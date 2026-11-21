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وتوجّه قبلان إلى عون بالقول إن "المقاومة هزمت الجيش المحتل، وأعادت لبنان إلى اللبنانيين والسلطة الوطنية إلى الدولة "، معتبراً أن يُعدّ من أبرز الشخصيات السيادية التي ساهمت في استعادة الدولة والسيادة الوطنية.وأشار إلى أن "مساعدة طهران شكّلت العمود الفقري لكسر الاحتلال الإسرائيلي للبنان"، معتبراً أن قدّمت هذا الدعم لمصلحة لبنان وسيادته، في وقت تخلّى فيه معظم العرب والعالم عنه، فيما كانت واشنطن، بحسب تعبيره، شريكاً لإسرائيل في اعتداءاتها على لبنان.ورأى قبلان أن "المقاومة، خلال الحرب الأخيرة، أفشلت مشاريع إسرائيلية وأميركية وأطلسية لتغيير "، معتبراً أن تداعيات هذه المشاريع لا تقتصر على لبنان، بل تشمل والأردن ومصر وتركيا والسعودية والعراق ودول المنطقة.وأضاف أن "التضحيات التي قدّمتها حركة أمل وحزب الله وبيئتهما كانت بهدف حماية لبنان والمنطقة من مشروع أميركي إسرائيلي أطلسي"، معتبراً أن هذه التضحيات ساهمت في الحفاظ على لبنان ومؤسساته.وختم قبلان بالقول: "المطلوب على الأقل كلمة وفاء، والشكر سمة الكرام"، متوجّهاً إلى عون بالتذكير بأنه ينتمي إلى مؤسسة عسكرية قائمة على الوفاء والتضحيات، ومؤكداً أن التاريخ سيشهد على ما قدّمته المقاومة في لبنان من تضحيات وصمود.