أفادت معلومات صحافية، أنّ عملية ضبط المتفجرات في مشاريع القاع جاءت نتيجة رصد ومراقبة نفذتها وحدة متخصصة بمكافحة التهريب في الجيش، في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل السبت.

وأشارت المعلومات الصحافية، إلى أنّ نحو عشرة أشخاص عبروا من الأراضي إلى بمحاذاة مركز لحرس الحدود السوريّ وقرب الساتر الترابيّ الفاصل بين البلدين، وصولًا إلى منطقة ومنها إلى مشاريع القاع حاملين أكياساً.

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وأوضحت أنّ الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات وضعوا الأكياس في ساحة أحد المنازل في مشاريع القاع، قبل أن يفرّوا باتجاه الأراضي السورية، فيما تحرّكت وحدات متخصصة من الجيش وضبطت الشحنة.

ولفتت إلى أنّ الجيش استقدم خبيراً هندسياً للكشف على المواد المتفجرة المضبوطة في مشاريع القاع، والتي تبيّن أنها تضم 203 كيلوغرامات من مادة "C4" و61 كيلوغراماً من مادة "TNT".

وأضافت المعلومات أنّ الجيش أوقف 3 أشخاص وهم: أيمن الفياض من بر الياس وزايد حطاب الراضي وزياد حطاب الراضي من مشاريع القاع، وتمّ تسليمهم إلى الشرطة العسكرية.

وأوضحت أنّ التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة تتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات من ، والجهّة التي كانت ستتسلّم الشحنة داخل الأراضي .

وتابعت أنّ التحقيقات لم تتوصّل حتى الآن إلى أيّ معطيات حاسمة تثبت ارتباط شحنة متفجّرات مشاريع القاع بـ" "، ولا تزال هوية الجهة التي تقف خلف عملية التهريب مجهولة.