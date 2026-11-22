أدان رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والأردن، مؤكداً أن "لبنان ليس على الحياد حين يُعتدى على أشقائه العرب"، وأن المصلحة الوطنية تقتضي الوقوف إلى جانبهم وحماية سيادتهم.
وخلال رعايته حفل تكريم البروفيسور إبراهيم محسن في جامعة المدينة بطرابلس، لمناسبة توقيع كتابه "طرابلس
بين الهوية والانتماء"، تساءل كرامي عن مبررات استهداف إيران
دول الخليج بذريعة ضرب مواقع أميركية، معتبراً أن "شعوب الخليج لا يجوز أن تتحمل تبعات حرب لم تخترها"، ومشدداً على أن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية
على لبنان تقابلها إدانة واضحة للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
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وفي ما يتعلق بالسجال حول زيارة بلال أردوغان إلى طرابلس، أكد كرامي حق الجميع في مناقشة الزيارة وانتقاد سياسات الدول، رافضاً في المقابل الإساءة إلى المدينة وأهلها، وتساءل: "بأي منطق يصبح كرم الضيافة فضيلة في لبنان وتهمة في طرابلس؟"، مرحباً بكل من يزور المدينة ويحترم أهلها.
وشدّد على تمسك "تيار الكرامة" بسيادة لبنان ومؤسساته وانتمائه العربي، وبعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
كذلك، أشاد كرامي بمسيرة البروفيسور إبراهيم محسن وعلاقته بالرئيس الراحل عمر كرامي، منوّهاً بأهمية كتابه في توثيق دور طرابلس في النضال من أجل استقلال لبنان والحفاظ على هويتها العربية.