واصل العدو أمس تنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من .

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وكتب نور محمود في "الأخبار": بعد أقل من سنة على الترويج المستمر للسلطة السياسية لـ"استعادتها قرار الحرب والسلم" بعد توقيع "اتفاق الإطار" مع كيان العدو، يشاهد الجنوبيون بالعين المجرّدة أو البث المباشر جرافات العدو تفكك حجارة بيوتهم، وفرقه العسكرية تفجّر الأحياء السكنية، على امتداد المنطقة المحتلة من قرية زوطر الشرقية، التي وصلت نسبة الدمار فيها إلى 70%، إلى برعشيت، وصولاً إلى المنصوري المجاورة لمدينة صور. يحدث هذا كله أمام أعين السلطة السياسية التي قررت "النأي بنفسها" عن الجنوب وأهله، والطلب من اللبنانيين رفع الأعلام بمناسبة عيد الاستقلال. وكتب نور محمود في "الأخبار": بعد أقل من سنة على الترويج المستمر للسلطة السياسية لـ"استعادتها قرار الحرب والسلم" بعد توقيع "اتفاق الإطار" مع كيان العدو، يشاهد الجنوبيون بالعين المجرّدة أو البث المباشر جرافات العدو تفكك حجارة بيوتهم، وفرقه العسكرية تفجّر الأحياء السكنية، على امتداد المنطقة المحتلة من قرية زوطر الشرقية، التي وصلت نسبة الدمار فيها إلى 70%، إلى برعشيت، وصولاً إلى المنصوري المجاورة لمدينة صور. يحدث هذا كله أمام أعين السلطة السياسية التي قررت "النأي بنفسها" عن الجنوب وأهله، والطلب من اللبنانيين رفع الأعلام بمناسبة عيد الاستقلال.

ويحمّل رئيس بلدية زوطر الشرقية الدولة مسؤولية عدم التحرّك لوقف التجريف مشيراً إلى توجيه مناشدات مباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف تدمير ما تبقّى من البلدة. فبحسب إسماعيل، يتراوح معدّل عدد المنازل التي يجري تجريفها من 5 إلى 10 وحدات بشكل شبه يومي، ولا سيما في الأحياء المقابلة لزوطر الغربية، بعدما بات القسم الشرقي من البلدة خالياً من البيوت ومقوّمات الحياة. كما طاول التجريف، وفقاً لرئيس البلدية، أكثر من ألف شجرة زيتون معمّرة، إلى جانب كروم الزيتون والأراضي الزراعية وأشجار السنديان. كذلك لم تسلم معالم البلدة من التدمير، إذ دُمّر مسجدها الذي يتجاوز عمره 120 عاماً، فضلاً عن المدرسة الرسمية والمستوصف ودور الحضانة.

أما بالنسبة إلى الأهالي، فعدد منهم يجلس في زوطر الغربية المقابِلة لقريتهم لمتابعة ما يجري، وقبل نحو ثلاثة أيام، وصل إلى نزيه إسماعيل مقطع فيديو يوثّق تجريف منزله. لم يكن المشهد عابراً بالنسبة إليه، فالبيت الذي يعود إلى جدّه ويقارب عمره 100عام، يعدّ إرثاً عائلياً يحمل تاريخ أجيال وذكرياتها. يقول في حديثٍ مع "الأخبار": "الشخص الذي يصوّر، كان يحدّد بالاسم البيت الذي يجري تجريفه، وكأننا بتنا في قرية الكل فيها محكوم بالإعدام، وكلٌّ ينتظر دوره". كانت الصدمة، كما يصفها، ثقيلة، فالمنزل لم يكن عادياً في تصميمه أو عمارته، بل بيتاً تراثياً بامتياز، شُيّد بالحجر ونُقشت في جدرانه تفاصيل معمارية عريقة. "كان بيتاً تاريخياً بكل معنى الكلمة، بأي حق أُحرم منه اليوم؟"، يتساءل إسماعيل، الذي يبلغ 68 عاماً، وكان يأمل أن يقضي ما تبقّى من عمره في بيته وقريته.

ولا ينفصل هذا الاعتراض عن سؤال يطرحه نزيه على الدولة في مناسبة عيد الاستقلال، بعدما دعا رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى رفع الأعلام على أسطح منازلهم وشرفاتها، "أيّ استقلال وأنا لست في والإسرائيلي في أرضي؟"، لافتاً إلى أن تكون الدعوة إلى التوجّه برفقة رئيس الجمهورية لرفع في القنطرة ودير سريان وأرنون وزوطر وكفرتبنيت، وسائر القرى التي لا يزال العدو الإسرائيلي يستبيح أرضها.