غيّب الموت متروبوليت والبترون وما يليهما (جبل لبنان) السابق المطرانَ خضر.

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ونعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر، المطران خضر، المنتقل إلى رحمته تعالى ظهر الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026.

وُلد المطران خضر في عام 1923، وامتدت خدمته الكنسية والفكرية لأكثر من ثمانية عقود.

وتولّى مسؤولية أبرشية جبيل والبترون للروم الأرثوذكس، وفي عام 2018 منحه البطريرك يوحنا العاشر وسام القديسين وبولس من رتبة كومندور كبير، تقديراً لخدماته عقب تقديم استقالته من مهامه.

أسهم في تأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسية وترك عشرات المؤلفات والمقالات والعظات التي أثّرت في أجيال من الكهنة والمثقفين.



عُرف بعمق لاهوتي مقترن بالتواضع والانفتاح على الآخر، وبحضوره البارز في الحوار الإسلامي المسيحي والعمل المسكوني في المشرق.

وربط في كتاباته ومواقفه بين الإيمان والالتزام بقضايا الإنسان والعدالة والكرامة في المشرق العربي.