كتب جورج شاهين في" الجمهورية":

لم يستوعب بعض القيادات والسفراء المعتمدين في ، ما جاء على لسان والتز في تصريحه الوحيد، في ختام جولته على المسؤولين الكبار من عين التينة، بعد لقائه وخصوصاً عندما فاجأ الجميع، بقوله في اعتباره عسكرياً سابقاً، رداً على سؤال عن المتوقّع بعد نهاية ولاية "اليونيفيل"، "إنّه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان" ودعوته إلى "أن ينزع سلاحه، وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً".

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وفي الوقت الذي طلب أكثر من ديبلوماسي ومسؤول الإطلاع على التصريح بلسان صاحبه، للتثبت من دقة الترجمة التي نقلتها خبراً عاجلاً، كان واضحاً أنّه قصد ما قاله في شكله وتوقيته ومضمونه، وخصوصاً أنّه لم يسبقه إلى ما طالب به أحد من المسؤولين والعرب والغربيين والأممين.

ولعلّ أبرز ما دفع إلى التمعن في دقة العبارة التي اختارها الديبلوماسي الأميركي، الذي يزور لبنان للمرة الأولى في مثل المحطات المرتبطة بمهمة تقوم بها قوة أممية. وعليه فإنّ أكثر من مرجع ديبلوماسي فهم أنّ ما يميّز هذا الموقف، أنّه صدر من منبر عين التينة - وهو لم يتحدث في أي من محطات أخرى من جولته - ذلك أن اختياره منبراً يعود لمن يتموضع في أكثر من موقع حساس، له تفسيرات بالغة الدقة والأهمية. فصاحبه يحمل صفات رئيس للسلطة التشريعية، وأحد جناحي "الثنائي الشيعي" في لبنان، والناطق باسم طائفته تفويضاً وتسليماً بأمر واقع - إلى يوم الدين - طالما أن شريكه الثاني، مطوّق ومحاصر، يخضع لسلسلة من العقوبات الأميركية والدولية والأوروبية والخليجية، وبات جناحه العسكري منذ فترة تجاوزت عاماً وثلاثة أشهر، معاقباً بقرارات حكومية داخلية، جعلته حاملاً لسلاح متفلت خارج أي سلطة مشروعة بكل المعايير.

ولا ينسى أي من الديبلوماسيين، أنّ لهذا السلاح صفة إضافية أعطاها له رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في إطلالته الأخيرة عبر إحدى القنوات العراقية، عندما اعتبر "أنّه يعمل وفق أجندات خارجية"، عشية الزيارة المؤجّلة لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لأسباب مختلفة. ولعلّ أبرزها، ما كان يواجهه قبل موعد زيارته اللبنانية بساعات قليلة مع "سلاح عراقي"، غير شرعي.

ويعتقد مرجع ديبلوماسي مهتم بالوضع في لبنان والعراق، وكان على صلة حتى الأمس القريب بالفريق الديبلوماسي الأميركي الموسّع المعني بالمنطقة كاملة ومن العاملين على خط أنقرة، بغداد، ودمشق، أنّ على من يريد تفسير كلام والتز أن يعي التلازم القائم بين الساحتين العراقية واللبنانية، بشأن السلاح المتفلت من الشرعية، والذي يدور تحديداً في فلك "الحرس الثوري الإيراني".

على هذه الخلفيات، تنتهي المراجع الديبلوماسية لتعبر عن اعتقادها بوجود توجّه أميركي جديد، يمكن أن يستنسخ "التجربة العراقية" الحديثة في منطقة "جرف الصخر" في لبنان. ولكن بـ "فارق مفقود"، وهو عدم وجود ما يشبه "الحشد الشعبي" في لبنان. وعليه، جاءت الدعوة الأميركية إلى الحزب، من بوابة شريكه في الثنائي، إلى تسليم سلاحه "طوعاً"، باعتبار أنّ أي خطوة من هذا النوع لا تقف تردّداتها الإيجابية على معنويات وقدرات الوفد اللبناني المفاوض فحسب، إنما ستساعد الفريق الأميركي الذي تجاوز دور الراعي والمسهّل، ليكون شريكاً ثالثاً في "مسار واشنطن" لتعديل ما قالت به "صيغة الإطار" توصلاً إلى إحياء صيغة قديمة قالت بمبدأ "خطوة مقابل خطوة"، كما لفت إليها السفير ميشال عيسى قبل والتز بلحظات، من المنبر عينه. ولذلك بات ممكناً العودة اليها إلى "المناطق النموذجية" التي سيتجدّد البحث في اعتمادها، في أولى جلسات المفاوضات الثلاثية المقبلة، متى استؤنفت بعد ولادة الحكومة الجدي