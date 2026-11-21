يترقب الحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتوافق على القوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" فور انتهاء مهامها في الجنوب نهاية العام الحالي، كما يركّز على ما يدور بين مندوبَيْ الأميركية وفرنسا، باعتبار الأخيرة حاملة القلم لصوغ القرار النهائي الذي يُفترض أن يصوّت عليه المجلس، فيما يعلق أهمية على جلسة المشاورات التي ستُعقد الثلاثاء المقبل، في ضوء الرهان على التفاهم الأميركي - الفرنسي، كونه يُشكل نقطة ارتكاز لملء الفراغ بغطاء مباشر من .

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وقال مصدر وزاري لـ" " إن التوافق على إحلال قوة دولية تحت علم الأمم المتحدة بديلاً لـ"يونيفيل"، يعني من وجهة نظر لبنان أن إحلالها يفتح الباب أمام البحث في آلية دولية لتحقيق الانسحاب تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الاحتلال على دفعات، في مقابل لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتعايش بين السلاح الشرعي وسلاح " ". وقال مصدر وزاري لـ" " إن التوافق على إحلال قوة دولية تحت علم الأمم المتحدة بديلاً لـ"يونيفيل"، يعني من وجهة نظر لبنان أن إحلالها يفتح الباب أمام البحث في آلية دولية لتحقيق الانسحاب تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الاحتلال على دفعات، في مقابل لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتعايش بين السلاح الشرعي وسلاح " ".

وقال إن المطروح في المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديل القرار "1701" على نحو يؤدي إلى إلحاق "اتفاق الإطار" به، وهذا ما طرحه مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، في لقاءاته مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي والحكومة نواف سلام، مع تسجيل بري اعتراضه على الدمج بينهما.

ورأى المصدر أن "حزب الله" لم يتوصل حتى الساعة إلى قناعة بأن سطوته على الأجهزة الأمنية والقضائية أخذت تتراجع مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما برز جلياً في تعاطيه مع ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وتوقيف خلية من 5 عناصر في المنطقة الجردية الواقعة ما بين قضاءي بشري والبترون.

وأضاف أن لبنان يتمسك بالـ"1701"، الذي يُفترض أن يُشكل أساساً لأي ترتيبات أمنية مستقبلية. وقال إن مجرد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن القوة البديلة التي ستحل محل "يونيفيل"، وإلحاق "اتفاق الإطار" به، يعني حكماً استحالة ربط المسار التفاوضي اللبناني بـ"مذكرة التفاهم" الأميركية - ، التي اعتبر عباس عراقجي أنها لم تعد ذات قيمة.

وأكد أن لبنان بدأ يستعد لدخول الجنوب في مرحلة سياسية أمنية غير مسبوقة، مبدياً ارتياحه لمعاودة التواصل الفرنسي - الأميركي، وهذا ما أكده والتز للمسؤولين اللبنانيين، وجاء ثمرة اللقاء الذي عُقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس لقمة الدول السبع، وأدى إلى فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا ما سينعكس على مندوبَيْهما في مجلس الأمن للتوافق على القوة الدولية البديلة، على أن تنسحب "يونيفيل" بالتدرُّج من الجنوب للحؤول دون حصول فراغ.

ولفت إلى أن لبنان وإن كان يترقب حصيلة المشاورات بين الأعضاء، في محاولة لبلورة صيغة نهائية للقوة البديلة تُطرح للتصويت عليها في اجتماع لمجلس الأمن الذي يسبقه اتصالات تشمل الدول ذات العضوية الدائمة لتمرير القرار من دون أن يصطدم بـ"فيتو" روسي أو صيني، بموازاة الضغط الأميركي على للقبول به، فإنه في المقابل يلتفت إلى الوضع الداخلي لتحصينه بشبكة أمان للحفاظ على السلم الأهلي، وعدم تعريض الاستقرار إلى انتكاسة، وهذا ما ركز عليه عون في اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.