لفت مصدر استشاري إلى أنه، بالتوازي مع خطة الحكومة للكهرباء والمفاوضات الجارية مع قطر لانشاء معامل جديدة وحل أزمة الكهرباء، تعمل جهات رئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني والأوروبي على دراسة مشروع لإنشاء مزارع كبيرة جداً للطاقة الشمسية، وربطها بشبكة الكهرباء، بما يساهم في تقليص النقص الحالي في الإنتاج وخفض الفاتورة، نظراً إلى تدني كلفة إنتاج الطاقة الشمسية.

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وأكد المصدر أن المشروع لا يزال قيد الدراسة، ولا يواجه إشكاليات أساسية سوى صعوبة تأمين المواقع المناسبة، كون هذا النوع من المزارع يحتاج إلى مساحات شاسعة تصل إلى مئات آلاف الأمتار المربعة، وفي مناطق تتمتع بمعدل سطوع شمسي يتراوح بين ثماني وعشر ساعات يومياً على الأقل.

وأشار المصدر إلى أن المناطق الأكثر ملاءمة لإقامة هذه المزارع هي والبقاع والغربي، لافتاً إلى أن الدراسة تتضمن أيضاً احتمال تحويل مطامر الكوستابرافا وبرج والجديدة إلى مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية، بما يتيح الاستفادة من هذه المساحات في تعزيز الإنتاج الكهربائي.