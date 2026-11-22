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قسمنا مقدس...استقلالنا مصان
#عيد_الاستقلال
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/pwi3CaoNdh— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 22, 2026
قسمنا مقدس...استقلالنا مصان
#عيد_الاستقلال
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/pwi3CaoNdh
بمناسبة عيد الاستقلال الـ ٨٣
نتطلـع إلى مستقبل مشرق وأكثر أماناً
لبـلدنا الحبيب لـــبـــنـــان
#لبنان
#قوى_الامن https://t.co/FgFTUL4seB— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 22, 2026
بمناسبة عيد الاستقلال الـ ٨٣
نتطلـع إلى مستقبل مشرق وأكثر أماناً
لبـلدنا الحبيب لـــبـــنـــان
#لبنان
#قوى_الامن https://t.co/FgFTUL4seB