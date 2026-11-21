كتب معروف الداعوق في "اللواء":

منذ سقوط موقع علي الطاهر الاستراتيجي، بيد في شهر ايلول الماضي، وتوقف عن القيام بأي عمليات عسكرية ضدها بشكل نهائي جنوباً، وعلى طول خطوط التي شملت عشرات القرى والبلدات، سُجِّل تحول سلاح الحزب الى الداخل، بانكشاف تحركه بسلسلة احداث سجلت، بمصادرة السلطة اسلحة ومتفجرات وخرائط مخزنة، في منزل احد عناصرالحزب في منطقة رأس النبع بالعاصمة ، تبعها بعد فترة ضبط شحنة المتفجرات النوعية الممزوجة بكرات حديدية، سبق وأن استخدمها الحزب في عمليات الاغتيال السياسي الارهابية، التي طالت زعامات ورموزاً سياسية ووطنية بارزة تعارض مشروعه الموالي للنظام الايراني الارهابي، وبعدها كشف الحزب عن نواياه باعتراض عناصر حزبية مسلحة تابعة له، ، لدى مداهمتها احد مستودعات الأدوية الفاسدة بمنطقة غاليري سمعان، واخيراً ضبط خمسة عناصر حزبية في جرود منطقة الشمالية، وبحوزتهم أوراق تحديد مواقع واستكشافها، وما يزالون على ذمة التحقيق،لكشف حقيقة واهداف وجودهم المشبوه وغير المبرر ،في هذه المنطقة الحساسة، والبعيدة مسافة طويلة عن خطوط الاحتلال لجنوب .

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الوقائع التي ترافق ضبط هذه الاسلحة والمتفجرات، تؤشر بوضوح إلى وجود تحوُّل مدروس لدى الحزب، لتوجيه سلاح ما يدَّعي انه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الداخل اللبناني، لفرض واقع سياسي وعسكري جديد بقوة السلاح، يُنفِّذ من خلاله شروطه المطروحة، وفي مقدمتها، الغاء قرارَيْ الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وضمنه سلاح الحزب، وقرار ملاحقة المخالفين وضبط ومصادرة اي سلاح حزبي او ذخائر غير مرخصة قانوناً، واعاقة تنفيذ اتفاق الاطار الذي تم التوقيع عليه بين لبنان وإسرائيل، او تجميده على الاقل، وإبقاء قرار لبنان ضمن استراتيجية النظام الايراني، وليس خارجه كما يحصل حالياً.

لكن طموحات الحزب وتنفيذ خططه لفرض واقع سياسي وامني جديد، يناسبان إبقاء سلاحه متفلتاً من اي ضوابط ومساءلة قانونية وتابعاً لايران شيء، والواقع القائم حاليا، بوجود الدولة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية، المدعومة من معظم اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتبدل موازين القوى الاقليمية والدولية شيء آخر.

بإمكان الحزب من خلال تحويل سلاحه الى الداخل اللبناني، إحداث بلبلة امنية وعدم استقرار لوقت محدود وقصير نسبياً، ولكنه لا يستطيع فرض الواقع الذي يتطلع اليه، لإعادة الإمساك بزمام الهيمنة والتسلط على مقدرات الدولة وقراراتها، لإسقاط مفاعيل قرار الحكومة بنزع سلاحه، كما كان سائداً قبل حربَيْ إسناد غزّة وايران، بعدما سقطت وظيفة هذا السلاح بالدفاع عن لبنان، وفشله بمواجهة ووقف الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي للجنوب، كما كان يتذرع قادة الحزب بذلك من قبل، واصبح مجرداً من اي غطاء سياسي او قانوني،ومطوّقاً بضغوط محلية وعربية ودولية من كل النواحي.