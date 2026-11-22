يقترب الشتاء فيما لا تزال آلاف العائلات النازحة تعيش في مراكز إيواء لم تُجهّز أصلاً للسكن ، إذ ان 136 مركزاً لا تزال تعمل وتستضيف نحو 12,426 نازحاً، بعدما بلغ العدد في ذروة الحرب 141,440 نازحاً في 692 مركزاً، وبقي حتى نهاية أيار عند 127,714 نازحاً في 631 مركزاً، تشكّل المدارس والمرافق العامة نحو 54% منها، ما يعني أنّ أكثر من تسعة من كل عشرة نازحين غادروا المراكز، لكنّ من بقي هم في الغالب أبناء القرى المدمّرة أو المحتلة الذين لا بيت لهم يعودون إليه.



ويدخل هؤلاء شتاءهم الثاني في ظروف أصعب، فوفق بيانات النداء الإنساني العاجل، لم يتلقَّ قطاع الإيواء حتى منتصف العام سوى نحو 22% من التمويل المطلوب، فيما كانت خطة الاستعداد لشتاء 2025-2026 قد خُفّضت قبل الحرب بسبب تراجع الاحتياجات يومها، قبل أن يعيد النزوح الأزمة إلى ذروتها، ويزيد من تعقيد المشهد أنّ العام الدراسي انطلق فيما لا تزال مدارس تُستخدم مراكز إيواء، ما يضع الدولة أمام خيارين مكلفين، إما نقل العائلات إلى مساكن بديلة لا يكفي لها برنامج بدل الإيجار الذي يغطي 2,700 عائلة فقط، أو إبقاؤها في صفوف دراسية بلا تدفئة.

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