أن مشروع عهده الإنقاذي «يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً. لا احتلال إطلاقاً، نهائياً وأبداً، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج»، مضيفاً أن هذا الموقف يعرّضه «لحملات من جهتين متناقضتين»، الأولى هي «قوى في إسرائيل»، والثانية «المسؤولون والمعنيون والجهات المرتبطة بالتدخل الإيراني في شؤون لبنان، لأننا واجهناها أيضاً بموقف واضح ومباشر: انتهى زمن السلاح خارج الدولة».

ورأى عون أن السلاح «أدّى واجبه في حقبة سابقة، وكانت له تضحيات وإنجازات، ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة، وحمّلهم وحمّلنا الخسائر الباهظة، حين بات علناً في خدمة قضايا غير لبنانية. عليكم التسليم بذلك»، مشدداً على «ضرورة تسليم السلاح».

وطمأن رئيس الجمهورية إلى أن «الجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني (...) فلا يهوّل أحد على أحد. ما من حق دستوري سيهتز، وما من تفاهم ميثاقي سينتكس، وما من حرية لأي جماعة ستمس. سنحمي بعضنا، ونقوى بوحدتنا، ولا نستقوي بأي خارج على شريكنا في الوطن».

وتوجّه إلى «المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان» بالقول: «نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع ، كما مع سائر الدول. لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى. ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده».

وإلى من «يراهن على انقسام اللبنانيين في الداخل والخارج»، قال: «لا تخطئوا في حساباتكم»، مشيراً إلى أن «في لبنان اليوم أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة، والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق، تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة».

واستدرك قائلاً: «لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية، ولا ارتهاناً بارتهان. نريد أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه»، مبيناً أن «الدبلوماسية ليست استسلاماً، والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق، والسلام ليس نقيض الكرامة»، وهي في الوقت نفسه «لا تعني انتظاراً بلا نهاية، ولا قبولاً بالأمر الواقع».

وشدّد رئيس الجمهورية على أن «الجيش الذي لم يتخلّ عن واجبه رغم كل الأزمات، والذي يحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه، ليس جيش فئة في مواجهة فئة، ولا جيش منطقة في مواجهة أخرى، إنه جيش الدولة، ومهمته حماية الجميع».