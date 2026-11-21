ردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، مؤكداً أنه "لا توجد جهة مرتبطة بالتدخل الإيراني، بل فريق لبناني مقاوم قاتل إسرائيل على مدى عقود، وقدّم التضحيات لتحرير لبنان بمساعدة طهران".
وتوجّه قبلان إلى عون بالقول إن "المقاومة هزمت الجيش الإسرائيلي
المحتل، وأعادت لبنان إلى اللبنانيين والسلطة الوطنية إلى الدولة اللبنانية
"، معتبراً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري
يُعدّ من أبرز الشخصيات السيادية التي ساهمت في استعادة الدولة والسيادة الوطنية.
وأشار إلى أن "مساعدة طهران شكّلت العمود الفقري لكسر الاحتلال الإسرائيلي للبنان"، معتبراً أن إيران
قدّمت هذا الدعم لمصلحة لبنان وسيادته، في وقت تخلّى فيه معظم العرب والعالم عنه، فيما كانت واشنطن، بحسب تعبيره، شريكاً لإسرائيل في اعتداءاتها على لبنان.
ورأى قبلان أن "المقاومة، خلال الحرب الأخيرة، أفشلت مشاريع إسرائيلية وأميركية وأطلسية لتغيير الشرق الأوسط
"، معتبراً أن تداعيات هذه المشاريع لا تقتصر على لبنان، بل تشمل سوريا
والأردن ومصر وتركيا والسعودية والعراق ودول المنطقة.
وأضاف أن "التضحيات التي قدّمتها حركة أمل وحزب الله وبيئتهما كانت بهدف حماية لبنان والمنطقة من مشروع أميركي إسرائيلي أطلسي"، معتبراً أن هذه التضحيات ساهمت في الحفاظ على لبنان ومؤسساته.
وختم قبلان بالقول: "المطلوب على الأقل كلمة وفاء، والشكر سمة الكرام"، متوجّهاً إلى عون بالتذكير بأنه ينتمي إلى مؤسسة عسكرية قائمة على الوفاء والتضحيات، ومؤكداً أن التاريخ سيشهد على ما قدّمته المقاومة في لبنان من تضحيات وصمود.