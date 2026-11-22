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في كلمته خلال مراسم رفع اللبناني في النافورة البحرية عند النصب التذكاري في نهر الكلب، وجّه الرئيس جوزاف عون رسائل سياسية مباشرة إلى الداخل والخارج، مؤكداً أن استكمال الاستقلال يواجه عقبتين مترابطتين: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي في القرار اللبناني، ولا سيما عبر السلاح الموجود خارج سلطة الدولة.وكان لافتاً توجيهه كلاماً مباشراً إلى الجهات المرتبطة بالنفوذ الإيراني، معلناً أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى، ومطالباً بتسليم السلاح. وفي المقابل، طالب إسرائيل بالانسحاب من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى.وأكد عون أن معالجة الملفين يجب أن تتم بالتوازي، رافضاً أن يبقى لبنان رهينة لأي مشروع خارجي، ومشدداً على أن الجيش اللبناني هو الضمانة لجميع اللبنانيين، وأن الدولة لا تريد الانتقام أو الإقصاء، بل إنهاء حاجة أي مكوّن إلى البحث عن أمنه خارج مؤسساتها.لم تمنع أجواء التحضير للاحتفال بالاستقلال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. فقد سُجلت ضربات واستهدافات في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، مع ورود معلومات عن استهداف محيط بلدة برعشيت، وإطلاق نار وحركة آليات إسرائيلية في محيطها، فضلاً عن غارة على بلدة كفر تبنيت، وتفجيرات في وادي الخيام.وتعيد هذه التطورات طرح السؤال الأساسي: كيف يمكن للدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة على أرضها، فيما تستمر إسرائيل في انتهاك السيادة وفرض وقائع ميدانية بالقوة؟في تطور عملي على مستوى التحضيرات لمرحلة ما بعد اليونيفيل، أعلن قائد القوة الدولية الجنرال ديوداتو أباغنارا أن اليونيفيل بدأت تسليم بعض مواقعها في الجنوب إلى الجيش، بالتنسيق معه.وجاء الإعلان خلال لقاء في صور جمع أكثر من سبعين سيدة من بلدات جنوبية، حيث شدد أباغنارا على ضرورة عدم حصول فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الدولية، وعلى أهمية استمرار مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها، إلى جانب المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات المحلية.وأوضح أن مستقبل أي حضور دولي في الجنوب يبقى مرتبطاً بقرارات مجلس الأمن، فيما يستمر العمل بموجب التفويض الحالي حتى نهاية العام، على أن تبدأ بعد ذلك عملية الانسحاب التدريجي.يتزامن بدء تسليم بعض المواقع مع مشاورات في مجلس الأمن حول صيغة دولية بديلة أو مكمّلة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وتتمسك بالحاجة إلى حضور دولي يراقب تنفيذ القرار 1701، ويرصد الخروقات، ويساند الجيش اللبناني، تفادياً لأي فراغ قد تستفيد منه إسرائيل أو أي طرف آخر.وتتداول الاتصالات أفكاراً تتصل بإبقاء وجود دولي تحت مظلة ، وربط أي ترتيبات جديدة بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية. لكن هذه الطروحات لا تزال في إطار المشاورات، ولم تتحول إلى اتفاق نهائي.مالياً، أعلن مصرف لبنان أن الحاكم كريم سعيد بحث في واشنطن مع مدير إدارة وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع.وأشار المصرف إلى وجود خطة عمل يُفترض أن تساعد على تحديد نقاط التوافق ومتابعة المسائل التي لا تزال موضع نقاش، مع السعي إلى إحراز تقدم قبل نهاية العام. إلا أن الإعلان لم يتضمن موعداً لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ولا جدولاً زمنياً لبدء إعادة الودائع، كما لم يعلن عن اتفاق تمويلي جديد مع الصندوق.ثانياً: إقليمياً ودولياًفي العراق، برزت خطوة إعادة فتح طريق يربط منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً بجرف الصخر، بمحافظة كربلاء، بعد سنوات من القيود الأمنية المرتبطة بالسيطرة المسلحة على المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات لإعادة تثبيت حضور مؤسسات الدولة في منطقة استراتيجية، بعد التفاهمات التي أفضت إلى دخول القوات الأمنية العراقية وتسلمها مواقع فيها، من دون مواجهة عسكرية مباشرة.ويعيد هذا التطور إلى الواجهة سؤال قدرة الدولة العراقية سلطتها في المناطق التي خضعت طويلاً لنفوذ الفصائل المسلحة، ومدى استعداد هذه الفصائل للقبول بتسويات تعيد القرار الأمني إلى المؤسسات الرسمية.في قطاع غزة، استمرت الخروقات الإسرائيلية، مع تسجيل إصابات فلسطينية جراء إطلاق النار والاستهدافات في مناطق متفرقة. كما تحدثت تقارير عن مقتل ثلاثة رجال في ضربة إسرائيلية استهدفت شاحنة كانت تنقل مواد غذائية في مدينة غزة، فيما قالت إسرائيل إن المستهدفين كانوا عناصر من حركة الجهاد الإسلامي.وتؤكد هذه التطورات أن التفاهمات المعلنة لا تزال عاجزة عن تثبيت وقف مستدام لإطلاق النار، في ظل استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ والمرحلة السياسية والأمنية المقبلة.أعلنت فرض عقوبات جديدة على تجار نفط إيرانيين وأشخاص مرتبطين بمؤسسات حكومية إيرانية، على خلفية اتهامات بالمساعدة في تسويق النفط وتحويل عائداته عبر شبكات مالية وتجارية.وتأتي الخطوة في وقت لا تزال فيه العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بمزيج من الضغوط الاقتصادية والتوتر الأمني، فيما ينعكس أي تصعيد بين الطرفين على ملفات المنطقة، من العراق إلى لبنان واليمن.حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الذي يستهدف محيط ميناء الحديدة يهدد الممرات الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية عميقة. وأبدت المنظمة قلقها من أن تؤدي الضربات المتبادلة إلى تعطيل الإمدادات الأساسية وزيادة معاناة المدنيين.تكمن أهمية يوم 21 تشرين الثاني في أنه جمع بين خطاب رئاسي لبناني أكثر وضوحاً في مسألة السيادة، وبين وقائع ميدانية لا تزال تكشف حجم الهوة بين الموقف السياسي والقدرة على فرضه. فالرئيس جوزاف عون وضع الاحتلال الإسرائيلي والسلاح الخارج عن سلطة الدولة في إطار واحد، رافضاً استخدام أحدهما ذريعة لاستمرار الآخر. لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الخطاب: كيف تتحول هذه المعادلة إلى خطوات تنفيذية، وكيف تُلزم إسرائيل بالانسحاب، وكيف تستعيد الدولة قرارها الأمني والعسكري من دون أن ينزلق البلد إلى مواجهة داخلية؟وفي الوقت نفسه، فإن بدء تسليم مواقع اليونيفيل إلى الجيش يفتح مرحلة دقيقة لا تحتمل الارتجال، فيما يبقى مصير الحضور الدولي بعد نهاية العام أحد الملفات الأكثر إلحاحاً.السؤال الذي يفرض نفسه عشية عيد الاستقلال: هل يكون خطاب نهر الكلب بداية انتقال فعلي من إعلان النيات إلى استعادة الدولة، أم يبقى الاستقلال عنواناً سياسياً جميلاً فيما القرار والأرض لا يزالان موضع نزاع؟