تمحورت أبرز المواقف في الذكرى الـ83 لعيد الاستقلال حول استكمال السيادة، وحصرية السلاح بيد الدولة، وإنهاء الاحتلال ، ودعم الجيش .

وفي هذا الاطار ترأس البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط ، لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ورفيقه سمير الشرتوني واكد في عظته "أنّ عشرين عامًا لم تُغب اسمه عن الذاكرة الوطنية، لأنّه أحبّ لا بالشعارات، بل بالمواقف والالتزام والتضحية. وأشار إلى أنّ الشهيد آمن بلبنان وطنًا حرًا وسيّدًا ومستقلًا، ودافع عن استقلاله وسيادته ومؤسساته، ورفض التخلّي عن قناعاته، فدفع حياته ثمنًا لوفائه لوطنه".

وخصّ الراعي الجيش بموقف حازم، واصفًا إيّاه بأنّه "درع الوطن وعنوان كرامته وعزّته، وجيش جميع اللبنانيين تحت علم واحد، مؤكّدًا أنّ الوقوف إلى جانبه موقف وطني ثابت، وأنّ بقوّته تتعزّز السيادة ويترسّخ الاستقلال ويطمئن الوطن".

ودعا الراعي إلى "استعادة كامل السيادة اللبنانية على الأرض، وحماية الجنوب وأهله، وإبعاد لبنان عن صراعات المحاور والحروب التي لا مصلحة له فيها، والعمل من أجل وطن حيادي مستقلّ بقراره، يحمي سيادته بمؤسساته الشرعية".

وفي المناسبة وجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خمس رسائل الأولى لشقيقه الشهيد بيار قائلًا: "أنت معنا بكل لحظة وبكل قرار وبكل خطوة، لن نساوم ولن نتراجع إلا بعد أن نحقق حلمك بلبنان يشبه شباب لبنان . والرسالة الثانية للبنانيين لأقول لهم: لا تخافوا من الكتائب خافوا على الكتائب، والكتائب هدفها أن يعيش هذا البلد بسلام وهدفنا ألّا نسلّم أبناءنا صور شهداء بل نسلّمهم بلدًا يمكنهم العيش فيه هم وعائلاتهم ويكون لديهم مستقبل فيه. الرسالة الثالثة لفخامة الرئيس، هو مؤتمن على البلد ورأس الدولة أقول له: "هناك قاتل ومقتول، ناس تحترم دولتها وناس تتهجم وتتمرّد على دولتها، ناس تحترم القانون وناس لا تحترمه"، حان الوقت لنفهم أن السلم الأهلي لا يبنى إلا بعد ألا يعود هناك من يهدد بسلاحه السلم الأهلي، مشددًا على أن السلم الأهلي لا يبنى إلا بعد ألا يعود هناك أي بندقية إلا بندقية الجيش كل الأراضي اللبنانية.

الرسالة الرابعة للكتائبيين: بيار أعطى حياته لنكمل بالقضية التي آمن بها دافع عنها ونحن مؤتمنون على القضية ودمه واسشهاده لن يذهب هدرًا، استشهاده سيؤدي لولادة لبنان الجديد وهذه مسؤولية الكتائبيين.

الرسالة الخامسة لمن قتلوا بيار: نحن في الكتائب كلما سقط شهيد رفيقه يحمل ويكمل ونحن كثر مهما قتلتم سنكمل، وأقول بقلب كل كتائبي بيار الجميّل وبشير الجميّل" .

المفتي قبلان

أكد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، اليوم، أن مساعدة إيران للمقاومة «كانت بمثابة العمود الفقري لكسر المحتل الصهيوني للبنان»، نافياً وجود اعتداء إيراني على سيادة لبنان.

وقال قبلان، رداً على رئيس الجمهورية، جوزاف عون، إنه «لا توجد جهة مرتبطة بالتدخل الإيراني، بل يوجد فريق لبناني مقاوم قاتل المحتلة طيلة عقود، وقدّم أعظم التضحيات ليهزم الجيش الصهيوني المحتل»، مبيناً أن هذا الفريق هزم إسرائيل «بمساعدة طهران، وحرّر بلدنا لبنان، فقط لتعود العاصمة بيروت للبنان، ويعود لبنان للبنانيين، ولتعود السلطة الوطنية للدولة اللبنانية بعدما تهوّدت بشكل صادم على يد الاحتلال الصهيوني الإرهابي».

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، «الذي يشكّل أكبر الشخصيات التاريخية لهذا البلد، هو أكبر الشخصيات السيادية المقاومة التي استردّت الدولة والبلد والسيادة الوطنية للبنان»، مضيفاً أن «مساعدة طهران بهذا المجال كانت بمثابة العمود الفقري لكسر المحتل الصهيوني لبلدك لبنان».

وأوضح قبلان أن طهران فعلت ذلك «لصالح لبنان وسيادته يوم تخلّى غالبية العرب والعالم عن بلدك المحتل، ويوم كانت واشنطن وما زالت الشريك الوثيق لكل احتلال وعدوان صهيوني لبلدك لبنان»، مشيراً إلى أن «المقاومة بهذه الحرب الكونية كسرت أخطر مشاريع إسرائيل الكبرى، وقدّمت مع طهران ما لا تستطيع جيوش كبرى بهذا العالم تقديمه، وذلك لمنع تل أبيب والأطلسي من مشروع تغيير كله»، الذي يطال لبنان وسوريا والأردن ومصر وتركيا والسعودية والعراق وسائر كيانات المنطقة.

ولفت المفتي الجعفري الممتاز إلى أن «ما قامت به المقاومة بهذه الحرب الكبرى يضع لبنان بقلب أسطورة العالم ومعجزاته النادرة»، مضيفاً أن الأثمان التي دفعها «الثنائي المقاوم»، المتمثل بحركة أمل وحزب الله وبيئة هذا الفريق، كانت «ليبقى لبنان وتبقى منطقة الشرق الأوسط وتبقى فخامتك بقصر بعبدا بعيداً عن أخطر مشروع أميركي صهيوني أطلسي يريد ابتلاع الشرق الأوسط كله، بما في ذلك بلدك لبنان».

وختم قبلان بالقول إن «المطلوب على الأقل كلمة وفاء، والشكر سمة الكرام، لأنك من مؤسسة الوفاء والتضحيات»، مضيفاً أن «تاريخ التحولات الدولية الكبرى سيقول لدنيا العالم الجديد مع كل استقلال وطني: لا شرف ونخوة ووفاء وعطاء وصمود بدنيا الإنسان أكبر مما قدّمته مقاومة لبنان».

في المقابل، أصدر "حزب الله" بيانا اعتبر فيه: "ان لا استقلال وأكثر من ٥٠٠ كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تنسف عن بكرة أبيها، ويحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم. وعليه، فإن تحرير الأرض من براثن الاحتلال مسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعًا، تستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية". وتابع "إن الحفاظ على الاستقلال يتطلب التحرر من كل ما يمس معاني السيادة، التي لا تقبل الاجتزاء أو الانتقاص، فالسيادة لا تكون منجزة ولبنان يخضع لإملاءات خارجية تتدخل في صلب قراراته الوطنية والسياسية" .

جعجع

وحذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من محاولات تقوم بها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الأميركية وإسرائيل.

واعتبر جعجع في كلمة أن "ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً»، وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: "إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها"، مشدداً على أن لبنان لم يعد ملفاً سائبًا يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها.