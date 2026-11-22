بدأت بوضع عدد من المخيمات والتجمعات السكنية القريبة من ضمن أولويات متابعتها الأمنية، وتحديداً في منطقتَي وبرج ، وذلك على خلفية عمليات أمنية وتحقيقات كشفت عن تورط أشخاص انطلقوا من هذه المناطق لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون.

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وبحسب المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية تكثّف مراقبتها لهذه المناطق، في ظل معطيات تشير إلى احتمال استخدامها من قبل مجموعات وأفراد للتحضير لعمليات سلب وسرقة ونشل، فضلاً عن أنشطة أخرى من شأنها الإخلال بالأمن.

وتشير المعلومات إلى أن هذا التوجه يعكس تركيزاً أمنياً متزايداً على ملاحقة المتورطين ورصد التحركات المشبوهة، ومنع استخدام هذه المناطق منطلقاً لتنفيذ عمليات إجرامية، من دون أن يعني ذلك تعميم الشبهات على سكانها.