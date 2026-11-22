فيما تتجه الأنظار خصوصاً إلى جلسة المشاورات المقررة لمجلس الامن الثلاثاء المقبل، وما قد تحمله من مؤشرات حيال شكل القوة البديلة عن "اليونيفيل" وصلاحياتها وآلية انتشارها ، تتحرك باربس لإعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يرسم ملامح المرحلة التي ستلي انتهاء تفويض قوة المؤقتة في "اليونيفيل" نهاية العام الحالي.

وبينما تواجه فرنسا، مهمة دقيقة تتمثل في التوفيق بين رغبتها في استمرار الحضور الدولي وضرورة التنسيق مع الإدارة الأميركية، تدفع واشنطن نحو ترتيبات مختلفة تربط مستقبل الأمن الحدودي بتعزيز دور الجيش وحصر السلاح بيد الدولة وتطرح استبدال القوة العسكرية ببعثة مدنية، لكن أطرافاً دولية ترى أن طبيعة المهام الميدانية في الجنوب لا تسمح بالتخلي عن الحد الأدنى من الوجود العسكري، ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة الحدود ومنع الاحتكاكات وحماية العاملين الدوليين، ولذلك لا تبدو فيه أي صيغة بديلة قادرة حتى الآن على تأمين توافق بين الأطراف المعنية.

وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلمة ألقاها خلال احتفال رفع اللبناني في نهر الكلب لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أنّ استعادة السيادة تقتضي إنهاء الاحتلال والتدخّل الخارجي في القرار اللبناني، معلنًا أنّ "زمن السلاح خارج الدولة قد انتهى"، وداعيًا إلى تسليمه للمؤسسات الشرعية.واعتبر عون أنّ استقلال لبنان لم يكتمل يومًا، محمّلًا الاستقواء بالخارج وتجاوز مؤسسات الدولة مسؤولية الحروب والانقسامات التي شهدها البلد. ورأى أنّ معالجة الاحتلال الإسرائيلي وملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة يجب أن تسيرا بالتوازي.وطالب بالانسحاب من كل الأراضي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، مؤكّدًا حقّ الجنوبيين في العودة إلى قراهم والتزام الدولة إعادة إعمار المناطق المتضرّرة.وفي رسالة إلى ، شدّد على ضرورة تسليم السلاح، مؤكدًا في المقابل أنّ حصرية السلاح لا تعني استهداف أيّ مكوّن لبناني، وأنّ الجيش والمؤسسات الدستورية مسؤولون عن حماية الجميع.كذلك، دعا إلى احترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في قراره، مؤكّدًا أنّ الدولة تريد علاقات صداقة لا وصاية. وتمسّك عون بالدبلوماسية والتفاوض لاستعادة الحقوق، معتبرًا أنّ التفاوض لا يعني التنازل، ورافضًا تحويل لبنان إلى ورقة في التسويات الإقليمية والدولية.في المقابل، تقول اوساط سياسية مقربة من "حزب الله" إن خطاب الرئيس عون يظهر محاولة لتقديم مقاربة متوازنة نظريًا بين الاحتلال الإسرائيلي والسلاح الخارج عن سلطة الدولة والتدخّل الخارجي، لكن هذه المقاربة تطرح إشكالية الانتقائية في تحديد المسؤوليات وتوقيت معالجتها، ففي حين يطالب "حزب الله" بتسليم سلاحه، لا تزال تاسلطة عاجزة عن فرض انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وهذا يفتح الباب أمام سؤال جوهري كيف يمكن المطالبة بإنهاء مبررات وجود السلاح خارج الدولة، فيما لا يزال لبنان نفسها عاجزا عن توفير الحماية الكاملة للحدود؟ وتقول ان الانتقائية تبرز في مقاربة التدخّل الخارجي، إذ يركّز الرئيس عون على الدور وتأثيره في القرار اللبناني،لكنه يتغاضى عن سائر التدخّلات الخارجية وأدوارها في الشأنين السياسي والقضائي في لبنان.