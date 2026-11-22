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جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعم بلاده للبنان كامل السيادة، يعيش بسلام مع جيرانه ولا يخضع للمساءلة إلا أمام مواطنيه، مؤكداً مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية.
وفي بيان لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، قال روبيو اللبنانيين:" تهنّئ الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلاله. وقد أظهر اللبنانيون في وطنهم وفي بلدان الاغتراب حول العالم، مواهب استثنائية وقدرة لافتة على الصمود.
وفي هذه المناسبة، تجدّد الولايات المتحدة دعمها للبنان كامل السيادة، يعيش بسلام مع جيرانه، ولا يخضع للمساءلة إلّا أمام مواطنيه. وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ونتطلّع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا".