عاد التصعيد السياسي لـ"لقوات " ضد " " ليفتح الباب أمام قراءة تتجاوز المواقف التقليدية من السلاح والسيادة، وتصل إلى حسابات تتصل بموقع معراب داخل الساحة المسيحية وعلاقاتها الإقليمية. فبعد مرحلة من الهدوء النسبي، يتزامن رفع "القوات" سقف خطابها مع تشدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقاربته لملف السلاح، ما يعزّز فرضية أن التصعيد القواتي لا يستهدف "الحزب" وحده، بل يسعى أيضاً إلى منع العهد من التقدم على حساب معراب في معركة الحضور السياسي.

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وبحسب أوساط سياسية مطلعة، لا تكمن حساسية "القوات" تجاه مواقف رئيس الجمهورية في اختلافها معه حول مبدأ حصرية السلاح، بل في اقترابه من خطابها التقليدي من موقع رئاسة الجمهورية. فـ"القوات" التي بنت جانباً أساسياً من حضورها المسيحي على معارضة "حزب الله"، تجد نفسها أمام رئيس يتبنى الموقف نفسه في جوهره، ويتمتع بشرعية دستورية تتيح له تحويل الشعارات إلى قرارات وإجراءات رسمية. وتكمن حساسية هذه المنافسة بالنسبة إلى "القوات" في أن عون ليس مضطراً إلى خوض مواجهة حزبية مباشرة معها، إذ يكفي أن يستقطب تأييداً في الشارع المسيحي حول مواقفه من "حزب الله" حتى يؤثر في التوازنات السياسية التي تستند إليها معراب. وهو ما قد يفسّر التصعيد القواتي بوصفه محاولة استباقية لحماية موقعها، خصوصاً أن اتّساع التأييد لمواقف العهد قد يقلّص هامش التمايز السياسي الذي تحتاج إليه القوات أمام جمهورها.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن العلاقة مع ، في ظل التحولات التي طرأت على مقاربة الرياض للملف اللبناني، واتجاهها إلى توسيع دائرة اتصالاتها وإعطاء المؤسسات الدستورية أهمية متزايدة. وتشير قراءات سياسية إلى أن هذا التحول قد أثار قلقاً داخل معراب من تراجع خصوصية موقعها في الحسابات ، من دون أن يعني ذلك حصول قطيعة بين الطرفين. حيث أن المشكلة بالنسبة إلى "القوات" لا تتعلق بالضرورة بخسارة العلاقة مع الرياض، بقدر ما تتصل بخسارة الامتياز السياسي الذي تمنحه العلاقة حين تكون أكثر تميزاً. وفي هذا السياق، يصبح التشدّد تجاه "حزب الله" وسيلة محتملة لإعادة لفت الانتباه السعودي وتأكيد موقع "القوات" في المعادلة اللبنانية.

غير أن هذه المقاربة تنطوي على مفارقة، إذ إن السعودية، وإن كانت تتبنى موقفاً واضحاً من حصرية السلاح، تبدو أكثر اهتماماً بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ التزاماتها من اهتمامها بالمزايدات بين القوى السياسية. وبالتالي، فإن رفع سقف الخطاب لا يضمن لمعراب استعادة موقعها السابق في الحسابات السعودية، خصوصاً إذا كانت الرياض قد انتقلت من الاستثمار في حلفاء محددين إلى الرهان على المؤسسات والنتائج.

وتتقاطع هذه الحسابات الداخلية والخارجية عند هاجس أعمق يتعلق بمستقبل الدور القواتي نفسه. فـ"القوات" لا تواجه مجرد منافسة على الأصوات المسيحية أو الاهتمام السعودي، بل احتمال تراجع الحاجة السياسية إلى الدور الذي قدمت نفسها من خلاله طوال السنوات الماضية. والمفارقة أن هذا التحدي يأتي من سلطة تتقاطع معها في الهدف المعلن، لا من خصم يناقض خياراتها. وبالتالي فإن التصعيد ضد العهد قد يضعها في موقع المعترض على سلطة تطالبها أساساً بتنفيذ شعاراتها، بينما يؤدي التماهي الكامل معه إلى تقليص خصوصيتها السياسية.

وعليه، يبدو واضحاً أن التصعيد القواتي يعكس قلقاً يتجاوز المواجهة مع "حزب الله" ليطال موقع معراب في التوازنات المسيحية والحسابات الإقليمية. فالمنافسة مع العهد على الشارع المسيحي، ومحاولة استعادة الاهتمام السعودي، تضعانها أمام اختبار سياسي دقيق، خصوصاً أن رفع سقف المواجهة لم يعد كافياً لضمان الاحتفاظ بالموقع الذي شغلته طوال السنوات الماضية. وقد تكون المفارقة الأبرز أن معراب، المنشغلة بتشديد المواجهة مع "الحزب، قد تجد نفسها مضطرة إلى خوض معركة أخرى لحماية نفوذها من حليف سياسي يرفع الشعارات نفسها، لكن من موقع رئاسة الجمهورية.