نشرت فيديو لمناسبة ذكرى تحت عنوان "قسمنا مقدس استقلالنا مصان".

وجاء نشر الفيديو في إطار إحياء لهذه المناسبة الوطنية، والتأكيد على ارتباط مهام الجيش بحماية وصون استقلاله وسيادته.